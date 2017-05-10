¡®¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ´ç¼±¡¯ Á¤Ã»·¡ °¨°Ý ¸Þ½ÃÁöº¸´Ï...¡°Á¦°¡ ´ç¼±µÈ °ÍÀÔ´Ï´Ù?"

|
|
|
|¡ã Á¦19´ë ´ëÅë·É¿¡ ¹®ÀçÀÎ ´ç¼±ÀÚ°¡ È®Á¤µÈ °¡¿îµ¥ Á¤Ã»·¡ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÇ °¨°Ý ¸Þ½ÃÁöµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù. Á¤Ã»·¡ SNS Ä¸Ã³.
Á¦19´ë ´ëÅë·É¿¡ ¹®ÀçÀÎ ´ç¼±ÀÚ°¡ È®Á¤µÈ °¡¿îµ¥ Á¤Ã»·¡ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÇ °¨°Ý ¸Þ½ÃÁöµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº 10ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ‘°£ÀýÇÑ ²ÞÀÌ Çö½ÇÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù’¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ÂªÀº ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
ÇØ´ç±ÛÀ» ÅëÇØ “»õ¾ÆÄ§ÀÌ ½ÃÀÛµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÀÌ½Ã´ë Âü¹®ÀçÀÎ Á¤Ã»·¡¶ó°í ÀÚÃ³ÇßÀ¸´Ï Á¦°¡ ´ç¼±µÈ°ÍÀÔ´Ï´Ù”¸ç “²ÞÀ» Çö½Ç·Î ¸¸µé¾î³½ ±¹¹ÎÀÌ ¹®ÀçÀÎÀÔ´Ï´Ù. ±¹¹ÎÀÌ ´ëÅë·ÉÀÔ´Ï´Ù. ±¹¹Î¿©·¯ºÐ ÃàÇÏÇÕ´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ ±ÛÀ» º» Æ®À§ÅÍ¸®¾ÈµéÀº “±×µ¿¾È °í»ýÇÏ¼Ì½À´Ï´Ù” “°ÝÇÏ°Ô ÃßÇÏµå¸³´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >