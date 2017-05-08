¡®ÇÁµà101 ÇÏÂ÷¡¯ ÇÏ¹ÎÈ£, °ú°Å ÅÂµµ ³í¶õ ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯¡¦Çü, ¾Ç¸¶ÀÇ ÆíÁý ÁÖÀå ¡®Áø½ÇÀº?¡¯

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.8 ¿ù 19:53
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.08  
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ÀÌ¾î “µÚ´Ê°Ô °ü·Ã ±â»ç³ª ¿µ»óÀ» Ã£¾Æº¸´Ï ¹æ¼Û¿¡¼­ Á¦ µ¿»ýÀÌ ±²ÀåÈ÷ ºÒ¸¸ ¸¹°í °Ç¹æÁø ÀÌ¹ÌÁö·Î ÀâÇû´õ¶ó”¸ç “19³âÀ» °°ÀÌ »ê ÇüÀÎ Àúµµ Ã³À½º¸´Â ±²ÀåÈ÷ ³¸¼± µ¿»ýÀÇ ¸ð½ÀÀÌ¾î¼­ ¸¹ÀÌ ´çÈ²Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù. 

ÀÌ¿¡ ÇÏÅÂÈ£´Â µ¿»ý ÇÏ¹ÎÈ£¿¡°Ô Á÷Á¢ ¿¬¶ôÇØºÃ´Ù°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¾î “¿ª½Ã³ª ÀÚÃÊÁöÁ¾À» µé¾îº¸´Ï ¾ÕµÚ ÀÚ¸£°í ±³¹¦È÷ ¼ø¼­¸¦ ¹Ù²Û ¾Ç¸¶ÀÇ ÆíÁýÀÌ´õ¶ó”¸ç “±× ¶§ ¹æ¼Û°è°¡ ¾ó¸¶³ª ¹«¼­¿îÁö ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ´À²¼´Ù. °íµî·¡ÆÛ&ÇÁ·Îµà½º µ¿½Ã ÇÕ°ÝÇßÀ» ¶§ ÇÁ·Îµà½º ÇÕ·ù¸¦ Àû±Ø ±ÇÀ¯ÇÏ´ø ¿¥³ÝÀÌ ÀÌ·±´Ù´Â°Ô. ÇÁ·Îµà½º ³ìÈ­ÇÏ´Ù°¡ Ã´Ãß¸¦ ´ÙÃÄ¼­ ÀÀ±Þ½Ç¿¡ ½Ç·Á°¡µµ ¾Æ¹«¸» ¾øÀÌ ¾¿¾¿ÇÏ°Ô ÁøÅëÁ¦ ¸ÂÀ¸¸ç ³¡±îÁö Âü¿©ÇÑ Á¦ µ¿»ý¿¡°Ô µ¹¾Æ¿Â °á°ú°¡ ÀÌ·¸´Ù´Â °Ô Âü ¾¹¾µÇÏ´õ¶ó. ¹ÎÈ£°¡ ÀÀ±Þ½Ç¿¡ ½Ç·Á °¥ ¶© Á¤ÀÛ Ä«¸Þ¶ó°¡ ÇÑ´ëÁ¶Â÷ µû¶ó¿ÀÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÇÏ´õ¶ó”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

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¶ÇÇÑ “Á¦ µ¿»ýÀÌ ½Ç·ÂÀÌ ¶³¾îÁú ¼öµµ, ÀÎ±â°¡ ºÎÁ·ÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù”¸ç “±×·¸Áö¸¸ °ÅÁþµÈ ¹Ìµð¾îÀÇ ÆíÁýÀ¸·Î ÀÎÇØ Á¦ µ¿»ý º»¿¬ÀÇ ¸ð½À¸¶Àú ¿Ö°îµÇ¾î Æò°¡µÇÁö´Â ¾Ê¾ÒÀ¸¸é ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

ÇÑÆí, 8ÀÏ ÇÏ¹ÎÈ£´Â SNS¸¦ ÅëÇØ ÆÒµé°ú ³ª´« ¸Þ½ÃÁö°¡ °ø°³, ¹°ÀÇ¸¦ ºúÀÚ ÀÚÁøÇÏÂ÷¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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