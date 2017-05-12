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|¡ã Á¶±¹ Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼® °¡Á·ÀÌ ¿î¿µÇÏ´Â ‘¿õµ¿ÇÐ¿ø’ÀÌ °í¾× »ó½À Ã¼³³ µÅ ³í¶õÀÌ´Ù. ±èÈ«°É SNS Ä¸Ã³.
Á¶±¹ Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼® °¡Á·ÀÌ ¿î¿µÇÏ´Â ‘¿õµ¿ÇÐ¿ø’ÀÌ °í¾× »ó½À Ã¼³³ µÅ ³í¶õÀÌ´Ù. ‘¿õµ¿ÇÐ¿ø’Àº 1³â ¿¹»êÀÌ 78¸¸ ¿ø¿¡ ºÒ°úÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ¿¾ÇÇÑ ÀçÁ¤Å¿ÀÌ¶ó´Â ÃßÃøµµ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ÇØ´ç ³í¶õÀº Á¶ ¼ö¼® ÃëÀÓ ÇÏ·ç¸¸¿¡ ÈìÁý³»±â¶ó´Â ÁÖÀåµµ Á¦±âµÆ´Ù.
12ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é Á¶±¹ ½ÅÀÓ¼ö¼®ÀÇ ¾î¸Ó´Ï ¹ÚÁ¤¼÷ ¾¾°¡ ÀÌ»çÀåÀ¸·Î ÀÖ´Â ÇÐ±³ ¹ýÀÎ ‘¿õµ¿ÇÐ¿ø’ÀÌ 2016³â Áö¹æ¼¼ °í¾×»ó½ÀÃ¼³³ÀÚ ¸í´Ü¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù. ¿õµ¿ÇÐ¿øÀº 2013³â Àç»ê¼¼ µî 2°Ç 2100¸¸¿øÀ» Ã¼³³Çß´Ù.
‘¿õµ¿ÇÐ¿ø’Àº Á¶±¹ ¼ö¼®ÀÌ 2007³âºÎÅÍ 2012³â±îÁö ÀÌ»ç·Î ÀçÁ÷Çß´Ù. ¶ÇÇÑ ÇöÀç ¾Æ³» Á¤°æ½É µ¿¾ç´ë ±³¼ö°¡ ÀÌ»ç·Î ÀçÁ÷ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÀÌ¸¦ µÎ°í ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº ºñÆÇÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù. ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÃøÀº “ÀÚ½ÅÀÇ °¡Á·µµ Á¦´ë·Î °ü¸®ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â Á¶ ±³¼ö°¡ °øÁ÷±â°À» ¹Ù·Î ¼¼¿ï ¼ö ÀÖÀ»Áö ÀÇ¹®”¸ç “»çÇÐ¹ýÀÎÀÌ ¹ýÀûÀ¸·Î ºÎ´ãÇØ¾ß ÇÏ´Â ¹ýÁ¤ ºÎ´ã±Ýµµ 3³â°£ ÇÑ Ç¬µµ ³»Áö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÇÑ´Ù”°í ºñ³Çß´Ù.
Á¶ ¼ö¼®Àº ³í¶õÀÌ ÁõÆøµÇÀÚ °¡Á·ÀÇ ¼¼±Ý Ã¼³³ ÀÇÈ¤À» ÀÎÁ¤ÇÏ°í °ø½ÄÀ¸·Î »ç°úÇß´Ù. Á¶ ¼ö¼®Àº “¸ðÄ£ÀÇ Ã¼³³ »ç½Ç¿¡ ´ëÇØ ±¹¹Î²² »ç°úµå¸°´Ù”¸ç “Áö±ÝÀÌ¶óµµ ¹Ù·Î ³³ºÎµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, 12ÀÏ 1ÀÎ ¹Ìµð¾î ¾ÆÀÌ¿¥ÇÇÅÍ¿¡ µû¸£¸é Á¶±¹ ¹ÎÁ¤¼ö¼®ÀÇ ¾î¸Ó´Ï ¹ÚÁ¤¼÷¾¾°¡ ÀÌ»çÀåÀ¸·Î ÀÖ´Â ‘¿õµ¿ÇÐ¿ø’ÀÇ 2017³â ¿¹»ê ÃÑ¼öÀÔÀº 78¸¸ 9Ãµ ¿ø Á¤µµ·Î ‘»çÇÐ Àç¹ú’ÀÌ¶ó ºÒ¸®±â¿¡´Â ÅÎ ¾øÀÌ ¸ðÀÚ¶õ ¾×¼ö´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “°¡³ÇÑ»çÇÐÀ¸·Î Ã¼³³Àº Àß¸øµÇ¾úÁö¸¸ ÃøÀºÇÏÁö ¾Ê³Ä” “¿õµ¿ÇÐ¿øµµ Á¶»çÇÏ°í ³ª°æ¿ø ÀåÁ¦¿ø ¿µ³²´ëµî »çÇÐ Àç´Ü ¼¼±Ý Ã¼³³ µî ´Ù Á¶»çÇØ¼ ¹ßÇ¥ÇØ¶ó” “Ã¼³³Àº ¾ÈµÇ´Â°ÅÁÒ. ÇÑÁ¡ÀÇ ÀÇÈ¤¾øÀÌ ¸¶¹«¸® ÇÏ½Ã°í °³Çõ¿¡ Èû½áÁÖ¼¼¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ¿õµ¿ÇÐ¿øÀº ÀÏÁ¦ °Á¡±â¿¡ ¿õµ¿ Áö¿ª°ú ¿õÃµ Áö¿ªÀÇ µ¶¸³ ¸¸¼¼ ¿îµ¿À» ÁÖµµÇÑ ÇÐ±³·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÀÏÁ¦ÀÇ Åº¾ÐÀ¸·Î 1933³â Æó±³µÇ±âµµ ÇßÀ¸¸ç ¿õµ¿ Áö¿ª ¸¸¼¼¿îµ¿À» ÁÖµµÇß´ø µ¶¸³ °è±¤ ÇÐ±³ÀÇ Á¤½ÅÀ» ÀÌ¾î¹Þ¾Æ 1952³â 4¿ù 18ÀÏ¿¡ ¼³¸³ ÀÎ°¡¸¦ ¹Þ¾Æ °³±³Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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