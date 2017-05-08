|
|
|
|¡ã È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ 8ÀÏ “Áý±ÇÇÏ¸é ¾Èº¸´Â ¹ÚÁ¤ÀÌ ´ëÀå¿¡°Ô ¸Ã±â°í ³ëµ¿Àº °¼º±ÍÁ·³ëÁ¶¸¦ Á¦¾ÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±è¹®¼ö Àü °æ±âµµÁö»ç¿¡°Ô ¸Ã±â±â·Î Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ 8ÀÏ “Áý±ÇÇÏ¸é ¾Èº¸´Â ¹ÚÁ¤ÀÌ ´ëÀå¿¡°Ô ¸Ã±â°í ³ëµ¿Àº °¼º±ÍÁ·³ëÁ¶¸¦ Á¦¾ÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±è¹®¼ö Àü °æ±âµµÁö»ç¿¡°Ô ¸Ã±â±â·Î Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
È« ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ºÎ»ê ÇØ¿î´ë ÇÑ È£ÅÚ¿¡¼ ´ë±¹¹Î ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í “¿ì¸®°¡ Áý±ÇÇÏ¸é Á¦ÀÏ Áß¿äÇÑ °Ô ¾Èº¸¿Í °¼º±ÍÁ·³ëÁ¶·Àü±³Á¶·Á¾ºÏ¼¼·Â Å¸ÆÄ”¶ó¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¸»Çß´Ù.
È« ÈÄº¸ÀÇ ¹ß¾ð¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ È« ÈÄº¸°¡ °Å·ÐÇÑ ¹ÚÁ¤ÀÌ »óÀÓÁß¾Ó¼±´ëÀ§¿øÀå¿¡ ´ëÇÑ °ü½É ¿ª½Ã ÇÔ²² ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
¹ÚÁ¤ÀÌ À§¿øÀåÀº Ãæ³² È«¼º Ãâ½ÅÀ¸·Î 1976³â À°»ç 32±â·Î ÀÓ°üÇß´Ù. À°»ç ±â¼ö Áß 1¸í¸¸ ¼±¹ßÇÏ´Â µ¶ÀÏ À¯ÇÐ ½ÃÇè¿¡ ÇÕ°ÝÇØ µ¶ÀÏ·Î °Ç³Ê°¡ µ¶ÀÏ À°»ç¿¡¼ Á¹¾÷ÇÑ ¼öÀçÀÌ´Ù.
¹ÚÁ¤ÀÌ À§¿øÀåÀº 1Â÷ ´ëÀå Áø±Þ¿¡¼ Å»¶ôÇß´Ù°¡ Ãµ¾ÈÇÔ ¹Î°üÇÕµ¿Á¶»ç´Ü ±ºÃø ´ÜÀåÀ» ¸ÃÀ¸¸ç º°À» ÇÏ³ª ´õ ´Þ°Ô µÈ °ÍÀ¸·Î À¯¸íÇÏ´Ù.
´ç½Ã ¹ÚÁ¤ÀÌ À§¿øÀåÀº ¹é·Éµµ ÇØ»ó¿¡¼ ºÏÇÑÀÇ ¾î·Ú ÃßÁø±â¸¦ ¼ö°ÅÇØ Ãµ¾ÈÇÔ ÆøÄ§ÀÌ ¸í¹éÇÑ ºÏÇÑ ¼ÒÇàÀÌ¶õ °ÍÀ» ¹àÇô³Â´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó 2010³â Ãµ¾ÈÇÔ Ä§¸ô ¿øÀÎ ±Ô¸í È¸ÀÇ ´ç½Ã ÀÚÀ¯¼±Áø´ç ÀÌÁø»ï ÀÇ¿øÀÌ Àå±³¿Í Àå¼ºµéÀÌ ‘±º¹øÁÙ’À» Â÷°í ÀÖÁö ¾Ê´Â´Ù¸ç ±â°¹®Á¦¸¦ °Å·ÐÇßÀ» ¶§ 26¸í Àå¼º ¹× ¿µ°ü±Þ Àå±³µé Áß ÀÎ½ÄÇ¥¸¦ Âø¿ëÇÏ°í ÀÖ´ø ¸î ¾ÈµÇ´Â ÀÎ¹°·Î ÈÁ¦°¡ µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
13°ø¼ö¿©´ÜÀå, 20»ç´ÜÀå, ÇÕÂü ÀÛÀüºÎÀå, ÇÕÂü Àü·«¹ßÀüº»ºÎÀå, ¼ö¹æ»ç·É°ü, 1±º»ç·É°üÀ» ¿ªÀÓÇß°í 36³â°£ ±º»ýÈ°À» ¸¶Ä¡°í ¿¹ÆíÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >