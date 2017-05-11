°­±Ý½Ç, ¡®Ç°À§ ÁöÀû¡¯¿¡ ´©¸®²Ûµé °©·ÐÀ»¹Ú¡¦¡°¿ÇÀº ÁöÀû vs Áøº¸ ²Á´ë¡±

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°±Ý½Ç Àü Àå°üÀº 10ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ ´ë¼± ÈÄº¸ ½ÃÀý ±âÈ¹Çß´ø ‘ÇÁ¸®Çã±× Ä·ÆäÀÎ’À» ÁöÀûÇÏ¸ç, ´ç½Ã »çÈ¸¸¦ ºÃ´ø Á¶±¹ ¹ÎÁ¤¼ö¼®ÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù°í ¸»Çß´Ù.
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° Àü Àå°üÀÌ Á¶±¹ ¹ÎÁ¤¼ö¼®ÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÑ Á÷ÈÄ ±×ÀÇ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡´Â ´©¸®²ÛµéÀÌ ¸ô·Áµé¾î °©·ÐÀ»¹ÚÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.
° Àü Àå°üÀÇ ÁöÀûÀÌ °úÇÏ´Ù°í ÁÖÀåÇÏ´Â ´©¸®²ÛµéÀº “Áøº¸ ²Á´ë°¡ µû·Î ¾ø´Ù”, “Çà»çÀå ºÐÀ§±â´Â ÀüÇô ÀÌ»ó ¾ø¾ú´Ù” “Çà»ç´Â ±×³É Çà»çÀÏ »ÓÀÌ°í ÁÁÀº ¶æ¿¡¼ Ãâ¹ß Çß°í ¹«»çÈ÷ ³¡³µÀ¸¸é µÈ °Í”, “Âü¿©Á¤ºÎ ÀÎ»ç¶ó°í ¸ðµÎ È£ÀÇÀûÀÌÁø ¾Ê³×”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¹Ý¸é ° Àå°üÀÇ ÀÇ°ß¿¡ µ¿ÀÇÇÏ´Â ´©¸®²ÛµéÀº “º¸´Ù ³ª¾ÆÁö´Â ³ª¶ó°¡ µÇ±â À§ÇÑ ¾´¼Ò¸®” “¹®ÀçÀÎÀÌ³ª Á¶±¹ º¸°í »çÅðÇÏ¶ó´Â °Íµµ ¾Æ´Ï°í Àß¸øÇÑ ºÎºÐ Á¶½ÉÇÏ¶ó´Âµ¥ ÀÌÁ¤µµÀÇ ºñÆÇµµ Çã¿ëµÇÁö ¾Ê³ª?” “Á¶±¹ ±³¼ö°¡ ´õ ½Å°æ¾²°í Á¶½ÉÇß¾î¾ß µÇ´Â°Ô ¸Â´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí ° Àü Àå°üÀº 11ÀÏ “ÆäÀÌ½ººÏ ±Û¿¡ ¿å¼³À» ¿Ã¸®´Â ºÐµéÀÌ ³Ê¹« ¸¹´Ù”¸ç “ºÎµæÀÌ ÀÌÁ¦ºÎÅÍ Ä£±¸ ²÷±â¸¦ °¡Â÷¾øÀÌ ÇÏ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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