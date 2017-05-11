Á¤¹ÌÈ«, È«ÁØÇ¥¿¡ ¼·¼·+ºÒÄè°¨?¡¦¡°Ùþº¸´Ù ³ª¿Í º¯ÈñÀç¡¤Á¶¿øÁø ºñ³­¿¡ µ· ´õ ¾´°Å ¾Æ´Ï³Ä¡±

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Á¤ ´ëÇ¥´Â 11ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “È« ÈÄº¸Ãø¿¡¼± ¾Ö´çÃÊ »õ´©¸®¿Í ´ÜÀÏÈÇÒ ÀÇ»ç°¡ ¾ø¾ú´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù”¸ç “ÅºÇÙ ¼¼·Â°ú ½Î¿ì´Â °ÍÀÌ Á¤ÀÇ¶ó°í »ý°¢ÇØ Å»´ç±îÁö °¨ÇàÇÑ Á¶¿øÁø ÈÄº¸¸¦ ¾Ö´çÃÊ ¹«½ÃÇÏ¸ç µÚ¿¡¼ À½ÇØÇßÁÒ”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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Æ¯È÷ “È« ÈÄº¸ÃøÀº ¹®ÀçÀÎ ±î´Âµ¥ º¸´Ù Á¶ÈÄº¸¿Í Àú³ª º¯ÈñÀçº»ºÎÀåÀ» ±î´Âµ¥ ´õ µ·À» ¸¹ÀÌ ¾´ °Í ¾Æ´Ñ°¡ ½Í½À´Ï´Ù”¸ç “ÀÌÁ¦ºÎÅÍ´Â ±×µéÀÌ ½ñ¾Æ³½ Àú¿¡ ´ëÇÑ Çê¼Ò¹®°ú À¯¾ðºñ¾î ¾²·¹±â Ã»¼Ò¸¦ ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ±× ºÐµé²² ±×µ¿¾È ÀúÀÇ ÀÎ³»½É°ú ÀÚÁ¦·ÂÀ» Å°¿ö ÁÖ½Åµ¥ ´ëÇØ °¨»çµå¸³´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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