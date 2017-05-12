¡®½äÀü¡¯ ³ª°æ¿ø ¡°È«ÁØÇ¥ µ¶´ÜÀûÀÌ±âµµ¡±¡¦½Åµ¿¿í ¡°¿µ¾ÇÇÑ ¿©¿ì ²Ã¡± ÀÏÄ§

|
|
|
|¡ã ³ª°æ¿ø ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿øÀÌ ¡®½äÀü¡¯À» ÅëÇØ ÀüÈ ÀÎÅÍºä¸¦ ÇÑ °¡¿îµ¥, ÀÌ¸¦ µÎ°í ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç°¡ ÀÏÄ§À» °¡Çß´Ù. ½Åµ¿¿í SNS Ä¸Ã³.
³ª°æ¿ø ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿øÀÌ ‘½äÀü’À» ÅëÇØ ÀüÈ ÀÎÅÍºä¸¦ ÇÑ °¡¿îµ¥, ÀÌ¸¦ µÎ°í ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç°¡ ÀÏÄ§À» °¡Çß´Ù.
½Å ÃÑÀç´Â 12ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “½äÀü ³ª°æ¿ø ¹ß¾ð ³í¶õ, È«ÁØÇ¥ ÇâÇØ ‘µ¶´ÜÀû’ Æò°¡´Â ´ç ´ëÇ¥ ÈÄº¸ÀÇ °ßÁ¦±¸Ä¡°ï ¿µ¾ÇÇÑ ¿©¿ì ²ÃÀÌ°í Ä£¹ÚÆÄ ²Ä¼öÀÌ¹ÌÁö µ¡¾º¿ö È«ÁØÇ¥ Áö¿ì±â ²ÃÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÅÂµµ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É¿¡ ´Þ·È´Ù ÁÖÀåÀº ¿À´Â ¸»ÀÌ °í¿Í¾ß °¡´Â ¸»ÀÌ °ö´Ù½Ä »õÄ§ ¶¼´Â ²ÃÀÌ´Ù”°í ºñ³Çß´Ù.
¾Õ¼ ³ª ÀÇ¿øÀº 11ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘½äÀü’¿¡¼ ‘È«ÁØÇ¥ Àü °æ³²µµÁö»çÀÇ ´ç ´ëÇ¥ Ãâ¸¶ °¡´É¼º’ Áú¹®¿¡ “ÃæºÐÈ÷ ±×·¸°Ô ÇÏ·Á ÇÏÁö ¾ÊÀ»±î »ý°¢ÇÑ´Ù. È«ÁØÇ¥ Àü Áö»ç°¡ ¸ÃÀ¸¸é ÁÁÀº Ç¥ÇöÀ¸·Î´Â Ä«¸®½º¸¶ ¸®´õ½ÊÀÌÁö¸¸ µ¶´ÜÀûÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ‘¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ¿¡ ÀÓÇÏ´Â ÅÂµµ´Â ¾î¶°ÇÑ°¡’¶ó´Â Áú¹®¿¡ “¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ ¾î¶»°Ô ÇÏ´À³Ä¿¡ µû¶ó ¾ß´çÀÇ ÀÔÀåÀÌ ´Þ¶óÁöÁö ¾ÊÀ»±î“ ¶ó°í ´äÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >