¡°³ªÀÇ ¿ª»ç´Â ³»°¡ ¾´´Ù¡±¡¦¡®¿¡¹Ì³Û¡¯ <8¸¶ÀÏ>Àç°³ºÀ

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ÈüÇÕ°è´Â ´ë´ë·Î ÈæÀÎ ¹ÂÁö¼ÇÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¿òÁ÷¿© ¿Ô´Ù. ±×·± ÈüÇÕ°è¸¦ µÚÁý¾î³õ°í Àü¼³ÀûÀÎ ‘¹éÀÎ ·¦ÆÛ’ÀÇ µîÀåÀ» ¾Ë¸° °Ô ¹Ù·Î ¿¡¹Ì³ÛÀÌ´Ù. ¿¡¹Ì³ÛÀº µ¶º¸ÀûÀÎ ·¦ ½Ç·Â°ú Æ¯À¯ÀÇ Á÷¼³ÀûÀÎ °¡»ç·Î ÈüÇÕ°è¸¦ µÚÁý¾úÀ¸³ª ¼º°øÇÏ±â±îÁö ±×ÀÇ »îÀº ±æ°í ¾îµÎ¿î ÅÍ³Î°ú ºñ½ÁÇß´Ù.
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