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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.8 ¿ù 14:28
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ÇÏ¹ÎÈ£, ¡®ÇÁµà2¡¯ ÇÏÂ÷ ¼Ò½Ä¿¡µµ ³í¶õ ¿©ÀüÇØ¡¦¡°±×·¡¼­ ¸Þ½ÃÁö´Â ÁøÂ¥ ÇÏ¹ÎÈ£¾ß?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.08  
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¡ã Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2’ ¿¬½À»ý ÇÏ¹ÎÈ£°¡ ÇÁ·Î±×·¥ ¼öÄ¢ À§¹Ý(SNS È°µ¿)°ú ¹Ì¼º³âÀÚ ÆÒ°ú Áý¿¡¼­ ¸¸³²À» À¯µµÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤À¸·Î ³í¶õÀÌ µÈ °¡¿îµ¥ 8ÀÏ ÇÏ¹ÎÈ£ÀÇ ¼Ò¼Ó»ç°¡ °ø½Ä ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. ÇÑÆí ¼Ò¼Ó»çÀÇ °ø½Ä ÀÔÀå¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÇØ´ç ´ÙÀÌ·ºÆ® ¸Þ½ÃÁö°¡ ÁøÂ¥ÀÎÁö ÁøÀ§³í¶õÀº ¿©ÀüÈ÷ °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

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ÇÏ¹ÎÈ£ÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºíÀº 8ÀÏ °ø½Ä º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “‘ÇÁ·Îµà¼­101 ½ÃÁð2’¸¦ »ç¶ûÇÏ°í, ÀÀ¿øÇØ ÁÖ½Å ¸ðµç ÆÒ°ú ÇÔ²² Ãâ¿¬ ÁßÀÎ ¿¬½À»ýÀ» ºñ·ÔÇÑ Á¦ÀÛÁø¿¡°Ô »ç°úÇÑ´Ù”¸ç “ÇÏ¹ÎÈ£ ±ºÀ¸·ÎºÎÅÍ »óÃ³¹ÞÀ¸¼ÌÀ» »ó´ë ºÐ¿¡°Ôµµ Áø½ÉÀ¸·Î »çÁËÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

´õ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌºíÀº “ÀÌ¹ø »ç°ÇÀ¸·Î ÇÏ¹ÎÈ£ ±º°ú Á÷Á¢ ³íÀÇ ³¡¿¡ ‘ÇÁ·Îµà¼­101 ½ÃÁð2’ÀÇ ÇÏÂ÷¸¦ °áÁ¤ÇÏ°í, È¸»ç¿Íµµ °è¾à ÇØÁö¸¦ °áÁ¤Çß´Ù”¸ç “ÇÏ¹ÎÈ£ ±º ¿ª½Ã ¿¬½À»ý ½ÅºÐÀ¸·Î ¹°ÀÇ¸¦ ÀÏÀ¸Å² Á¡¿¡ ´ëÇØ ±íÀÌ ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¶Ç “À¯¼±È£ ±ºÀ¸·Î ÀÌ¸§À» ¹Ù²ã °èÁ¤À» Å»ÅðÇÑ °ÍÀº Å¥ºê ¿¬½À»ý À¯¼±È£ ±ºÀ» Áö¸ñÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ Ä£±¸µé°úÀÇ Àå³­¿¡¼­ »ý±ä ¿ÀÇØÀÓÀ» ¾Ë¸°´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “ÇâÈÄ ÀÌ·± ºÒ»ó»ç°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ³²Àº ¿¬½À»ý(±èÅÂµ¿, ¼ºÇö¿ì) °ü¸®¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °ÍÀÌ´Ù ÀÌ¹ø ÀÏ·Î ÀÎÇØ »óÃ³¹ÞÀ¸¼ÌÀ» ¸ðµç ºÐ¿¡°Ô ´Ù½Ã ÇÑ¹ø »ç°úÇÑ´Ù”°í °Åµì »ç°úÀÇ ¶æÀ» ¹àÇû´Ù.

¾Õ¼­ 7ÀÏ °¢ ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿Í SNS¿¡´Â ‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2’ ¿¬½À»ýÀÎ ÇÏ¹ÎÈ£°¡ SNSÈ°µ¿À» Çß´Ù´Â ±ÛÀÌ °Ô½ÃµÆ´Ù. ÇØ´ç °Ô½Ã¹°¿¡´Â ÇÏ¹ÎÈ£¿Í ¹Ì¼º³âÀÚ ÆÒÀÌ ÁÖ°í¹ÞÀº ´ÙÀÌ·ºÆ® ¸Þ½ÃÁö(DM)¸¦ Ä¸Ã³ÇÑ »çÁøÀÌ Ã·ºÎµÇ¾î ÀÖ¾ú´Ù.

‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2’¿¡¼­´Â ÇÁ·Î±×·¥ Á¾¿µ Àü±îÁö °øÁ¤¼ºÀ» À§ÇØ ¿¬½À»ýµéÀÇ SNSÈ°µ¿À» ±ÝÁöÇÏ°í ÀÖ´Â ¸¸Å­, »çÁøÀÌ °ø°³µÇÀÚ ¼öÄ¢ À§¹Ý ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´Ù.

¿©±â¿¡ ÇÏ¹ÎÈ£°¡ ¹Ì¼º³âÀÚ ÆÒ°úÀÇ ¸¸³²À» À¯µµÇÑ ÀÇµµ¸¦ ³õ°í ¼ºÈñ·Õ ÀÇÈ¤±îÁö Á¦±âµÆ´Ù. ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº “¿Ö ±»ÀÌ ¹Ì¼º³âÀÚ ÆÒ¿¡°Ô Áý¿¡¼­ ¸¸³ªÀÚ°í ÇÏ³Ä? ¹«½¼ ÀÇµµ³Ä?”¶ó°í ¼ºÈñ·Õ ÀÇÈ¤À» Á¦±âÇß´Ù.

¾ÇÀç°¡ °ãÄ£ »óÈ²¿¡¼­ ¼Ò¼Ó»ç´Â °á±¹ ÇÏ¹ÎÈ£ÀÇ ‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2’ ÇÏÂ÷¸¦ °áÁ¤ÇÏ°í Àü¼Ó°è¾àÀ» ÇØÁöÇÏ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù.

‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2’ Á¦ÀÛÁøµµ ÀÌ¹ø »çÅÂ¿Í °ü·ÃÇØ ÀÔÀåÀ» Á¤¸®ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÆíÁý µî ÇâÈÄ ¿¬½À»ý °ü¸®¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹ßÇ¥ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÇÑÆí, ÇÏ¹ÎÈ£ÀÇ ‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2’ ÇÏÂ÷ ¼Ò½Ä¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ³í¶õÀº ¿©ÀüÈ÷ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù.

ÇÏ¹ÎÈ£ÀÇ SNS »çÁøÀÌ °ø°³µÈ Á÷ÈÄºÎÅÍ ´©¸®²ÛµéÀº ÇÏ¹ÎÈ£ÀÇ ´ÙÀÌ·ºÆ® ¸Þ½ÃÁö°¡ °¡Áö´Â ÀÇµµ¿Í ´õºÒ¾î ÇØ´ç ¸Þ½ÃÁöÀÇ ÁøÀ§¿©ºÎ¸¦ µÎ°í °è¼ÓÇØ¼­ °ø¹æÀ» ¹ú¿©¿Ô´Ù.

ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº “±×·¡¼­ ¸Þ½ÃÁö ÁøÂ¥¶ó°í º¸¸é µÊ?” “ÁøÂ¥´Ï±î ÇÏÂ÷µµ ÇÏ°í °è¾àµµ ÇØÁöµÈ °Å ¾Æ´Ô?” “´ëÃ¼ ¹«½¼ ÀÇµµ·Î ¹Ì¼º³âÀÚ ÆÒÇÑÅ× Áý¿¡¼­ ¸¸³ªÀÚ Çß´ÂÁö´Â ¿Ö ¸» ¾ÈÇÏ³Ä?” “¼Ò¼Ó»ç °ø½ÄÀÔÀå º¸¸é °á±¹ DM ÇÏ¹ÎÈ£ º»ÀÎ ¸Â´Â µí”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

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  • È«ÁØÇ¥, ¾Ë°íº¸´Ï 13³â Àü¿¡µµ ÀåÀÎÀ» ¡°¿µ°¨ÅÊÀÌ¡±¶ó ºÒ·¶´Ù?
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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