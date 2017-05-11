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‘Á¦23È¸ 2017 µå¸²ÄÜ¼Æ®’ Æ¼ÄÏÀÌ 11ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ¸á·Ð Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ÆÇ¸ÅµÈ´Ù.
‘µå¸²ÄÜ¼Æ®’´Â 22³âÂ° Àü¼® ¸ÅÁøÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç ´ëÇÑ¹Î±¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ÄÜ¼Æ®·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇØ¿Ô´Ù. 23È¸¸¦ ¸ÂÀº ‘2017 µå¸²ÄÜ¼Æ®’´Â ¿À´Â 6¿ù 3ÀÏ »ó¾Ï ¼¿ï ¿ùµåÄÅ°æ±âÀå ÁÖ°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸°´Ù.
3½Ã°£ µ¿¾È ÁøÇàµÇ´Â °ø¿¬¿¡´Â ÃÑ 26°³ ÆÀ(EXO, ÅÂ¹Î(»þÀÌ´Ï), VIXX, ·¹µåº§ºª, NCT 127, ¾Æ½ºÆ®·Î, ºê·¹ÀÌºê°É½º, ¶óºÕ, ¼Ò³ª¹«, ºòÇÃ·Î, CLC, ·Î¹Ì¿À, ´ÙÀÌ¾Æ, B.I.G, ½º´©ÆÛ, BTOB, ¼¼ºìÆ¾, TWICE, NCT DREAM, 24K, ¿À¸¶ÀÌ°É, ¿¡ÀÌÇÁ¸±, MAP6, ¿ìÁÖ¼Ò³à, PRISTIN, ±¸±¸´Ü)ÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù.
»çÈ¸´Â ÀÌÆ¯(½´ÆÛÁÖ´Ï¾î), ¿¡½ºÄò½º(¼¼ºìÆ¾), ¹è¿ì ÀÌ¼±ºóÀÌ È®Á¤µÆ´Ù.
Æ¼ÄÏÀº 11ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ¸á·Ð Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ¼±Âø¼øÀ¸·Î ÆÇ¸ÅµÇ¸ç 1ÀÎ´ç 2¸Å±îÁö ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÈÙÃ¼¾î¼®°ú Àå¾ÖÀÎ ÇÒÀÎÀº 12ÀÏ ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ ¿¹¸Å °¡´ÉÇÏ´Ù.
±¹³» ÃÖÁ¤»ó ÀÎ±â K-POP ±×·ìµéÀÌ Âü°¡ÇÏ´Â ÄÜ¼Æ®ÀÎ ¸¸Å ÇÇÄÏÆÃ(ÇÇ Æ¢±â´Â Æ¼ÄÏÆÃÀ» ÁÙÀÎ ¸»)ÀÌ ¿¹»óµÇ´Â °¡¿îµ¥ ¸á·Ð Æ¼ÄÏÀº ¿¹¸Å Àü ÁÖÀÇÇÒ »çÇ×À» ¾Ë·È´Ù.
¿ì¼± Æ¼ÄÏÀ» ¿¹¸ÅÇÏ±â À§ÇØ¼± ¸á·Ð ¾ÆÀÌµð·Î ·Î±×ÀÎÀÌ ÇÊ¼öÀÌ´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿¹¸Å¸¦ À§ÇØ¼´Â ¹Ýµå½Ã ÃÖÃÊ 1È¸ÀÇ º»ÀÎÀÎÁõÀÌ ÇÊ¿äÇÏ±â ¶§¹®¿¡ º»ÀÎÀÎÁõ ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇØ¼ ¹Ì¸® º»ÀÎÀÎÁõÀ» ÁøÇàÇØµÎ¸é ¿¹¸Å¿¡ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù.
¶Ç ¿¹¸Å Àü ¹è¼ÛÁö Á¤º¸¸¦ ¹Ì¸® ÀÔ·ÂÇØµÎ´Â °Í ¿ª½Ã ºü¸¥ Æ¼ÄÏÆÃ¿¡ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó PC ¿¹¸Å ½Ã¿¡´Â ºê¶ó¿ìÀú ÆË¾÷ Â÷´ÜÀ¸·Î ¿¹¸ÅÃ¢ÀÌ ½ÇÇàµÇÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï »çÀü¿¡ ºê¶ó¿ìÀú ÆË¾÷ Â÷´ÜÀ» ¹Ýµå½Ã ÇØÁ¦ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÆÒµé »çÀÌ¿¡¼± Æ¼ÄÏÆÃ¿¡ ¼º°øÇÏ±â À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÆÁÀÌ °øÀ¯µÇ°í ÀÖ´Ù.
ÆÒµéÀº Æ¼ÄÏ ¿¹¸Å Àü ÃÊ ´ÜÀ§±îÁö ³ª¿À´Â ¼¹ö½Ã°è¸¦ ¹Ì¸® ÄÑµÎ¶ó°í Ãæ°íÇÑ´Ù. ¶Ç °áÁ¦ ¼ö´ÜÀº ¹«ÅëÀå ÀÔ±ÝÀ¸·Î ÇÏ¸é Ä«µå °áÁ¦¿¡ ¼Ò¿äµÇ´Â ½Ã°£À» Àý¾àÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ²ÜÆÁÀ¸·Î ÅëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´Ü, ¹«ÅëÀå ÀÔ±Ý½Ã ´ÙÀ½³¯ 23½Ã 59ºÐ±îÁö ÀÔ±ÝÀ» ÇØ¾ß Á¤»ó °áÁ¦ Ã³¸® µÇ¸ç ½Ã°£ÀÌ Áö³ª¸é ¿¹¸Å Ãë¼ÒÃ³¸® µÇ´Ï ÁÖÀÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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