¡®ÃµÀÏ¾ß»ç¡¯ È²ÈÄ ÀÌºÀ³¶ÀÇ ²ûÂïÇÑ ÁúÅõ¡¦¡°½Ã³à ¼Õ¸ñ ÀÚ¸£°í ½Ã¾Æ¹öÁö °¡µÎ°í¡±

|
|
|
|¡ã 10ÀÏ ¹ã ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA ¡®ÃµÀÏ¾ß»ç¡¯¿¡¼´Â Áß±¹ ³²¼ÛÀÇ 3´ë È²Á¦ ±¤Á¾°ú ±×ÀÇ È²ÈÄ ÀÌºÀ³¶ÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ¹æ¼ÛÇß´Ù. Ã¤³ÎA Ä¸Ã³.
10ÀÏ ¹ã ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA ‘ÃµÀÏ¾ß»ç’¿¡¼´Â Áß±¹ ³²¼ÛÀÇ 3´ë È²Á¦ ±¤Á¾°ú ±×ÀÇ È²ÈÄ ÀÌºÀ³¶ÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ¹æ¼ÛÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ÃµÀÏ¾ß»ç´Â È²ÈÄ ÀÌºÀ³¶ÀÇ ¹«½Ã¹«½ÃÇÑ ÁúÅõ¸¦ ÁýÁßÀûÀ¸·Î ´Ù·ð´Ù.
È²ÈÄ ÀÌºÀ³¶Àº º»·¡ Àå¼ö Áý¾ÈÀÇ µþ·Î µµ»ç È²º¸ÅºÀÇ ÃßÃµÀ¸·Î ¼Û°íÁ¾ÀÇ ¾ç¼ÕÀÚ ¼Û±¤Á¾°ú È¥ÀÎÇß´Ù. ÀÌÈÄ ¾Æµé±îÁö ³º°í ³²ÆíÀÎ ¼Û±¤Á¾ÀÌ È²Á¦¿¡ ÀÚ¸®¿¡ ¾É°Ô µÇÀÚ ÀÌºÀ³¶ÀÇ ±Ç¼¼´Â ÇÏ´ÃÀ» ³ª´Â »õµµ ¶³¾î¶ß¸± Á¤µµ·Î ³ô¾ÆÁ³´Ù.
ÀÌºÀ³¶Àº ³²ÆíÀÌÀÚ È²Á¦ÀÎ ¼Û±¤Á¾µµ ¿ì½À°Ô ¾Ë¾Ò´Ù. ±¤Á¾ÀÌ ½Ã³à¸¦ ¾Æ³¤´Ù´Â °ÍÀ» ¾È ÀÌºÀ³¶Àº ½Ã³àÀÇ ¾ç ¼Õ¸ñÀ» Àß¶ó ÂùÇÕ¿¡ ´ã¾Æ È²Á¦¿¡°Ô º¸³» È²Á¦¸¦ ±â°ÌÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
¶Ç ÀÌºÀ³¶Àº È²Á¦°¡ ÈÄ±Ã ±Íºñ È²¾¾¸¦ ÃÑ¾ÖÇÑ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ±×¸¦ ¸ùµÕÀÌ·Î ¶§·ÁÁ×ÀÌ±â±îÁö Çß´Ù.
ÀÌºÀ³¶ÀÇ ¸¸ÇàÀ» ÂüÁö ¸øÇÑ ±×ÀÇ ½Ã¾Æ¹öÁöÀÌÀÚ »óÈ²Á¦ È¿Á¾ÀÌ ÀÌºÀ³¶ÀÇ ¾Æµé ´ë½Å À§ÇýÇå¿ÕÀÇ ¾Æµé Á¶È² ÅÂÀÚ·Î ¾ÉÈ÷¶ó´Â ±³Áö¸¦ ³»¸®ÀÚ ÀÌºÀ³¶Àº ½Ã¾Æ¹öÁöÀÎ È¿Á¾À» À¯Æó½ÃÅ²´Ù. ÀÌ¿¡ Ãæ°ÝÀ» ¹ÞÀº È¿Á¾ÀÇ °Ç°Àº ³ª³¯ÀÌ ³ªºüÁ® °á±¹ »ç¸ÁÇÑ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡´Â ÀÌºÀ³¶ÀÇ ¸¸Çà ¿Ü¿¡µµ Á¶¼±¿ÕÁ¶ÀÇ »çµµ¼¼ÀÚ¿Í È¿Ï¿ËÁÖ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â ¿ª½Ã ´Ù·ïÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >