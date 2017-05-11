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|¡ã 11ÀÏ ¡®2017 µå¸²ÄÜ¼Æ®¡¯ÀÇ Æ¼ÄÏÀÌ ¸á·Ð Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ÆÇ¸ÅµÈ´Ù. ÀÎ±â Á¤»óÀÇ °¡¼öµéÀÌ ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ðÀÌ´Â ¡®µå¸²ÄÜ¼Æ®¡¯´Â 22³âÂ° Àü¼® ¸ÅÁøÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç ´ëÇÑ¹Î±¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ÄÜ¼Æ®·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇØ¿Ô´Ù. 2016³â µå¸²ÄÜ¼Æ® °ü°´ ¸ð½À. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
‘Á¦23È¸ 2017 µå¸²ÄÜ¼Æ®’ Æ¼ÄÏÀÌ 11ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ¸á·Ð Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ÆÇ¸ÅµÈ´Ù.
ÀÎ±â Á¤»óÀÇ °¡¼öµéÀÌ ÇÑÀÚ¸®¿¡ ¸ðÀÌ´Â ‘µå¸²ÄÜ¼Æ®’´Â 22³âÂ° Àü¼® ¸ÅÁøÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç ´ëÇÑ¹Î±¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ÄÜ¼Æ®·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇØ¿Ô´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¸Å ÇØ µå¸²ÄÜ¼Æ®¸¦ º¸±â À§ÇØ ÇØ¿Ü °¢ ±¹ÀÇ KPOP ÆÒµéÀÌ ÇÑ±¹À¸·Î ¸ô·Áµé Á¤µµÀÌ´Ù.
ÇÑ·ùÀÇ Áß½ÉÀÌ µÈ µå¸²ÄÜ¼Æ®´Â ¾ðÁ¦, ¾î¶»°Ô ½ÃÀÛµÆÀ»±î?
1995³â Ã³À½ ¿¸° µå¸²ÄÜ¼Æ®´Â »ç´Ü¹ýÀÎ ÇÑ±¹¿¬¿¹Á¦ÀÛÀÚÇùÈ¸°¡ ¸Å³â °¡Á¤ÀÇ ´ÞÀ» ¸Â¾Æ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô ‘²Þ°ú Èñ¸Á’À» ½É¾îÁÖÀÚ´Â ÃëÁö·Î °³ÃÖÇÑ ´ëÁß À½¾Ç ÄÜ¼Æ®ÀÌ´Ù.
1995³â °³ÃÖÇÑ Á¦ 1È¸ µå¸²ÄÜ¼Æ®¿¡´Â ±è°Ç¸ð, ½Å½ÂÈÆ, ¹ÚÁø¿µ, ¹Ú¹Ì°æ, ±×·ì ‘·ê¶ó’ ‘DJ ´ö’ µî °¢Á¾ °¡¿äÂ÷Æ® »óÀ§±ÇÀ» ¼®±ÇÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÎ±â½ºÅ¸µéÀÌ ÃÑÃâµ¿Çß´Ù. Íº ½ÅÇØÃ¶ ¾¾°¡ ¼ÓÇß´ø ±×·ì ‘³Ø½ºÆ®’ ¿ª½Ã 1È¸ µå¸² ÄÜ¼Æ®¿¡ ¿Ã¶ó °ø¿¬À» °¡Á³´Ù.
ÀÌµé ¸ðµÎ Áö±ÝÀº °¡¿ä°è¿¡¼ ´ë¼±¹è·Î ºÒ¸®´Â °¡¼öµéÀÌ´Ù.
98³â ¿¸° Á¦4È¸ µå¸²ÄÜ¼Æ®¿¡´Â ´ç½Ã ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ìÀ¸·Î ÃÖ°íÀÇ ÀÎ±â¸¦ ´©¸®¸ç ¾ÆÀÌµ¹ÀÇ Àü¼³ÀÌ µÈ ‘H.O.T.’¿Í ‘Á§½ºÅ°½º’°¡ Ãâ¿¬Çß´Ù. ¶Ç Áö±ÝÀº ¼ÒÀ§ ‘¾î¸£½Å’ÀÌ µÈ ±×·ì ‘N.R.G.’¿Í ‘S.E.S.’´Â ´ç½Ã¸¸ ÇØµµ °¡¿ä°èÀÇ ‘Â÷¼¼´ë’ ¼±µÎÁÖÀÚ·Î ºÒ¸®¸ç ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
º´¿ª±âÇÇ ³í¶õÀ¸·Î °á±¹ ÀÔ±¹ ±ÝÁö Á¶Ä¡¸¦ ¹Þ°í ÇÑ±¹À¸·Î µé¾î¿ÀÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Â À¯½ÂÁØ ¿ª½Ã ´ç½Ã ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
µå¸²ÄÜ¼Æ®´Â 1995³âºÎÅÍ 2004³â±îÁö ¸ÅÇØ °ø¿¬¸¶´Ù Æ¯Á¤ ½½·Î°ÇÀ» ³»¼¼¿ü´Ù. 1995³â ¿¸° Ã¹ ÄÜ¼Æ®ÀÇ ½½·Î°ÇÀº ‘³ª¶ó »ç¶ûÇÏ´Â ¸¶À½’ÀÌ¾úÀ¸¸ç 2004³â ½½·Î°ÇÀº ‘´ç½ÅÀÇ ÀÎ»ýÀ» ÄÃ·¯’¿´´Ù.
±×·¯³ª 2005³âºÎÅÍ´Â ½½·Î°ÇÀ» ‘»ç¶ûÇÑ´Ù ´ëÇÑ¹Î±¹’À¸·Î ÅëÀÏÇØ »ç¿ëÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, 2014³â¿¡¸¸ ½½·Î°ÇÀ» ‘Èû³»¶ó ´ëÇÑ¹Î±¹’À¸·Î º¯°æÇß´Ù.
µå¸²ÄÜ¼Æ®´Â 2008³â±îÁö ¼¿ï¿Ã¸²ÇÈÁÖ°æ±âÀå¿¡¼ ¹«·á·Î °³ÃÖµÇ¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ 2009³âºÎÅÍ´Â ¼¿ï¿ùµåÄÅ°æ±âÀåÀ¸·Î Àå¼Ò¸¦ ¿Å±â¸ç À¯·á ÄÜ¼Æ®·Î ÀüÈ¯µÈ °Í.
ÁÖÃÖÃøÀº À¯·á ÆÇ¸ÅµÈ Æ¼ÄÏ ¼öÀÍ±Ý Àü¾×À» »çÈ¸ ´ÜÃ¼¿¡ ±âºÎÇß´Ù.
ÇÑÆí 23È¸¸¦ ¸ÂÀº ‘2017 µå¸²ÄÜ¼Æ®’´Â 6¿ù 3ÀÏ »ó¾Ï ¼¿ï ¿ùµåÄÅ°æ±âÀå ÁÖ°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸°´Ù.
3½Ã°£ µ¿¾È ÁøÇàµÇ´Â °ø¿¬¿¡´Â ÃÑ 26°³ ÆÀ(EXO, ÅÂ¹Î(»þÀÌ´Ï), VIXX, ·¹µåº§ºª, NCT 127, ¾Æ½ºÆ®·Î, ºê·¹ÀÌºê°É½º, ¶óºÕ, ¼Ò³ª¹«, ºòÇÃ·Î, CLC, ·Î¹Ì¿À, ´ÙÀÌ¾Æ, B.I.G, ½º´©ÆÛ, BTOB, ¼¼ºìÆ¾, TWICE, NCT DREAM, 24K, ¿À¸¶ÀÌ°É, ¿¡ÀÌÇÁ¸±, MAP6, ¿ìÁÖ¼Ò³à, PRISTIN, ±¸±¸´Ü)ÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù.
»çÈ¸´Â ÀÌÆ¯(½´ÆÛÁÖ´Ï¾î), ¿¡½ºÄò½º(¼¼ºìÆ¾), ¹è¿ì ÀÌ¼±ºóÀÌ È®Á¤µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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