¸£Ææ ÁöÁöÇÏ´ø Æ®·³ÇÁ, ¾È¸é¸ô¼ö ¸»¹Ù²Ù±â¡¦¡°¸¶Å©·Õ°ú ÇÔ²² ÀÏÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ¸Å¿ì ±â´ë¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.8 ¿ù 19:53
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.08  
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À¯·´°ú ¹Ì±¹ µî °¢±¹ Á¤»óÀº ÇÁ¶û½º ´ëÅë·É¼±°Å¿¡¼­ ½Â¸®ÇÑ ¾Ó ¸¶¸£½´ÀÇ ¿¡¸¶´µ¿¤ ¸¶Å©·Õ ÈÄº¸¿¡°Ô ÀÏÁ¦È÷ ÃàÇÏÀÇ ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.

Å×¸®»ç ¸ÞÀÌ ¿µ±¹ ÃÑ¸®°¡ °¡Àå ¸ÕÀú ÃàÇÏ ÀÎ»ç¸¦ °Ç³Þ´Ù. ±×´Â ¼º¸íÀ» ÅëÇØ “µû¶æÇÑ ÃàÇÏ¸¦ ÀüÇÑ´Ù. ÇÁ¶û½º´Â ¿ì¸®ÀÇ °¡Àå °¡±î¿î µ¿¸Í±¹ Áß ÇÏ³ª´Ù. ¿ì¸®´Â »õ ´ëÅë·É°ú Çù·ÂÇÏ±æ ±â´ëÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î ±×µ¿¾È ¸¶Å©·Õ ÈÄº¸¸¦ °ø°³ÀûÀ¸·Î ÁöÁöÇÏ´ø ¾Ó°Ö¶ó ¸Þ¸£ÄÌ µ¶ÀÏ ÃÑ¸®°¡ “¿ì¸® °øÅë °¡Ä¡¿¡ ´ëÇÑ °­·ÂÇÑ ½ÅÈ£”¶ó¸ç ¸¶Å©·Õ ÈÄº¸ÀÇ ´ç¼±À» ÃàÇÏÇß´Ù.

¹Ý¸é ¸¶Å©·Õ ÈÄº¸ÀÇ ´ç¼± ¼Ò½ÄÀÌ ¸¶³É ¹Ý°©Áö ¾ÊÀ» ÇØ¿Ü Á¤»óµµ ÀÖ¾ú´Ù.

µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀº 7ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “ÇÁ¶û½º Â÷±â ´ëÅë·ÉÀ¸·Î Å« ½Â¸®¸¦ °ÅµÐ ¸¶Å©·Õ¿¡°Ô ÃàÇÏÀÇ ¸»À» ÀüÇÑ´Ù. ±×¿Í ÇÔ²² ÀÏÇÏ´Â °Ô ¸Å¿ì ±â´ëµÈ´Ù”°í Àû¾ú´Ù.

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ÇÁ¶û½º ±¹¿µ¹æ¼Û°ú ÀÏ°£ ¸£¸ùµå, ¿©·ÐÁ¶»ç¾÷Ã¼ ÀÔ¼Ò½º ¼ÒÇÁ¶ó ½ºÅ×¸®¾Æ´Â ´ë¼± °á¼±ÅõÇ¥ Ãâ±¸Á¶»ç¿¡¼­ ¸¶Å©·Õ ÈÄº¸°¡ 65.1%ÀÇ µæÇ¥À²À» È®º¸Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ±Ø¿ìÁ¤´çÀÎ ±¹¹ÎÀü¼±ÀÇ ¸¶¸° ¸£Ææ ÈÄº¸ÀÇ µæÇ¥À²Àº 34.9%·Î µÎ ÈÄº¸°£ µæÇ¥À² Â÷ÀÌ´Â 30% ÀÌ»ó ³­´Ù.

1965³âºÎÅÍ ÇÁ¶û½º ´ë¼±¿¡¼­ ¾ð·Ð Ãâ±¸Á¶»ç °á°ú°¡ µÚÁýÈù ÀûÀº ¾ø¾ú´ø ¸¸Å­ ¸¶Å©·Õ ÈÄº¸ÀÇ ´ç¼±Àº È®½Ç½Ã µÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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