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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.11 ¸ñ 19:02
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¡®µå¸²ÄÜ¼­Æ®¡¯, 23³â°£ ÀÌ¾î¿Â ¿ª»ç¡¦¡°1È¸ ¶§ Ãâ¿¬Áø »ìÆìº¸´Ï Çä!¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.11  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 11ÀÏ ¡®2017 µå¸²ÄÜ¼­Æ®¡¯ÀÇ Æ¼ÄÏÀÌ ¸á·Ð Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ÆÇ¸ÅµÈ´Ù. ÀÎ±â Á¤»óÀÇ °¡¼öµéÀÌ ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ðÀÌ´Â ¡®µå¸²ÄÜ¼­Æ®¡¯´Â 22³âÂ° Àü¼® ¸ÅÁøÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç ´ëÇÑ¹Î±¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ÄÜ¼­Æ®·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇØ¿Ô´Ù. 2016³â µå¸²ÄÜ¼­Æ® °ü°´ ¸ð½À. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

‘Á¦23È¸ 2017 µå¸²ÄÜ¼­Æ®’ Æ¼ÄÏÀÌ 11ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ¸á·Ð Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ÆÇ¸ÅµÈ´Ù.

ÀÎ±â Á¤»óÀÇ °¡¼öµéÀÌ ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ðÀÌ´Â ‘µå¸²ÄÜ¼­Æ®’´Â 22³âÂ° Àü¼® ¸ÅÁøÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç ´ëÇÑ¹Î±¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ÄÜ¼­Æ®·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇØ¿Ô´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¸Å ÇØ µå¸²ÄÜ¼­Æ®¸¦ º¸±â À§ÇØ ÇØ¿Ü °¢ ±¹ÀÇ K­POP ÆÒµéÀÌ ÇÑ±¹À¸·Î ¸ô·Áµé Á¤µµÀÌ´Ù.

ÇÑ·ùÀÇ Áß½ÉÀÌ µÈ µå¸²ÄÜ¼­Æ®´Â ¾ðÁ¦, ¾î¶»°Ô ½ÃÀÛµÆÀ»±î?

1995³â Ã³À½ ¿­¸° µå¸²ÄÜ¼­Æ®´Â »ç´Ü¹ýÀÎ ÇÑ±¹¿¬¿¹Á¦ÀÛÀÚÇùÈ¸°¡ ¸Å³â °¡Á¤ÀÇ ´ÞÀ» ¸Â¾Æ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô ‘²Þ°ú Èñ¸Á’À» ½É¾îÁÖÀÚ´Â ÃëÁö·Î °³ÃÖÇÑ ´ëÁß À½¾Ç ÄÜ¼­Æ®ÀÌ´Ù.

1995³â °³ÃÖÇÑ Á¦ 1È¸ µå¸²ÄÜ¼­Æ®¿¡´Â ±è°Ç¸ð, ½Å½ÂÈÆ, ¹ÚÁø¿µ, ¹Ú¹Ì°æ, ±×·ì ‘·ê¶ó’ ‘DJ ´ö’ µî °¢Á¾ °¡¿äÂ÷Æ® »óÀ§±ÇÀ» ¼®±ÇÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÎ±â½ºÅ¸µéÀÌ ÃÑÃâµ¿Çß´Ù. Íº ½ÅÇØÃ¶ ¾¾°¡ ¼ÓÇß´ø ±×·ì ‘³Ø½ºÆ®’ ¿ª½Ã 1È¸ µå¸² ÄÜ¼­Æ®¿¡ ¿Ã¶ó °ø¿¬À» °¡Á³´Ù.

ÀÌµé ¸ðµÎ Áö±ÝÀº °¡¿ä°è¿¡¼­ ´ë¼±¹è·Î ºÒ¸®´Â °¡¼öµéÀÌ´Ù.

98³â ¿­¸° Á¦4È¸ µå¸²ÄÜ¼­Æ®¿¡´Â ´ç½Ã ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ìÀ¸·Î ÃÖ°íÀÇ ÀÎ±â¸¦ ´©¸®¸ç ¾ÆÀÌµ¹ÀÇ Àü¼³ÀÌ µÈ ‘H.O.T.’¿Í ‘Á§½ºÅ°½º’°¡ Ãâ¿¬Çß´Ù. ¶Ç Áö±ÝÀº ¼ÒÀ§ ‘¾î¸£½Å’ÀÌ µÈ ±×·ì ‘N.R.G.’¿Í ‘S.E.S.’´Â ´ç½Ã¸¸ ÇØµµ °¡¿ä°èÀÇ ‘Â÷¼¼´ë’ ¼±µÎÁÖÀÚ·Î ºÒ¸®¸ç ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

º´¿ª±âÇÇ ³í¶õÀ¸·Î °á±¹ ÀÔ±¹ ±ÝÁö Á¶Ä¡¸¦ ¹Þ°í ÇÑ±¹À¸·Î µé¾î¿ÀÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Â À¯½ÂÁØ ¿ª½Ã ´ç½Ã ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

µå¸²ÄÜ¼­Æ®´Â 1995³âºÎÅÍ 2004³â±îÁö ¸ÅÇØ °ø¿¬¸¶´Ù Æ¯Á¤ ½½·Î°ÇÀ» ³»¼¼¿ü´Ù. 1995³â ¿­¸° Ã¹ ÄÜ¼­Æ®ÀÇ ½½·Î°ÇÀº ‘³ª¶ó »ç¶ûÇÏ´Â ¸¶À½’ÀÌ¾úÀ¸¸ç 2004³â ½½·Î°ÇÀº ‘´ç½ÅÀÇ ÀÎ»ýÀ» ÄÃ·¯’¿´´Ù.

±×·¯³ª 2005³âºÎÅÍ´Â ½½·Î°ÇÀ» ‘»ç¶ûÇÑ´Ù ´ëÇÑ¹Î±¹’À¸·Î ÅëÀÏÇØ »ç¿ëÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, 2014³â¿¡¸¸ ½½·Î°ÇÀ» ‘Èû³»¶ó ´ëÇÑ¹Î±¹’À¸·Î º¯°æÇß´Ù.

µå¸²ÄÜ¼­Æ®´Â 2008³â±îÁö ¼­¿ï¿Ã¸²ÇÈÁÖ°æ±âÀå¿¡¼­ ¹«·á·Î °³ÃÖµÇ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ 2009³âºÎÅÍ´Â ¼­¿ï¿ùµåÄÅ°æ±âÀåÀ¸·Î Àå¼Ò¸¦ ¿Å±â¸ç À¯·á ÄÜ¼­Æ®·Î ÀüÈ¯µÈ °Í. 

ÁÖÃÖÃøÀº À¯·á ÆÇ¸ÅµÈ Æ¼ÄÏ ¼öÀÍ±Ý Àü¾×À» »çÈ¸ ´ÜÃ¼¿¡ ±âºÎÇß´Ù.

ÇÑÆí 23È¸¸¦ ¸ÂÀº ‘2017 µå¸²ÄÜ¼­Æ®’´Â 6¿ù 3ÀÏ »ó¾Ï ¼­¿ï ¿ùµåÄÅ°æ±âÀå ÁÖ°æ±âÀå¿¡¼­ ¿­¸°´Ù.

3½Ã°£ µ¿¾È ÁøÇàµÇ´Â °ø¿¬¿¡´Â ÃÑ 26°³ ÆÀ(EXO, ÅÂ¹Î(»þÀÌ´Ï), VIXX, ·¹µåº§ºª, NCT 127, ¾Æ½ºÆ®·Î, ºê·¹ÀÌºê°É½º, ¶óºÕ, ¼Ò³ª¹«, ºòÇÃ·Î, CLC, ·Î¹Ì¿À, ´ÙÀÌ¾Æ, B.I.G, ½º´©ÆÛ, BTOB, ¼¼ºìÆ¾, TWICE, NCT DREAM, 24K, ¿À¸¶ÀÌ°É, ¿¡ÀÌÇÁ¸±, MAP6, ¿ìÁÖ¼Ò³à, PRISTIN, ±¸±¸´Ü)ÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù.

»çÈ¸´Â ÀÌÆ¯(½´ÆÛÁÖ´Ï¾î), ¿¡½ºÄò½º(¼¼ºìÆ¾), ¹è¿ì ÀÌ¼±ºóÀÌ È®Á¤µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • È«ÁØÇ¥, ¾Ë°íº¸´Ï 13³â Àü¿¡µµ ÀåÀÎÀ» ¡°¿µ°¨ÅÊÀÌ¡±¶ó ºÒ·¶´Ù?
  • ¼ºÇö¾Æ ¡°ÀÌÁ¦´Â Á» ÆíÈ÷ »ì°í ½Í´Ù¡±¡¦½É°æ ¹àÈù Áö 5ÀÏ ¸¸¿¡ ´ÚÄ£ ºñº¸
  • ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ÈïºÎÀÚ´ì Á¤Ã¼ ¾Ë µÎ »ç¶÷?¡¦¡°¼ÒÇâ ÀýÄ£ ±è¿øÈñ¿Í ½Ã´©ÀÌ ÀÌÁøÁÖ¡±
  • ¡®ÇÁµà101 ÇÏÂ÷¡¯ ÇÏ¹ÎÈ£, °ú°Å ÅÂµµ ³í¶õ ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯¡¦Çü, ¾Ç¸¶ÀÇ ÆíÁý ÁÖÀå ¡®Áø½ÇÀº?¡¯
  • ¡®¹®ÁØ¿ë Æ¯ÇýÃ¤¿ë ³í¶õ¡¯ È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸ ¡°Á¤À¯¶ó¿Í ´Ù¸¦°Å ¾ø´Ù¡±¡¦¹®ÀçÀÎ ´ë±¹¹Î»ç°ú ÃË±¸
    • È«ÁØÇ¥, ¾Ë°íº¸´Ï 13³â Àü¿¡µµ ÀåÀÎÀ» ¡°¿µ°¨ÅÊÀÌ¡±¶ó ºÒ·¶´Ù? È«ÁØÇ¥, ¾Ë°íº¸´Ï 13³â Àü¿¡µµ ÀåÀÎÀ» ¡°¿µ°¨ÅÊÀÌ¡±¶ó ºÒ·¶´Ù?
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    ¿ï»ê½Ã¸³¹«¿ë´Ü ¾î¸°ÀÌ¹«¿ë±Ø ¡®µ¿¹°ÀÇ »çÀ°Á¦¡¯ 11~13ÀÏ °ø¿¬

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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