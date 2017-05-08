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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.8 ¿ù 14:28
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¸¶Å©·Õ, SNS¿¡ ³²±ä ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ÇÑ¸¶µð¡¦¡°±×µéÀº ÇÁ¶û½º¸¦ ¸ô¶ú´Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÇÁ¶û½ºÀÇ »õ ´ëÅë·É¿¡ Áßµµ½Å´ç ¡®¾Ó¸¶¸£½´¡¯¸¦ ÀÌ²ô´Â Á¤Ä¡½Å¿¹ ¿¡¸¶´µ¿¤ ¸¶Å©·ÕÀÌ ¼±ÃâµÆ´Ù. ÇÑÆí ´ç¼±ÀÌ È®½Ç½Ã µÈ Á÷ÈÄ ¸¶Å©·ÕÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ´ç¼± ¼Ò°¨À» ³²°å´Ù. SNSÄ¸Ã³.

ÇÁ¶û½ºÀÇ »õ ´ëÅë·É¿¡ Áßµµ½Å´ç ‘¾Ó¸¶¸£½´’¸¦ ÀÌ²ô´Â Á¤Ä¡½Å¿¹ ¿¡¸¶´µ¿¤ ¸¶Å©·ÕÀÌ ¼±ÃâµÆ´Ù.

±×°£ ÇÁ¶û½º Á¤Ä¡°è´Â °øÈ­´ç°ú »çÈ¸´çÀÌ ¾çºÐÇØ¿Ô´Ù. ±×·¯³ª Ã¢´çÇÑÁö ºÒ°ú 1³â ¹Û¿¡ µÇÁö ¾ÊÀºµ¥´Ù ±¹È¸¿¡ ÀÇ¼®ÀÌ ÇÏ³ªµµ ¾ø´Â ½Å´çÀÇ 39¼¼ ´ëÇ¥°¡ ÇÁ¶û½º¸¦ ³Ñ¾î Àü¼¼°è¿¡ ÆÄ¶õÀ» ÀÏÀ¸Ä×´Ù.

ÇÁ¶û½º ÁÖ¿ä ¿©·ÐÁ¶»ç±â°üµéÀº 7ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÇÁ¶û½º Àü¿ª¿¡¼­ Ä¡·¯Áø ´ë¼± °á¼±ÅõÇ¥ Á¾·á Á÷ÈÄ ¸¶Å©·ÕÀÌ ¸£ÆæÀ» »ó´ë·Î 65.5∼66.1%¸¦ µæÇ¥ÇÒ °ÍÀÌ¶ó´Â Ãâ±¸Á¶»ç °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.

ÀÌÈÄ ¸£ÆæÀÇ µæÇ¥À²Àº 33.9∼34.5%·Î Ãß»êµÅ 30%Æ÷ÀÎÆ® ÀÌ»óÀÇ ¾ÐµµÀû °ÝÂ÷·Î ¸¶Å©·ÕÀÇ ´ç¼±ÀÌ È®½Ç½ÃµÆ´Ù.

¸¶Å©·ÕÀÇ ´ç¼± ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ Àü¼¼°è°¡ ¾ÈµµÀÇ ÇÑ¼ûÀ» ³»½¬¾ú´Ù. ¸¶Å©·Õ°ú ´ëÅë·ÉÀÇ ÀÚ¸®¸¦ µÎ°í °æÀïÇÑ ¸¶¸° ¸£ÆæÀº ¼¼°èÈ­, ÀÌÁÖ, ¹®È­ ´Ù¿øÁÖÀÇ, À¯·´ ÅëÇÕÀ» ¹Ý´ëÇÏ¸ç ±¹¼öÁÖÀÇ¸¦ ÁÖÀåÇÑ ±Ø¿ì Æ÷Ç½¸®½ºÆ® ¿´±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

ÀÌ·Î½á ¸¶Å©·ÕÀº ¿ÃÇØ ¸¸ 39»ìÀÇ ÀþÀº ³ªÀÌ¿¡ ÇÁ¶û¼ö¾Æ ¿Ã¶ûµå ´ëÅë·É¿¡ ÀÌ¾î ÇÁ¶û½º Á¦5°øÈ­±¹ÀÇ ¿©´ü ¹øÂ° ´ëÅë·É ÀÚ¸®¿¡ ¿À¸£°Ô µÆ´Ù. ¸¶Å©·ÕÀº ¿ª´ë ÇÁ¶û½º ´ëÅë·É Áß ÃÖ¿¬¼ÒÀÌ¸ç, Çö ÁÖ¿ä±¹ ±¹°¡¼ö¹Ý Áß¿¡¼­µµ °¡Àå ÀþÀº Á¤Ä¡ÁöµµÀÚÀÌ´Ù.

ÇÑÆí ´ç¼±ÀÌ È®½Ç½Ã µÈ Á÷ÈÄ ¸¶Å©·ÕÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ ´ç¼± ¼Ò°¨À» ³²°å´Ù.

¸¶Å©·ÕÀº “¸ðµÎ°¡ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù°í ¸»Çß´Ù. ±×·¯³ª ±×µéÀº ÇÁ¶û½º¸¦ ¸ô¶ú´Ù(Tout le monde nous disait que c‘etait impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France)”¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ÆÄ¸® ·çºê¸£¹Ú¹°°ü¿¡¼­ ¿­¸° ´ç¼± ÃàÇÏÇà»ç¿¡ Âü°¡ÇÑ »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

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  • È«ÁØÇ¥, ¾Ë°íº¸´Ï 13³â Àü¿¡µµ ÀåÀÎÀ» ¡°¿µ°¨ÅÊÀÌ¡±¶ó ºÒ·¶´Ù?
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    ¾ÆÀÌ¿Â Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼ÇÁî ¡°ÆÀ¿ø ¾ß±ÙÇÏ¸é ºÎ»çÀå ¿ù±Þ »è°¨?¡±¡¦»ç¿ø º¹Áö ³¡ÆÇ¿Õ ¶¹´Ù?
    Á¾ÀÌ, ¼ÒÅëÀ» ¸»ÇÏ´Ù
    ¿ï»ê½Ã¸³¹«¿ë´Ü ¾î¸°ÀÌ¹«¿ë±Ø ¡®µ¿¹°ÀÇ »çÀ°Á¦¡¯ 11~13ÀÏ °ø¿¬
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­Çà»ç(2017³â 5¿ù 8ÀÏ~)
    '°ü¹æÁ¦¸²ÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î ¾ß°æ °¨»óÇÏ¼¼¿ä'
    ÇÑº¹ »©ÀÔ°í ½Ê¸®´ë½£¼­ ÃÖ°íÀÇ ÇÑ ÄÆ

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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