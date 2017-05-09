¡°ÅõÇ¥µµ ÇÏ°í ·Î¶Ç ´çÃ·µµ µÇ°í ÀÏ¼®ÀÌÁ¶¡±¡¦±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç Âü¿©ÀÚ 37¸¸¸í µ¹ÆÄ

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±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç Âü¿©ÀÚ°¡ 37¸¸ ¸íÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù.
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±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç´Â ÅõÇ¥ µ¶·Á¸¦ À§ÇØ ±âÈ¹µÈ ÀÌº¥Æ®·Î À¯±ÇÀÚ°¡ ÅõÇ¥ÇÑ ÅõÇ¥¼Ò¸¦ ¹è°æÀ¸·Î ÅõÇ¥ ÀÎÁõ¼¦À» ÃÔ¿µÇØ ÀÀ¸ðÇÏ¸é ÃßÃ·À» °ÅÃÄ ÃÖ´ë 500¸¸¿øÀÇ »ó±ÝÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ Ä«Ä«¿ÀÅå ¾ÆÀÌµð·Î ·Î±×ÀÎÇØ ÅõÇ¥ ÀÎÁõ¼¦°ú ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£¸¦ µî·ÏÇÏ¸é ÀÀ¸ðÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç 1µî ´çÃ·ÀÚ´Â ÃÖ´ë 500¸¸ ¿øÀ» ¹Þ°Ô µÇ¸ç, 2µî¿¡°Õ ÃÖ´ë 200¸¸ ¿ø, 3µî¿¡°Õ °¢°¢ 1¸í¾¿ ÃÖ´ë 100¸¸ ¿øÀÌ Áö±ÞµÈ´Ù. ±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç ÃøÀº ÈÄ¿ø±Ý ¾×¼ö¿¡ µû¶ó ´Ù¼öÀÇ 4µî ´çÃ·ÀÚ¸¦ ¼±Á¤ÇØ 5¸¸ ¿ø¾¿ Áö±ÞÇÒ ¹æÄ§ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç ÀÎÁõ¼¦ Áß Áßº¹ »çÁøÀÌ³ª ÀúÀÛ±Ç¿¡ ÀúÃËµÇ´Â »çÁø, ¼±°Å¿Í ¹«°üÇÑ »çÁø µîÀº ÃßÃ· ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµÈ´Ù. ¶Ç ±âÇ¥¼Ò ³»¿¡¼ ÃÔ¿µÇÑ »çÁøÀÌ³ª ÅõÇ¥¿ëÁö¸¦ Á÷Á¢ ÂïÀº »çÁø ¿ª½Ã °øÁ÷¼±°Å¹ý¿¡ µû¶ó ÀÀ¸ð°¡ ºÒ°¡ÇÏ´Ù.
±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç´Â ÅõÇ¥ ¸¶°¨ ½Ã°£ÀÎ 8½Ã¿¡ ÇÔ²² ¸¶°¨µÇ¸ç ¿ÀÈÄ 9½Ã¿¡ ÃßÃ· ÁøÇà ¹× °á°ú ¹ßÇ¥°¡ ÆäÀÌ½ººÏ ¶óÀÌºê ¹æ¼ÛÀ¸·Î »ýÁß°èµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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