¡®±Ù±äÀåÀÌ»óÁõ¡¯ ÀåÀçÀÎ, °ú°Å ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í¡¦¡°²ÙÁØÈ÷ Ä¡·á ¹Þ¾Æµµ ÁøÀüÀÌ ¾ø´õ¶ó¡±

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‘ºñÁ¤»óÈ¸´ã’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ °¡¼ö ÀåÀçÀÎÀÌ ³Ä¡º´ÀÎ ‘±Ù±äÀåÀÌ»óÁõ’°ú ÀÚ½ÅÀÇ »óÅÂ¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇß´Ù.
8ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘ºñÁ¤»óÈ¸´ã’¿¡¼ °¡¼ö ÀåÀçÀÎÀº “±ä Åõº´ ÀÌÈÄ °Ç°À» µÇÃ£°í ³ª´Ï ÀÌ·± »ý°¢ÀÌ µé¾î ¾È°ÇÀ» °¡Á®¿Ô´Ù”¸ç “ÇÑ ¹ø »ç´Â ÀÎ»ý. ¹Ì·¡º¸´Ù ÇöÀç°¡ Áß¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Â ³ª, ºñÁ¤»óÀÎ°¡¿ä?”¶ó°í ¾È°ÇÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.
±×¸®°í´Â “³Ä¡º´ÀÎ ‘±Ù±äÀåÀÌ»óÁõ’À¸·Î Åõº´ »ýÈ°À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2013³â¿¡´Â ¹Ý½Å¸¶ºñ±îÁö ¿Â Å¿¿¡ ¹æ¼Û È°µ¿À» ½¬±âµµ Çß´Ù”°í ÀÚ½ÅÀÇ »ç¿¬À» ¹àÇû´Ù.
ÀåÀçÀÎÀº ¾Õ¼ KBS 2TV ‘À¯Èñ¿ÀÇ ½ºÄÉÄ¡ºÏ’¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ ³Ä¡º´À» ¾ð±ÞÇÏ¸ç “¸öÀÌ ¸¹ÀÌ ¾È ÁÁ¾ÆÁ³´Ù. ¿ÞÂÊ ¼ÕºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØ ¸¶ºñ°¡ ¿À´Â Áõ»óÀÌ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶Ç 2015³â ÀÚ½ÅÀÇ ¾Ù¹ü Ã»À½È¸¿¡¼´Â “²ÙÁØÈ÷ Ä¡·á¸¦ ¹Þ¾Æ¿Ô´Âµ¥, ¾î´À Á¤µµ ÁøÃ´ÀÌ µÈ ´ÙÀ½¿£ ´õ ÁøÀüÀÌ ¾ø´õ¶ó”¸ç “»ç½Ç ¸öÀÌ ÀÌ·¯´Ùº¸´Ï À½¾ÇÀ» ÇÒ ¼ö ¾ø°Ú´Ù ½Í¾î ±×¸¸µÎ·Á°íµµ Çß¾ú´Ù”°í ¹àÇô ÁÖÀ§¸¦ ¾ÈÅ¸±õ°Ô ¸¸µé±âµµ Çß´Ù.
ÀåÀçÀÎÀÌ ¾Î°í ÀÖ´Â ‘±Ù±äÀåÀÌ»óÁõ’ÀÌ¶õ Áö¼ÓÀûÀÎ ±ÙÀ° ¼öÃà¿¡ ÀÇÇØ ½ÅÃ¼ÀÇ ÀÏºÎ°¡ ²¿ÀÌ°Å³ª ¹Ýº¹ÀûÀÎ ¿îµ¿ÀÌ³ª ºñÁ¤»óÀûÀÎ ÀÚ¼¼¸¦ º¸ÀÌ´Â ÁúÈ¯À¸·Î ¹ßº´ ¿øÀÌÀÌ ¹àÇôÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
±Ù±äÀåÀÌ»óÁõÀÇ Ã³À½ Áõ»óÀº ¸Ó¸®°¡ µ¹¾Æ°¡°Å³ª ÅöÅö Æ¢´Â Çö»óÀ» º¸ÀÎ´Ù. ÀÌ¾î ¿À·£ ±â°£ ÇÑ ¹æÇâÀ¸·Î ¸ñÀÌ °íÁ¤µÇ´Ù°¡ ½Ã°£ÀÌ Áö³ª¸é¼ ¸ñ ±ÙÀ°ÀÇ °æ·Ã È½¼ö¿Í °µµ°¡ °ÇØÁø´Ù.
‘±Ù±äÀåÀÌ»óÁõ’ÀÇ Áõ»óÀÌ ½ÉÇÒ °æ¿ì ‘³ú½ÉºÎ ÀÚ±Ø ¼ö¼ú’À» ÅëÇØ Ä¡·áÈ¿°ú¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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