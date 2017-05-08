¡®ÇÁµà101 ÇÏÂ÷¡¯ ÇÏ¹ÎÈ£, °ú°Å ÅÂµµ ³í¶õ ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯¡¦Çü, ¾Ç¸¶ÀÇ ÆíÁý ÁÖÀå ¡®Áø½ÇÀº?¡¯

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ÇÏÅÂÈ£´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “¹ÎÈ£ÇüÀÔ´Ï´Ù. Á¦ µ¿»ýÀÌ ¾ï¿ïÇÑ ÀÏÀ» °Þ´Âµ¥ °¡¸¸È÷ ÀÖ´Â °Ç ¾Æ´Ñ °Í °°¾Æ¼ Á¶½É½º·´°Ô ±Û ³²±é´Ï´Ù. ÀÌ ±ÛÀº ¼ø¼ö ÇüÀÎ Á¦ ÀÔÀåÀÌ´Ï´Ù. ¹ÎÈ£ ÀÇ°ß 1µµ ¾øÀ½”ÀÌ¶ó¸ç ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “µÚ´Ê°Ô °ü·Ã ±â»ç³ª ¿µ»óÀ» Ã£¾Æº¸´Ï ¹æ¼Û¿¡¼ Á¦ µ¿»ýÀÌ ±²ÀåÈ÷ ºÒ¸¸ ¸¹°í °Ç¹æÁø ÀÌ¹ÌÁö·Î ÀâÇû´õ¶ó”¸ç “19³âÀ» °°ÀÌ »ê ÇüÀÎ Àúµµ Ã³À½º¸´Â ±²ÀåÈ÷ ³¸¼± µ¿»ýÀÇ ¸ð½ÀÀÌ¾î¼ ¸¹ÀÌ ´çÈ²Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿¡ ÇÏÅÂÈ£´Â µ¿»ý ÇÏ¹ÎÈ£¿¡°Ô Á÷Á¢ ¿¬¶ôÇØºÃ´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “¿ª½Ã³ª ÀÚÃÊÁöÁ¾À» µé¾îº¸´Ï ¾ÕµÚ ÀÚ¸£°í ±³¹¦È÷ ¼ø¼¸¦ ¹Ù²Û ¾Ç¸¶ÀÇ ÆíÁýÀÌ´õ¶ó”¸ç “±× ¶§ ¹æ¼Û°è°¡ ¾ó¸¶³ª ¹«¼¿îÁö ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ´À²¼´Ù. °íµî·¡ÆÛ&ÇÁ·Îµà½º µ¿½Ã ÇÕ°ÝÇßÀ» ¶§ ÇÁ·Îµà½º ÇÕ·ù¸¦ Àû±Ø ±ÇÀ¯ÇÏ´ø ¿¥³ÝÀÌ ÀÌ·±´Ù´Â°Ô. ÇÁ·Îµà½º ³ìÈÇÏ´Ù°¡ Ã´Ãß¸¦ ´ÙÃÄ¼ ÀÀ±Þ½Ç¿¡ ½Ç·Á°¡µµ ¾Æ¹«¸» ¾øÀÌ ¾¿¾¿ÇÏ°Ô ÁøÅëÁ¦ ¸ÂÀ¸¸ç ³¡±îÁö Âü¿©ÇÑ Á¦ µ¿»ý¿¡°Ô µ¹¾Æ¿Â °á°ú°¡ ÀÌ·¸´Ù´Â °Ô Âü ¾¹¾µÇÏ´õ¶ó. ¹ÎÈ£°¡ ÀÀ±Þ½Ç¿¡ ½Ç·Á °¥ ¶© Á¤ÀÛ Ä«¸Þ¶ó°¡ ÇÑ´ëÁ¶Â÷ µû¶ó¿ÀÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÇÏ´õ¶ó”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “ÀÌÁ¦ °íµîÇÐ±³¸¦ ¸· Á¹¾÷ÇÑ 19»ì ¾ÆÀÌ°¡ Áû¾îÁö±â¿£ ³Ê¹«³ª Èûµé¾úÀ» Áö³ ¸î ÁÖ °£ÀÇ À°Ã¼Àû, Á¤½ÅÀû °íÅëÀÌ¾úÀ» °Ì´Ï´Ù” ¸ç “ÇüÀÎ Àúµµ »ó»óÀÌ ¾ÈµÇ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ´ë°ßÇÏ°Ô ¹ÎÈ£´Â ÀüÇô ³»»öÇÏÁö ¾Ê´õ¶ó. Èûµé¾îµµ ºÒÆò ÇÑ¹ø ¾È ÇÏ°í ¾ðÁ¦³ª ¹à°Ô ¿ô¾îÁÖ°í Çü¿¡°Ô ±â¿îÀ» ³Ö¾îÁÖ´Â ¸ð½À. ÀÌ ¸ð½ÀÀÌ Á¦ µ¿»ýÀÇ ÁøÂ¥ ¸ð½ÀÀÌ´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “Á¦ µ¿»ýÀÌ ½Ç·ÂÀÌ ¶³¾îÁú ¼öµµ, ÀÎ±â°¡ ºÎÁ·ÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù”¸ç “±×·¸Áö¸¸ °ÅÁþµÈ ¹Ìµð¾îÀÇ ÆíÁýÀ¸·Î ÀÎÇØ Á¦ µ¿»ý º»¿¬ÀÇ ¸ð½À¸¶Àú ¿Ö°îµÇ¾î Æò°¡µÇÁö´Â ¾Ê¾ÒÀ¸¸é ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí, 8ÀÏ ÇÏ¹ÎÈ£´Â SNS¸¦ ÅëÇØ ÆÒµé°ú ³ª´« ¸Þ½ÃÁö°¡ °ø°³, ¹°ÀÇ¸¦ ºúÀÚ ÀÚÁøÇÏÂ÷¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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