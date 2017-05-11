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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.11 ¸ñ 19:02
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¸á·Ð Æ¼ÄÏ, ¡®2017 µå¸²ÄÜ¼­Æ®¡¯ Æ¼ÄÏ ÆÇ¸Å¡¦¡°Æ¼ÄÏÆÃ ¼º°ø À§ÇÑ ÇÊ¼ö ²ÜÆÁ 5°¡Áö¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.11  
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‘Á¦23È¸ 2017 µå¸²ÄÜ¼­Æ®’ Æ¼ÄÏÀÌ 11ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ¸á·Ð Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ÆÇ¸ÅµÈ´Ù.

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3½Ã°£ µ¿¾È ÁøÇàµÇ´Â °ø¿¬¿¡´Â ÃÑ 26°³ ÆÀ(EXO, ÅÂ¹Î(»þÀÌ´Ï), VIXX, ·¹µåº§ºª, NCT 127, ¾Æ½ºÆ®·Î, ºê·¹ÀÌºê°É½º, ¶óºÕ, ¼Ò³ª¹«, ºòÇÃ·Î, CLC, ·Î¹Ì¿À, ´ÙÀÌ¾Æ, B.I.G, ½º´©ÆÛ, BTOB, ¼¼ºìÆ¾, TWICE, NCT DREAM, 24K, ¿À¸¶ÀÌ°É, ¿¡ÀÌÇÁ¸±, MAP6, ¿ìÁÖ¼Ò³à, PRISTIN, ±¸±¸´Ü)ÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù.

»çÈ¸´Â ÀÌÆ¯(½´ÆÛÁÖ´Ï¾î), ¿¡½ºÄò½º(¼¼ºìÆ¾), ¹è¿ì ÀÌ¼±ºóÀÌ È®Á¤µÆ´Ù.

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±¹³» ÃÖÁ¤»ó ÀÎ±â K-POP ±×·ìµéÀÌ Âü°¡ÇÏ´Â ÄÜ¼­Æ®ÀÎ ¸¸Å­ ÇÇÄÏÆÃ(ÇÇ Æ¢±â´Â Æ¼ÄÏÆÃÀ» ÁÙÀÎ ¸»)ÀÌ ¿¹»óµÇ´Â °¡¿îµ¥ ¸á·Ð Æ¼ÄÏÀº ¿¹¸Å Àü ÁÖÀÇÇÒ »çÇ×À» ¾Ë·È´Ù.

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