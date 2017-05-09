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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.9 È­ 11:35
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ÀåÀçÀÎ, µ¹¿¬ È°µ¿ Áß´ÜÇÑ ÀÌÀ¯´Â ¡®±Ù±äÀåÀÌ»óÁõ¡¯ ¶§¹®¡¦¡°¹Ý½Å¸¶ºñ±îÁö ¿Í¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.09  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 8ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘ºñÁ¤»óÈ¸´ã’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ °¡¼ö ÀåÀçÀÎÀÌ 2013³â µ¹¿¬ ¹æ¼Û È°µ¿À» Áß´ÜÇÑ ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù. ±×´Â ³­Ä¡º´ÀÎ ‘±Ù±äÀåÀÌ»óÁõ’ ¶§¹®¿¡ ¹Ý½Å¸¶ºñ°¡ ¿Í È°µ¿À» Áß´ÜÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù. JTBCÄ¸Ã³.

‘ºñÁ¤»óÈ¸´ã’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ °¡¼ö ÀåÀçÀÎÀÌ ³­Ä¡º´ÀÎ ‘±Ù±äÀåÀÌ»óÁõ’°ú ÀÚ½ÅÀÇ »óÅÂ¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇß´Ù.

8ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘ºñÁ¤»óÈ¸´ã’¿¡´Â °¡¼ö ÀåÀçÀÎ°ú ¹ÚÀçÁ¤ÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ‘¹Ì·¡º¸´Ù ÇöÀç°¡ Áß¿äÇÑ ³ª, ºñÁ¤»óÀÎ°¡¿ä?’¶ó´Â ¾È°ÇÀ¸·Î Åä·ÐÀ» ¹ú¿´´Ù.

ÀÌ³¯ ÀåÀçÀÎÀº ¸ÕÀú “±ä Åõº´ ÀÌÈÄ °Ç°­À» µÇÃ£°í ³ª´Ï ÀÌ·± »ý°¢ÀÌ µé¾î ¾È°ÇÀ» °¡Á®¿Ô´Ù”¸ç “ÇÑ ¹ø »ç´Â ÀÎ»ý. ¹Ì·¡º¸´Ù ÇöÀç°¡ Áß¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â ³ª, ºñÁ¤»óÀÎ°¡¿ä?”¶ó°í ¾È°ÇÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.

ÀåÀçÀÎÀº ³­Ä¡º´ÀÎ ‘±Ù±äÀåÀÌ»óÁõ’À¸·Î Åõº´ »ýÈ°À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2013³â¿¡´Â ¹Ý½Å¸¶ºñ±îÁö ¿Â Å¿¿¡ ¹æ¼Û È°µ¿À» ½¬±âµµ Çß´Ù.

±Ù±äÀåÀÌ»óÁõÀÌ¶õ, ±ÙÀ°ÀÇ ºÒ±ÔÄ¢ÀûÀÎ ¼öÃàÀ¸·Î ÀÎÇØ ¸öÀÌ ±»°í ºñÆ²¾îÁö´Â º´ÀÌ´Ù.

ÀåÀçÀÎÀº “±ÙÀ°ÀÌ ÀýÁ¦°¡ ¾È µÇ´Â °Å´Ù. ±»´Â´Ù°Å³ª ¶³¸°´Ù. ¸öÀÌ ÇÑÂÊÀ¸·Î¸¸ ¼öÃàÀÌ µÈ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

Áö±ÝÀº ¸¹ÀÌ ³ª¾ÆÁ³³Ä´Â Áú¹®¿¡ ÀåÀçÀÎÀº “¾È°í °¡¾ß ÇÏ´Â º´ÀÎµ¥ ¿ÏÈ­ÇÏ´Â ¹ýÀ» ¾Ë°Ô µÆ´Ù. ¸¶ÀÎµå¸¦ ¹Ù²å´Ù. º´ ¶§¹®¿¡ ½ºÆ®·¹½º ¹Þ±â º¸´Ù´Â Áñ°Ì°Ô »ì·Á°í ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯¸é¼­ “¸¹ÀÌ ´ë´ãÇØÁö°í °Ìµµ ¸¹ÀÌ ¾ø¾îÁ³´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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