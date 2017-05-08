¡®ÇÁµà2¡¯, °­´Ù´Ï¿¤ µî ºÎÁ¤ÇàÀ§ ¿¬½À»ý ÆÐ³ÎÆ¼ Àû¿ë¡¦¡°¹®Á¦µÈ °î ¹èÁ¤ ¸ø ¹ÞÀ» °Í¡±

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Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2(ÀÌÇÏ ÇÁµà2)’ Á¦ÀÛÁø ÃøÀº °´Ù´Ï¿¤ µî ºÎÁ¤ÇàÀ§°¡ Æ÷ÂøµÈ ¿¬½À»ýµé¿¡°Ô ÆÐ³ÎÆ¼¸¦ ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
‘ÇÁµà2’ ÃøÀº 8ÀÏ °ø½Ä ÀÔÀåÀ» ÅëÇØ “ÃÖ±Ù SNS µî ¿Â¶óÀÎ »ó¿¡¼ ÀÏºÎ ¿¬½À»ýÀÌ ±¹¹Î ÇÁ·Îµà¼ÀÇ ÄÜ¼ÁÆ® Æò°¡ ¸ÅÄª ÅõÇ¥¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£ °ÍÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù”¸ç “ÀÌ·¯ÇÑ »ç½ÇÀÌ È®ÀÎµÈ ¿¬½À»ýÀº °î ¼±Á¤ ½Ã ¹®Á¦°¡ µÆ´ø °îÀ» ¹èÁ¤¹ÞÁö ¸øÇÏ°Ô µÇ´Â ÆÐ³ÎÆ¼¸¦ ¹ÞÀ» ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
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±×·¯³ª °´Ù´Ï¿¤À» Æ÷ÇÔÇÑ ÀÏºÎ ¿¬½À»ýÀÌ ³×Æ¼ÁðµéÀ» »ó´ë·Î ÀÚ½ÅÀÌ ¿øÇÏ´Â °îÀ» ¾Ï½ÃÇÏ´Â µî ºÎÁ¤ ÇàÀ§¸¦ Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÆ´Ù.
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<ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2>¿¡¼ ¸»¾¸ µå¸³´Ï´Ù. <ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð2>´Â ¿¬½À»ý °£ÀÇ °øÁ¤ÇÑ °æÀïÀ» Á¦ÀÏ Áß¿äÇÑ ¿ì¼± °¡Ä¡·Î »ï°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
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