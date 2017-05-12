¡®ÇØÅõ3¡¯ È²½Â¾ð, ÀÇ¹Ì½ÉÀå±Û ÀçÁ¶¸í¡¦¡°¸ðµç ºñ±Ø, ³» ¾È¿¡ ¸¸µé¾î³½ ¿å½É¶§¹®¡±

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì È²½Â¾ðÀÌ ¡®ÇØÇÇÅõ°Ô´õ3¡¯ Ãâ¿¬À¸·Î ÈÁ¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, Áö³ ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ±Ûµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. È²½Â¾ð ¹Ì´ÏÈ¨ÇÇ Ä¸Ã³.
¹è¿ì È²½Â¾ðÀÌ ‘ÇØÇÇÅõ°Ô´õ3’ Ãâ¿¬À¸·Î ÈÁ¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, Áö³ ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ±Ûµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
È²½Â¾ðÀº Áö³ÇØ 7¿ù ÀÚ½ÅÀÇ ¿Â¶óÀÎ ¹Ì´ÏÈ¨ÇÇ¸¦ ÅëÇØ “ÀÌ·± ¼¼»ó¿¡¼´Â ¸»ÀÌ´Ù. Ãâ¼¼¸¦ ÇÑ´Ù´Â°Í ÀÚÃ¼°¡ ÁË¾ÇÀÌ´Ù”¶ó¸ç ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
ÀÌ¾î “³ª¸¦ ¸¸Á·½ÃÅ°¸é ³Êµµ ³»°Ô ¸¸Á·ÇÏ°Ô µÉ °Å¶õ ¸» ±â¾ïÇÏ³ª. ½ÃÀÛÀÏ »ÓÀÌ´Ù”¸ç “ÁÁÀº°¡¼ö°¡ µÇ¾î¾ßÇØ ´©°¡ ¹¹¶ó°Ç ±×°Í¸¸ »ý°¢ÇØ”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “¾Ë±âÀü¿¡´Â ¿Ö ÀÌ·± ºñ±ØÀ» ¸¸µé¾úÀ»±î ¿ø¸ÁÇß°ÚÁö¸¸ »ç½Ç ±× ¸ðµç ºñ±ØÀº ³» ¾È¿¡¼ ¸¸µé¾î³½ ¿å½ÉÀ¸·Î ºÎÅÍ ½ÃÀÛ µÊÀ» ÀÌÁ¦´Â Á¶±Ý ¾Ë °Í °°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇØ´ç ±Û¿¡ ´ëÇÑ ÀÀ¿ø±ÛÀÌ ÀÕµû¸£ÀÚ È²½Â¾ðÀº “ÀÀ¿øÀÇ ±Û ³Ê¹« °í¸¶¿ö¿ä:) ¿½ÉÈ÷ ÇÒ²²¿ä”¶ó´Â ´ñ±Ûµµ ³²°å´Ù.
ÇÑÆí, È²½Â¾ðÀº 11ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS ¿¹´É ‘ÇØÇÇÅõ°Ô´õ3’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ È·ÁÇÑ ÀÔ´ãÀ» °ú½ÃÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >