¸¶Å©·Õ, SNS¿¡ ³²±ä ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ÇÑ¸¶µð¡¦¡°±×µéÀº ÇÁ¶û½º¸¦ ¸ô¶ú´Ù¡±

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|¡ã ÇÁ¶û½ºÀÇ »õ ´ëÅë·É¿¡ Áßµµ½Å´ç ¡®¾Ó¸¶¸£½´¡¯¸¦ ÀÌ²ô´Â Á¤Ä¡½Å¿¹ ¿¡¸¶´µ¿¤ ¸¶Å©·ÕÀÌ ¼±ÃâµÆ´Ù. ÇÑÆí ´ç¼±ÀÌ È®½Ç½Ã µÈ Á÷ÈÄ ¸¶Å©·ÕÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ´ç¼± ¼Ò°¨À» ³²°å´Ù. SNSÄ¸Ã³.
ÇÁ¶û½ºÀÇ »õ ´ëÅë·É¿¡ Áßµµ½Å´ç ‘¾Ó¸¶¸£½´’¸¦ ÀÌ²ô´Â Á¤Ä¡½Å¿¹ ¿¡¸¶´µ¿¤ ¸¶Å©·ÕÀÌ ¼±ÃâµÆ´Ù.
±×°£ ÇÁ¶û½º Á¤Ä¡°è´Â °øÈ´ç°ú »çÈ¸´çÀÌ ¾çºÐÇØ¿Ô´Ù. ±×·¯³ª Ã¢´çÇÑÁö ºÒ°ú 1³â ¹Û¿¡ µÇÁö ¾ÊÀºµ¥´Ù ±¹È¸¿¡ ÀÇ¼®ÀÌ ÇÏ³ªµµ ¾ø´Â ½Å´çÀÇ 39¼¼ ´ëÇ¥°¡ ÇÁ¶û½º¸¦ ³Ñ¾î Àü¼¼°è¿¡ ÆÄ¶õÀ» ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
ÇÁ¶û½º ÁÖ¿ä ¿©·ÐÁ¶»ç±â°üµéÀº 7ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÇÁ¶û½º Àü¿ª¿¡¼ Ä¡·¯Áø ´ë¼± °á¼±ÅõÇ¥ Á¾·á Á÷ÈÄ ¸¶Å©·ÕÀÌ ¸£ÆæÀ» »ó´ë·Î 65.5∼66.1%¸¦ µæÇ¥ÇÒ °ÍÀÌ¶ó´Â Ãâ±¸Á¶»ç °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÀÌÈÄ ¸£ÆæÀÇ µæÇ¥À²Àº 33.9∼34.5%·Î Ãß»êµÅ 30%Æ÷ÀÎÆ® ÀÌ»óÀÇ ¾ÐµµÀû °ÝÂ÷·Î ¸¶Å©·ÕÀÇ ´ç¼±ÀÌ È®½Ç½ÃµÆ´Ù.
¸¶Å©·ÕÀÇ ´ç¼± ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ Àü¼¼°è°¡ ¾ÈµµÀÇ ÇÑ¼ûÀ» ³»½¬¾ú´Ù. ¸¶Å©·Õ°ú ´ëÅë·ÉÀÇ ÀÚ¸®¸¦ µÎ°í °æÀïÇÑ ¸¶¸° ¸£ÆæÀº ¼¼°èÈ, ÀÌÁÖ, ¹®È ´Ù¿øÁÖÀÇ, À¯·´ ÅëÇÕÀ» ¹Ý´ëÇÏ¸ç ±¹¼öÁÖÀÇ¸¦ ÁÖÀåÇÑ ±Ø¿ì Æ÷Ç½¸®½ºÆ® ¿´±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÀÌ·Î½á ¸¶Å©·ÕÀº ¿ÃÇØ ¸¸ 39»ìÀÇ ÀþÀº ³ªÀÌ¿¡ ÇÁ¶û¼ö¾Æ ¿Ã¶ûµå ´ëÅë·É¿¡ ÀÌ¾î ÇÁ¶û½º Á¦5°øÈ±¹ÀÇ ¿©´ü ¹øÂ° ´ëÅë·É ÀÚ¸®¿¡ ¿À¸£°Ô µÆ´Ù. ¸¶Å©·ÕÀº ¿ª´ë ÇÁ¶û½º ´ëÅë·É Áß ÃÖ¿¬¼ÒÀÌ¸ç, Çö ÁÖ¿ä±¹ ±¹°¡¼ö¹Ý Áß¿¡¼µµ °¡Àå ÀþÀº Á¤Ä¡ÁöµµÀÚÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ´ç¼±ÀÌ È®½Ç½Ã µÈ Á÷ÈÄ ¸¶Å©·ÕÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ ´ç¼± ¼Ò°¨À» ³²°å´Ù.
¸¶Å©·ÕÀº “¸ðµÎ°¡ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù°í ¸»Çß´Ù. ±×·¯³ª ±×µéÀº ÇÁ¶û½º¸¦ ¸ô¶ú´Ù(Tout le monde nous disait que c‘etait impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France)”¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ÆÄ¸® ·çºê¸£¹Ú¹°°ü¿¡¼ ¿¸° ´ç¼± ÃàÇÏÇà»ç¿¡ Âü°¡ÇÑ »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
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