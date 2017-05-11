¡®ÃµÀÏ¾ß»ç¡¯ È²ÈÄ ÀÌºÀ³¶ÀÇ ²ûÂïÇÑ ÁúÅõ¡¦¡°½Ã³à ¼Õ¸ñ ÀÚ¸£°í ½Ã¾Æ¹öÁö °¡µÎ°í¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.11 ¸ñ 19:02
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½ÂÀÎ 2017.05.11  
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ÀÌºÀ³¶ÀÇ ¸¸ÇàÀ» ÂüÁö ¸øÇÑ ±×ÀÇ ½Ã¾Æ¹öÁöÀÌÀÚ »óÈ²Á¦ È¿Á¾ÀÌ ÀÌºÀ³¶ÀÇ ¾Æµé ´ë½Å À§ÇýÇå¿ÕÀÇ ¾Æµé Á¶È² ÅÂÀÚ·Î ¾ÉÈ÷¶ó´Â ±³Áö¸¦ ³»¸®ÀÚ ÀÌºÀ³¶Àº ½Ã¾Æ¹öÁöÀÎ È¿Á¾À» À¯Æó½ÃÅ²´Ù. ÀÌ¿¡ Ãæ°ÝÀ» ¹ÞÀº È¿Á¾ÀÇ °Ç°­Àº ³ª³¯ÀÌ ³ªºüÁ® °á±¹ »ç¸ÁÇÑ´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡´Â ÀÌºÀ³¶ÀÇ ¸¸Çà ¿Ü¿¡µµ Á¶¼±¿ÕÁ¶ÀÇ »çµµ¼¼ÀÚ¿Í È­¿Ï¿ËÁÖ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â ¿ª½Ã ´Ù·ïÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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