ÀåÀçÀÎ, µ¹¿¬ È°µ¿ Áß´ÜÇÑ ÀÌÀ¯´Â ¡®±Ù±äÀåÀÌ»óÁõ¡¯ ¶§¹®¡¦¡°¹Ý½Å¸¶ºñ±îÁö ¿Í¡±

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‘ºñÁ¤»óÈ¸´ã’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ °¡¼ö ÀåÀçÀÎÀÌ ³Ä¡º´ÀÎ ‘±Ù±äÀåÀÌ»óÁõ’°ú ÀÚ½ÅÀÇ »óÅÂ¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇß´Ù.
8ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘ºñÁ¤»óÈ¸´ã’¿¡´Â °¡¼ö ÀåÀçÀÎ°ú ¹ÚÀçÁ¤ÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ‘¹Ì·¡º¸´Ù ÇöÀç°¡ Áß¿äÇÑ ³ª, ºñÁ¤»óÀÎ°¡¿ä?’¶ó´Â ¾È°ÇÀ¸·Î Åä·ÐÀ» ¹ú¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ÀåÀçÀÎÀº ¸ÕÀú “±ä Åõº´ ÀÌÈÄ °Ç°À» µÇÃ£°í ³ª´Ï ÀÌ·± »ý°¢ÀÌ µé¾î ¾È°ÇÀ» °¡Á®¿Ô´Ù”¸ç “ÇÑ ¹ø »ç´Â ÀÎ»ý. ¹Ì·¡º¸´Ù ÇöÀç°¡ Áß¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â ³ª, ºñÁ¤»óÀÎ°¡¿ä?”¶ó°í ¾È°ÇÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.
ÀåÀçÀÎÀº ³Ä¡º´ÀÎ ‘±Ù±äÀåÀÌ»óÁõ’À¸·Î Åõº´ »ýÈ°À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2013³â¿¡´Â ¹Ý½Å¸¶ºñ±îÁö ¿Â Å¿¿¡ ¹æ¼Û È°µ¿À» ½¬±âµµ Çß´Ù.
±Ù±äÀåÀÌ»óÁõÀÌ¶õ, ±ÙÀ°ÀÇ ºÒ±ÔÄ¢ÀûÀÎ ¼öÃàÀ¸·Î ÀÎÇØ ¸öÀÌ ±»°í ºñÆ²¾îÁö´Â º´ÀÌ´Ù.
ÀåÀçÀÎÀº “±ÙÀ°ÀÌ ÀýÁ¦°¡ ¾È µÇ´Â °Å´Ù. ±»´Â´Ù°Å³ª ¶³¸°´Ù. ¸öÀÌ ÇÑÂÊÀ¸·Î¸¸ ¼öÃàÀÌ µÈ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
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