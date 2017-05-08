°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.8 ¿ù 14:28
¿¬¿¹/½Ã»ç
ûó ¡°¾Èº¸´Â ¹ÚÁ¤ÀÌ¡±¡¦Àå¼º ¿Ã¶ó¼­µµ ±º¹úÁÙ Â÷°í ÀÖ´Â ¸î ¾È µÇ´Â ±ºÀÎ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ 8ÀÏ “Áý±ÇÇÏ¸é ¾Èº¸´Â ¹ÚÁ¤ÀÌ ´ëÀå¿¡°Ô ¸Ã±â°í ³ëµ¿Àº °­¼º±ÍÁ·³ëÁ¶¸¦ Á¦¾ÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±è¹®¼ö Àü °æ±âµµÁö»ç¿¡°Ô ¸Ã±â±â·Î Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ 8ÀÏ “Áý±ÇÇÏ¸é ¾Èº¸´Â ¹ÚÁ¤ÀÌ ´ëÀå¿¡°Ô ¸Ã±â°í ³ëµ¿Àº °­¼º±ÍÁ·³ëÁ¶¸¦ Á¦¾ÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±è¹®¼ö Àü °æ±âµµÁö»ç¿¡°Ô ¸Ã±â±â·Î Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

È« ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ºÎ»ê ÇØ¿î´ë ÇÑ È£ÅÚ¿¡¼­ ´ë±¹¹Î ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í “¿ì¸®°¡ Áý±ÇÇÏ¸é Á¦ÀÏ Áß¿äÇÑ °Ô ¾Èº¸¿Í °­¼º±ÍÁ·³ëÁ¶·Àü±³Á¶·Á¾ºÏ¼¼·Â Å¸ÆÄ”¶ó¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¸»Çß´Ù.

È« ÈÄº¸ÀÇ ¹ß¾ð¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ È« ÈÄº¸°¡ °Å·ÐÇÑ ¹ÚÁ¤ÀÌ »óÀÓÁß¾Ó¼±´ëÀ§¿øÀå¿¡ ´ëÇÑ °ü½É ¿ª½Ã ÇÔ²² ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.

¹ÚÁ¤ÀÌ À§¿øÀåÀº Ãæ³² È«¼º Ãâ½ÅÀ¸·Î 1976³â À°»ç 32±â·Î ÀÓ°üÇß´Ù. À°»ç ±â¼ö Áß 1¸í¸¸ ¼±¹ßÇÏ´Â µ¶ÀÏ À¯ÇÐ ½ÃÇè¿¡ ÇÕ°ÝÇØ µ¶ÀÏ·Î °Ç³Ê°¡ µ¶ÀÏ À°»ç¿¡¼­ Á¹¾÷ÇÑ ¼öÀçÀÌ´Ù.

¹ÚÁ¤ÀÌ À§¿øÀåÀº 1Â÷ ´ëÀå Áø±Þ¿¡¼­ Å»¶ôÇß´Ù°¡ Ãµ¾ÈÇÔ ¹Î°üÇÕµ¿Á¶»ç´Ü ±ºÃø ´ÜÀåÀ» ¸ÃÀ¸¸ç º°À» ÇÏ³ª ´õ ´Þ°Ô µÈ °ÍÀ¸·Î À¯¸íÇÏ´Ù.

´ç½Ã ¹ÚÁ¤ÀÌ À§¿øÀåÀº ¹é·Éµµ ÇØ»ó¿¡¼­ ºÏÇÑÀÇ ¾î·Ú ÃßÁø±â¸¦ ¼ö°ÅÇØ Ãµ¾ÈÇÔ ÆøÄ§ÀÌ ¸í¹éÇÑ ºÏÇÑ ¼ÒÇàÀÌ¶õ °ÍÀ» ¹àÇô³Â´Ù.

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó 2010³â Ãµ¾ÈÇÔ Ä§¸ô ¿øÀÎ ±Ô¸í È¸ÀÇ ´ç½Ã ÀÚÀ¯¼±Áø´ç ÀÌÁø»ï ÀÇ¿øÀÌ Àå±³¿Í Àå¼ºµéÀÌ ‘±º¹øÁÙ’À» Â÷°í ÀÖÁö ¾Ê´Â´Ù¸ç ±â°­¹®Á¦¸¦ °Å·ÐÇßÀ» ¶§ 26¸í Àå¼º ¹× ¿µ°ü±Þ Àå±³µé Áß ÀÎ½ÄÇ¥¸¦ Âø¿ëÇÏ°í ÀÖ´ø ¸î ¾ÈµÇ´Â ÀÎ¹°·Î È­Á¦°¡ µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.

13°ø¼ö¿©´ÜÀå, 20»ç´ÜÀå, ÇÕÂü ÀÛÀüºÎÀå, ÇÕÂü Àü·«¹ßÀüº»ºÎÀå, ¼ö¹æ»ç·É°ü, 1±º»ç·É°üÀ» ¿ªÀÓÇß°í 36³â°£ ±º»ýÈ°À» ¸¶Ä¡°í ¿¹ÆíÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • À¯½Â¹Î µþ À¯´ã, À¯¼¼ÇöÀå¼­ ¼ºÈñ·Õ ´çÇß´Ù?¡¦'³í¶õ »çÁø º¸´Ï °æ¾Ç'
  • È«ÁØÇ¥, ¾Ë°íº¸´Ï 13³â Àü¿¡µµ ÀåÀÎÀ» ¡°¿µ°¨ÅÊÀÌ¡±¶ó ºÒ·¶´Ù?
  • [¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó] ±× ¾î´À¶§º¸´Ù Æ¯º°Çß´ø ÃàÇÏ°ø¿¬¡¦¡°ºñ·Ï ¹«¸íÀÌÁö¸¸ ¿ì¸®µµ ²ÞÀ» ²Û´Ù¡±
  • ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ÈïºÎÀÚ´ì Á¤Ã¼ ¾Ë µÎ »ç¶÷?¡¦¡°¼ÒÇâ ÀýÄ£ ±è¿øÈñ¿Í ½Ã´©ÀÌ ÀÌÁøÁÖ¡±
  • ºÎÃµ È­Àç? ÀÎÃµ È­Àç?¡¦´©¸®²Ûµé ¡°Àç ³¯¸®°í ¿¬±â ¾öÃ»³ª¡±
    • À¯½Â¹Î µþ À¯´ã, À¯¼¼ÇöÀå¼­ ¼ºÈñ·Õ ´çÇß´Ù?¡¦'³í¶õ »çÁø º¸´Ï °æ¾Ç' À¯½Â¹Î µþ À¯´ã, À¯¼¼ÇöÀå¼­ ¼ºÈñ·Õ ´çÇß´Ù?¡¦'³í¶õ »çÁø º¸´Ï °æ¾Ç'
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    È«ÁØÇ¥, ¾Ë°íº¸´Ï 13³â Àü¿¡µµ ÀåÀÎÀ» ¡°¿µ°¨ÅÊÀÌ¡±¶ó ºÒ·¶´Ù?
    2
    ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ÈïºÎÀÚ´ì Á¤Ã¼ ¾Ë µÎ »ç¶÷?¡¦¡°¼ÒÇâ ÀýÄ£ ±è¿øÈñ¿Í ½Ã´©ÀÌ ÀÌÁøÁÖ¡±
    3
    ¡®½´µ¹¡¯ ¾Æµé ¸ø ¾Ë¾Æº¸´Â ÀÌÈÖÀç ¾Æ¹öÁö¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¾Æ¹öÁö¡¤¾î¸Ó´Ï »ý°¢³ª ºñÅë¡±
    4
    ¡®½Å¼öÀÌ¿Í °áÈ¥¡¯ À±Áø¿µ, ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï 'ÈÆÈÆÇØ¡¯¡¦¡°»ç¶û¿¡ ºüÁø ¹Ì¼Ò"
    5
    ¡®·±´×¸Ç¡¯ ¼ÛÁöÈ¿, °³¸® ÇâÇØ ¡°³Ê!¡±¡¦±×·¯³ª ¿©ÀüÈ÷ ¿¬¶ô ¾ø´Â °³¸®¾¯
    6
    ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¸¶½ºÅ©, KF80¡¤KF94¡¤N95ÀÇ Â÷ÀÌ´Â?¡¦¡°¹Ì¼¼ÀÔÀÚ Â÷´Ü È¿°ú Â÷ÀÌ¡±
    7
    ¡®¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ¡¯, ¿ï»ê ÃÖ°í°ª ¹«·Á 514 ±â·Ï¡¦¡°¸Å¿ì ³ª»Ý ±âÁØ 3.5¹è ¼öÁØ¡±
    8
    ¿ï»ê½Ã ÀÇÁ¤È¸, È«ÁØÇ¥ ÁöÁö ¼±¾ð
    9
    È«ÁØÇ¥, ÀåÀÎÀ» ¡®¿µ°¨ÅÊÀÌ¡¯¶ó°í ºÎ¸¥ ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°ÀåÀÎÀÌ ±×·¸°Ô ±¸¹ÚÇÏ´õ¶ó¡±
    10
    ¾ÆÀÌ¿Â Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼ÇÁî ¡°ÆÀ¿ø ¾ß±ÙÇÏ¸é ºÎ»çÀå ¿ù±Þ »è°¨?¡±¡¦»ç¿ø º¹Áö ³¡ÆÇ¿Õ ¶¹´Ù?
    Á¾ÀÌ, ¼ÒÅëÀ» ¸»ÇÏ´Ù
    ¿ï»ê½Ã¸³¹«¿ë´Ü ¾î¸°ÀÌ¹«¿ë±Ø ¡®µ¿¹°ÀÇ »çÀ°Á¦¡¯ 11~13ÀÏ °ø¿¬
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­Çà»ç(2017³â 5¿ù 8ÀÏ~)
    '°ü¹æÁ¦¸²ÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î ¾ß°æ °¨»óÇÏ¼¼¿ä'
    ÇÑº¹ »©ÀÔ°í ½Ê¸®´ë½£¼­ ÃÖ°íÀÇ ÇÑ ÄÆ

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr