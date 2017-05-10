¡®´ëÅë·É ´ç¼±¡¯ ¹®ÀçÀÎ, ¾Æ³» ±èÁ¤¼÷°ú ¿ÀÀÛ±³ ¡®ÃÖ·çÅº?¡¯¡¦À¯½Ã¹Î ¡°Á¦ Á¤½Å ¾Æ´Ò¶§ ¸¸³ª¡±

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ÇÑÆí, ¹®´ëÅë·ÉÀÇ ºÎÀÎ ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç´Â 1954³â ¼¿ï Á¾·Î¿¡¼ ÅÂ¾î³ª ¼÷¸í¿©Áß·°í¸¦ Á¹¾÷ÇÑ µÚ °æÈñ´ëÇÐ±³ ¼º¾Ç°ú¿¡ ÀÔÇÐÇß´Ù. ¹® ´ëÅë·É°ú´Â °°Àº ´ëÇÐ±³ µ¿¹®À¸·Î ¸¸³ª 7³â°£ÀÇ ¿¬¾Ö ³¡¿¡ 1981³â °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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