´ë¼±¹æ¼Û »ç°í³½ SBS ±âÀÚ, Ä«¸Þ¶ó ²ö ÁÙ ¾Ë°í ½Å³ª¼­¡¦¡°Å©! ¿À¿¹¿À¿¹!¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.9 È­ 17:52
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.09  
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SBS´Â ÀÌ³¯ ´ë¼± Æ¯Áý ¹æ¼ÛÀ» Æí¼ºÇÏ°í, °¢ ÈÄº¸ÀÇ µ¿ÇâÀ» º¸µµÇß´Ù.

Ã¹ Â÷·Ê´Â À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸·Î Á¤Çý°æ SBS ±âÀÚ´Â À¯ ÈÄº¸¸¦ µû¶ó ´ë±¸¿¡¼­ ¼­¿ï·Î ÀÌµ¿ÇÏ¸ç º¸µµÂ÷·® ³»¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ» ÁøÇàÇß´Ù.

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±×·¯³ª »ç°í´Â ±× ´ÙÀ½¿¡ ¹ß»ýÇß´Ù.

Á¤ ±âÀÚ´Â ¿©ÀüÈ÷ ÀÚ½ÅÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ½ºÆ©µð¿À È­¸é¿¡ ³ª¿À°í ÀÖ´Â ÁÙ ¸ð¸£°í »ÑµíÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÇâÇØ °í°³¸¦ ²ô´ö¿´´Ù. ¸¶Ä¡ ¹®Á¦¾øÀÌ ¹æ¼ÛÀ» ¸¶Ä£ ½º½º·Î¸¦ ÄªÂùÇÏ´Â µíÇÑ Á¦½ºÃÄ¿´´Ù. ±×¸®°í´Â ½ÅÀÌ ³ª ¾ç ÆÈÀ» µé°í Èçµé¸ç ½Å³­ ±âºÐÀ» ¿©°ú¾øÀÌ µå·¯³Â´Ù.

Á¤ ±âÀÚÀÇ ±ôÂïÇÑ ½Ç¼ö´Â ´©¸®²Û¿¡ ÀÇÇØ ‘¿òÂ©(¿òÁ÷ÀÌ´Â »çÁø)’·Î ¸¸µé¾îÁ® SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ÆÛÁö°í ÀÖ´Ù.

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´ç½Ã Á¤ ±âÀÚ´Â ¿Ü¿öµÐ ³»¿ëÀÌ »ý°¢³ªÁö ¾Ê´Â µí °°Àº ¸»À» ¹Ýº¹ÇÏ´Ù°¡ ±Þ±â¾ß “¹¹¿´Áö”¶ó°í Á¶¿ëÈ÷ À¼Á¶¸®±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • È«ÁØÇ¥, ¾Ë°íº¸´Ï 13³â Àü¿¡µµ ÀåÀÎÀ» ¡°¿µ°¨ÅÊÀÌ¡±¶ó ºÒ·¶´Ù?
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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