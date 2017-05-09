´ë¼±¹æ¼Û »ç°í³½ SBS ±âÀÚ, Ä«¸Þ¶ó ²ö ÁÙ ¾Ë°í ½Å³ª¼­¡¦¡°Å©! ¿À¿¹¿À¿¹!¡±

|
|
|
|9ÀÏ Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å¸¦ ¸Â¾Æ °¢ ¹æ¼Û»ç ±âÀÚµéÀÌ ½Ç½Ã°£À¸·Î ´ë¼± ÇöÀåÀ» Àü´ÞÇÏ´À¶ó µ¿ºÐ¼ÁÖ ÇÏ´Â °¡¿îµ¥, SBS ±âÀÚÀÇ ±ôÂïÇÑ ¹æ¼Û»ç°í°¡ ´©¸®²Ûµé »çÀÌ¿¡¼ ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù. SBSÄ¸Ã³.
9ÀÏ Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å¸¦ ¸Â¾Æ °¢ ¹æ¼Û»ç ±âÀÚµéÀÌ ½Ç½Ã°£À¸·Î ´ë¼± ÇöÀåÀ» Àü´ÞÇÏ´À¶ó µ¿ºÐ¼ÁÖ ÇÏ´Â °¡¿îµ¥, SBS ±âÀÚÀÇ ±ôÂïÇÑ ¹æ¼Û»ç°í°¡ ´©¸®²Ûµé »çÀÌ¿¡¼ ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
SBS´Â ÀÌ³¯ ´ë¼± Æ¯Áý ¹æ¼ÛÀ» Æí¼ºÇÏ°í, °¢ ÈÄº¸ÀÇ µ¿ÇâÀ» º¸µµÇß´Ù.
Ã¹ Â÷·Ê´Â À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸·Î Á¤Çý°æ SBS ±âÀÚ´Â À¯ ÈÄº¸¸¦ µû¶ó ´ë±¸¿¡¼ ¼¿ï·Î ÀÌµ¿ÇÏ¸ç º¸µµÂ÷·® ³»¿¡¼ »ý¹æ¼ÛÀ» ÁøÇàÇß´Ù.
Á¤ ±âÀÚ´Â ½Ç¼ö¾øÀÌ À¯ ÈÄº¸ÀÇ ÀÏÁ¤À» ¼Ò°³Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ½ºÆ©µð¿À¿¡ ÀÖ´ø ¾ÞÄ¿°¡ “³×, ´Þ¸®´Â Â÷ ¾È¿¡¼ Á¤Çý°æ ±âÀÚ°¡ Àü´ÞÇß½À´Ï´Ù. ÀÌ¹ø¿¡´Â ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÈÄº¸°¡ ¹«¾ùÀ» ÇÏ°í ÀÖ´ÂÁö ¾Ë¾Æº¸°Ú½À´Ï´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯³ª »ç°í´Â ±× ´ÙÀ½¿¡ ¹ß»ýÇß´Ù.
Á¤ ±âÀÚ´Â ¿©ÀüÈ÷ ÀÚ½ÅÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ½ºÆ©µð¿À È¸é¿¡ ³ª¿À°í ÀÖ´Â ÁÙ ¸ð¸£°í »ÑµíÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÇâÇØ °í°³¸¦ ²ô´ö¿´´Ù. ¸¶Ä¡ ¹®Á¦¾øÀÌ ¹æ¼ÛÀ» ¸¶Ä£ ½º½º·Î¸¦ ÄªÂùÇÏ´Â µíÇÑ Á¦½ºÃÄ¿´´Ù. ±×¸®°í´Â ½ÅÀÌ ³ª ¾ç ÆÈÀ» µé°í Èçµé¸ç ½Å³ ±âºÐÀ» ¿©°ú¾øÀÌ µå·¯³Â´Ù.
Á¤ ±âÀÚÀÇ ±ôÂïÇÑ ½Ç¼ö´Â ´©¸®²Û¿¡ ÀÇÇØ ‘¿òÂ©(¿òÁ÷ÀÌ´Â »çÁø)’·Î ¸¸µé¾îÁ® SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ÆÛÁö°í ÀÖ´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “ÀÌ ±âÀÚ ºÐ ´©±ºµ¥ ÀÌ·¸°Ô ±Í¿±³Ä?” “ÀÌ·± ¹æ¼Û»ç°í´Â ¶Ç Ã³À½º»´Ù” “¿ô´Ù°¡ ¼û ¸Ü´Â ÁÙ ¾Ë¾Ò³×” “Àú·± ¹æ¼Û »ç°í¸é È¥³»Áöµµ ¸øÇÏ°Ú´Ù ±Í¿©¿ö¼” “Àú¹ø¿¡ ¹æ¼Û »ç°í³½ ±× ±Í¿©¿î ±âÀÚºÐ ¾Æ´Ñ°¡?”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí Á¤ ±âÀÚ´Â Áö³ 3¿ù 1ÀÏ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÅºÇÙ ¹Ý´ë ÁýÈ¸¸¦ º¸µµÇÏ´ø µµÁß ¹æ¼Û»ç°í¸¦ ³½ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã Á¤ ±âÀÚ´Â ¿Ü¿öµÐ ³»¿ëÀÌ »ý°¢³ªÁö ¾Ê´Â µí °°Àº ¸»À» ¹Ýº¹ÇÏ´Ù°¡ ±Þ±â¾ß “¹¹¿´Áö”¶ó°í Á¶¿ëÈ÷ À¼Á¶¸®±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >