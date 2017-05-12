±è¹Î¼® °ø½Â¿¬, ÀýÄ£ÀÇ Çö½Ç Åõ¼¦¡¦¡°Ç¥Á¤ Á» Ç®¾î¶ó, ¿À·£¸¸¿¡ º¸´Â ÀúÇ¥Á¤¡±

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ±è¹Î¼®°ú °ø½Â¿¬ÀÇ Åõ¼¦ÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù. ±è¹Î¼® SNS Ä¸Ã³.
¹è¿ì ±è¹Î¼®°ú °ø½Â¿¬ÀÇ Åõ¼¦ÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
±è¹Î¼®Àº ÃÖ±Ù ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ‘Ç¥Á¤ Á» Ç®¾î¶ó °ø½Â¿¬. ¿À·£¸¸¿¡ º¸´Â Àú Ç¥Á¤.#ÀÎ°¡ #ÀüMCµé’ÀÌ¶ó´Â ±Û·ÇØ½ÃÅÂ±×¿Í ÇÔ²² ÇÑ ÀåÀÇ »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ÀÌµéÀº ´ÙÁ¤ÇÏ°Ô ¾É¾Æ Ä£ºÐÀ» °ú½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ °ø½Â¿¬Àº Àå³Ä¡µí ±è¹Î¼®À» º¸°í ÀÖ¾î ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³½´Ù.
ÀÌ¸¦ º» ÆÒµéÀº “Ç¥Á¤ ¿Ö Àú·±°ÅÁö?” “Àß¾î¿ï·Á¿ä ¼±³²¼±³à” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >