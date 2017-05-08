'È«ÁØÇ¥, ÀåÀÎ ¿µ°¨ÅÊÀÌ ¸·¸»³í¶õ' Á¤Ã»·¡ ³×Æ¼Áð ±Û·Î Àú°Ý¡¦¡°±Ó¹æ¸ÁÀÌ ¾ò¾î¸Â¾Æ¿¹¡±

|
|
|
|¡ã Á¤Ã»·¡ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸ÀÇ ¸·¸»¿¡ ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀÇ ¸»·Î ÀÏÄ§À» °¡Çß´Ù. Á¤Ã»·¡ SNS Ä¸Ã³.
Á¤Ã»·¡ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸ÀÇ ¸·¸»¿¡ ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀÇ ¸»·Î ÀÏÄ§À» °¡Çß´Ù.
Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº 8ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ‘¾Æ~±ÛÄï¿ä!’¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀÇ ±ÛÀ» Ä¸Ã³ÇØ °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³ÇÑ ±ÛÀº ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀÌ “¿©±â °æ»óµµÀÎµ¥ È«ÁØÇ¥°°Àº µ¿³×¾î¸¥µéÇÑÅ× ¿µ°¨ÀïÀÌ¶ó°í Çß´Ù°£ ¹Ù·Î ±Ó¹æ¸ÁÀÌ ¾ò¾î¸Â¾Æ¿¹”¶ó°í ¾´ ³»¿ëÀÇ ±ÛÀÌ´Ù.
ÀÌ¸¦ º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “Àúµµ °æ»óµµ Ãâ½ÅÀÔ´Ï´Ù. ¾î¸£½ÅµéÇÑÅ× ¿µ°¨ÅÊÀÌ¶ó°í ¾ÈÇÕ´Ï´Ù. ´Ù¸¥³ª¶ó¿¡¼ ¿À¼Ì³ª?” “µè´Â °æ»óµµ ÁøÂ¥ ±âºÐ³ªºü¿ä ¾îµð´Ù ¿«´Â°ÇÁö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, È« ÈÄº¸´Â °ú°Å ÀåÀÎ¿¡ 26³â°£ ¿ëµ·À» ÁÖÁö¾Ê°í ºñÇÏÇÏ´Â ¹ß¾ðÀÌ ÀçÁ¶¸í µÇ¸é¼ ³í¶õÀÇ Áß½É¿¡ ¼¹´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >