¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ, °æ±â Áö¿ª ÃÖ°íÄ¡ 356 ±â·ÏÇØ¡¦¡°ÀÌÁ¤µµ¸é ¸Å¿ì¸Å¿ì ³ª»Ý ¾Æ´Ñ°¡?¡±

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|¡ã ¿À´Ã(8ÀÏ)µµ ¾î±è¾øÀÌ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í Áß±¹¿¡¼ À¯ÀÔµÈ È²»ç°¡ ÇÏ´ÃÀ» µÚµ¤Àº °¡¿îµ¥, ¼¿ï°ú °æ±â¡¤ÀÎÃµ Áö¿ª µîÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ°¡ ¡®¸Å¿ì³ª»Ý¡¯À» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹È¯°æ°ø´Ü Á¦°ø.
¿À´Ã(8ÀÏ)µµ ¾î±è¾øÀÌ ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ Àü±¹À» µÚµ¤¾ú´Ù. Æ¯È÷ Áß±¹ºÏºÎÁö¹æ°ú ¸ù°ñ¿¡¼ ¹ß¿øÇÑ È²»ç°¡ ¼Ç³À» µû¶ó ¿ì¸®³ª¶ó·Î À¯ÀÔµÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
8ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ±âÁØ, ¼¿ï°ú °æ±â·ÀÎÃµ·ÃæºÏ·Ãæ³²·´ëÀü·ÀüºÏ·±¤ÁÖ·Àü³² Áö¿ª ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ°¡ ‘¸Å¿ì³ª»Ý’À» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ °æ±â Áö¿ª ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ´Â ¿ÀÈÄ ÇÑ ¶§ 356±îÁö Ä¡¼Ú¾Ò´Ù.
‘¸Å¿ì ³ª»Ý’ »óÅÂÀÇ ±âÁØÄ¡°¡ 151 ÀÌ»óÀÎ °É »ý°¢ÇÏ¸é ±âÁØÄ¡¸¦ 2¹è ÀÌ»ó ¿ôµ· ¼öÄ¡¸¦ ±â·ÏÇÑ ¼ÀÀÌ´Ù.
°¿ø·°æºÏ·´ë±¸ µî ´Ù¸¥ Áö¿ªµé ¿ª½Ã ‘¸Å¿ì³ª»Ý’ ±âÁØÄ¡¿¡ °¡±î¿î ‘³ª»Ý’À» ±â·ÏÇß´Ù.
ÅëÇÕ´ë±âÁö¼ö ¿ª½Ã »óÈ²Àº ºñ½ÁÇÏ´Ù.
ÅëÇÕ´ë±âÈ¯°æÁö¼ö(CAI, Comprehensive Air-quality Index)´Â ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö, ¹Ì¼¼¸ÕÁö, ¿ÀÁ¸, ÀÌ»êÈÁú¼Ò, ÀÏ»êÈÅº¼Ò, ¾ÆÈ²»ê°¡½º µî 6°¡Áö ´ëÇ¥ ¿À¿°¹°Áú¿¡ ´ëÇØ ´ë±âÁúÀÇ »óÅÂÁö¼ö¸¦ 0~500 »çÀÌÀÇ ¼ýÀÚ·Î ³ªÅ¸³»°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 3½Ã ±âÁØ, ¼¿ï°ú °æ±âÀÇ ÅëÇÕ´ë±âÁö¼ö´Â °¢°¢ 272, 291À» ±â·ÏÇß´Ù. ÀÎÃµÀº 272, ´ëÀüÀº 288, Ãæ³²Àº 318, ÀüºÏÀº 321, ±¤ÁÖ´Â 338·Î ‘¸Å¿ì ³ª»Ý’ÀÇ ±âÁØÄ¡ÀÎ 251À» ÈÇÂ½ ¶Ù¾î³Ñ¾ú´Ù.
ÇÑ±¹È¯°æ°ø´ÜÀº ÅëÇÕ´ë±âÈ¯°æÁö¼ö°¡ ‘¸Å¿ì³ª»Ý’ ´Ü°è°¡ µÇ¸é ÁúÈ¯ÀÚ, ³ëÀÎ, ¾î¸°ÀÌ¿¡°Ô´Â ½É°¢ÇÑ ¿µÇâÀ», ÀÏ¹ÝÀÎ¿¡°Ô´Â ¾àÇÑ ¿µÇâÀ» ³¢Ä¥ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇÇÏ¶ó°í °æ°íÇß´Ù.
¶Ç ÁúÈ¯ÀÚ³ª ³ëÀÎ, ¾î¸°ÀÌ´Â ÀÏ»óÀûÀÎ ½Ç¿ÜÈ°µ¿µµ ÁÁÁö ¾ÊÀ¸´Ï ¹Ýµå½Ã Áý¿¡¸¸ Ã¼·ùÇÏ°í, °Ç°»ó ¹«¸®°¡ ¾ø´Â ÀÏ¹ÝÀÎ ¿ª½Ã ¹Û¿¡ ¿À·¡ ¸Ó¹°¸é ¾È µÈ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¸¸¾à Àå±â°£ ¿ÜÃâÇÏ°Ô µÇ¸é ¹Ýµå½Ã ¸¶½ºÅ©¸¦ Âø¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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