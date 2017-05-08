¸£Ææ ÁöÁöÇÏ´ø Æ®·³ÇÁ, ¾È¸é¸ô¼ö ¸»¹Ù²Ù±â¡¦¡°¸¶Å©·Õ°ú ÇÔ²² ÀÏÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ¸Å¿ì ±â´ë¡±

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À¯·´°ú ¹Ì±¹ µî °¢±¹ Á¤»óÀº ÇÁ¶û½º ´ëÅë·É¼±°Å¿¡¼ ½Â¸®ÇÑ ¾Ó ¸¶¸£½´ÀÇ ¿¡¸¶´µ¿¤ ¸¶Å©·Õ ÈÄº¸¿¡°Ô ÀÏÁ¦È÷ ÃàÇÏÀÇ ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.
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¹Ý¸é ¸¶Å©·Õ ÈÄº¸ÀÇ ´ç¼± ¼Ò½ÄÀÌ ¸¶³É ¹Ý°©Áö ¾ÊÀ» ÇØ¿Ü Á¤»óµµ ÀÖ¾ú´Ù.
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀº 7ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “ÇÁ¶û½º Â÷±â ´ëÅë·ÉÀ¸·Î Å« ½Â¸®¸¦ °ÅµÐ ¸¶Å©·Õ¿¡°Ô ÃàÇÏÀÇ ¸»À» ÀüÇÑ´Ù. ±×¿Í ÇÔ²² ÀÏÇÏ´Â °Ô ¸Å¿ì ±â´ëµÈ´Ù”°í Àû¾ú´Ù.
±×·¯³ª ¾Õ¼ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº ÀÚ½Å°ú ºñ½ÁÇÑ ³ë¼±¿¡ ÀÖ´Â ±Ø¿ìÁ¤´ç ±¹¹ÎÀü¼±ÀÇ ¸¶¸° ¸£Ææ ÈÄº¸¸¦ “°¡Àå °·ÂÇÑ ÈÄº¸”¶ó°í Àº±ÙÈ÷ Ä¡ÄÑ¼¼¿ì´Â°¡ ÇÏ¸é ¸£ÆæÀ» ÁöÁöÇÑ´Ù ¸»Çß´Ù°¡ µÚ´Ê°Ô ¸»À» ¹Ù²Ù±âµµ Çß´Ù.
ÇÁ¶û½º ±¹¿µ¹æ¼Û°ú ÀÏ°£ ¸£¸ùµå, ¿©·ÐÁ¶»ç¾÷Ã¼ ÀÔ¼Ò½º ¼ÒÇÁ¶ó ½ºÅ×¸®¾Æ´Â ´ë¼± °á¼±ÅõÇ¥ Ãâ±¸Á¶»ç¿¡¼ ¸¶Å©·Õ ÈÄº¸°¡ 65.1%ÀÇ µæÇ¥À²À» È®º¸Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ±Ø¿ìÁ¤´çÀÎ ±¹¹ÎÀü¼±ÀÇ ¸¶¸° ¸£Ææ ÈÄº¸ÀÇ µæÇ¥À²Àº 34.9%·Î µÎ ÈÄº¸°£ µæÇ¥À² Â÷ÀÌ´Â 30% ÀÌ»ó ³´Ù.
1965³âºÎÅÍ ÇÁ¶û½º ´ë¼±¿¡¼ ¾ð·Ð Ãâ±¸Á¶»ç °á°ú°¡ µÚÁýÈù ÀûÀº ¾ø¾ú´ø ¸¸Å ¸¶Å©·Õ ÈÄº¸ÀÇ ´ç¼±Àº È®½Ç½Ã µÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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