¡®±×°Å³Ê»ç¡¯ 9ÀÏ °á¹æ ¾øÀÌ Á¾¿µ¡¦Á¶ÀÌ ¡°°á±¹ ÀÌ ³¯ÀÌ ¿Ô´Ù¡±

|
|
|
|¡ã tvN ¿ùÈµå¶ó¸¶ ¡®±×³à´Â °ÅÁþ¸»À» ³Ê¹« »ç¶ûÇØ¡¯(ÀÌÇÏ ¡®±×°Å³Ê»ç¡¯)°¡ Á¾¿µ±îÁö ´Ü 2È¸¸¸À» ³²°ÜµÎ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ¡®±×°Å³Ê»ç¡¯´Â ´ë¼±³¯ÀÎ 9ÀÏ °á¹æ ¾øÀÌ Á¤»ó ¹æ¼Û µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. V¶óÀÌºê Ä¸Ã³.
tvN ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘±×³à´Â °ÅÁþ¸»À» ³Ê¹« »ç¶ûÇØ’(ÀÌÇÏ ‘±×°Å³Ê»ç’)°¡ Á¾¿µ±îÁö ´Ü 2È¸¸¸À» ³²°ÜµÎ°í ÀÖ´Ù. ‘±×°Å³Ê»ç’´Â 8ÀÏ 15È¸ ¹æ¼ÛÀ» ÇÑ ÈÄ, ´ë¼±³¯ÀÎ 9ÀÏ 16È¸ ¸¶Áö¸· ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ Á¾¿µÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
‘±×°Å³Ê»ç’ ÃøÀº Á¾¿µÀÇ ¾Æ½¬¿òÀ» ´Þ·¡±â À§ÇØ 8ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½ÃºÎÅÍ ³×ÀÌ¹ö V¶óÀÌºê¸¦ ÅëÇØ Å©·çµå ÇÃ·¹ÀÌ-¸Ó½Ã¾ØÄÚ-È«¼¿µÀÇ ¹Ì´ÏÄÜ¼Æ®¸¦ Áß°èÇß´Ù.
ÀÌ³¯ V¶óÀÌºê ¹Ì´Ï ÄÜ¼Æ®¿¡¼ Á¶ÀÌ´Â Á¾¿µ±îÁö 2È¸ ¹Û¿¡ ³²Áö ¾ÊÀº °Í¿¡ ´ëÇØ “¼Ò¸²ÀÌ°¡ ±²ÀåÈ÷ Å« ¼±¹°ÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ³¯ÀÌ ¿Ã ÁÙ ¸ô¶ú´Âµ¥ °á±¹¿£ ¿Ô´Ù. »ç½Ç ½Ç°¨ÀÌ ¾È ³´Ù. ³»ÀÏ µÇ¸é ÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖÀ» °Í °°°í Àú¿¡°Ô ±²ÀåÈ÷ ¸¹Àº ±ú´ÞÀ½À» ¾ò°Ô ÇØÁØ ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù”¸ç ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
ÀÌÇö¿ì ¿ª½Ã “³Ê¹« Áñ°Å¿î Ãß¾ïÀ¸·Î ³²À» ÀÛÇ°ÀÌ¾ú´Ù. °¨»çµå¸°´Ù. ½Ç°¨Àº ¾ÆÁ÷µµ ¾È ³´Ù. ¾Æ½¬¿òÀÌ ³²±âµµÇÏÁö¸¸ Çàº¹ÇÏ°Ô ³¡³»¼ ±â»Ú´Ù. ±×µ¿¾È °¨»çÇß´Ù”°í ÃÔ¿µÀ» ³¡³½ ¼Ò°¨°ú ÇÔ²² °¨»çÇÑ ¸¶À½À» ÀüÇß´Ù.
tvN ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘±×³à´Â °ÅÁþ¸»À» ³Ê¹« »ç¶ûÇØ’´Â Á¤Ã¼¸¦ ¼û±ä ÃµÀç ÀÛ°î°¡ ‘°ÇÑ°á’(ÀÌÇö¿ì ºÐ)°ú ±×¿¡°Ô Ã¹´«¿¡ ¹ÝÇÑ Å¸°í³ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ Áö´Ñ ¿©°í»ý ‘À±¼Ò¸²’(Á¶ÀÌ ºÐ)ÀÇ ¼øÁ¤Ã»·®·Î¸Ç½º¸¦ ±×¸° µå¶ó¸¶·Î 9ÀÏ ¹æ¼ÛÀ» ¸¶Áö¸·À¸·Î Á¾¿µÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >