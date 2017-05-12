¡®¹ÚÇüÃ¶ ¹ÝºÎÆÐºñ¼­°ü ÀÓ¸í¡¯ Ç¥Ã¢¿ø ¡°ºê¶óº¸! ÃÖ°í! ¾öÁöÃ´¡±

|
|
|
|¡ã ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â Ã»¿Í´ë Á÷Á¦°³Æí¿¡ µû¶ó ½Å¼³µÈ ¹ÎÁ¤¼ö¼®½Ç ¹ÝºÎÆÐºñ¼°ü¿¡ ¹ÚÇüÃ¶ Àü ºÎÀå°Ë»ç¸¦ ÀÓ¸íÇß´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ È¯¿µÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù. Ç¥Ã¢¿ø SNS Ä¸Ã³.
¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â Ã»¿Í´ë Á÷Á¦°³Æí¿¡ µû¶ó ½Å¼³µÈ ¹ÎÁ¤¼ö¼®½Ç ¹ÝºÎÆÐºñ¼°ü¿¡ ¹ÚÇüÃ¶ Àü ºÎÀå°Ë»ç¸¦ ÀÓ¸íÇß´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ È¯¿µÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
Ç¥ ÀÇ¿øÀº 12ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “ºê¶óº¸ ! ÃÖ°í ! ¾öÁö Ã´ !”ÀÌ¶ó¸ç ÇØ´ç º¸µµ ±â»ç³»¿ëµµ ÇÔ²² °ÔÀçÇß´Ù.
ÀÌ ±ÛÀ» º» Æ®À§ÅÍ¸®¾ÈµéÀº “9³âÀ» ³Ñ°Ô±â´Ù·È½À´Ï´Ù. ÀÌÁ¦ Áø½ÇÀ» º¸·Á°í ±â´Ù·Á Áý´Ï´Ù” “´ëÅë·É´Ô ¾ó¸¶³ª Ã¶ÀúÇÏ°Ô ÁØºñ¸¦ ÇÏ¼Ì±æ·¡ ¹Ù·Î¹Ù·Î °ÅÄ§¾øÀÌ ÂøÂøÀÎÁö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, Ã»¿Í´ë´Â ÀÌ³¯ º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “Çö¿ª°Ë»ç ½ÃÀý ³¯Ä«·Î¿î ¼ö»ç·Î ‘¸éµµ³¯’·Î ºÒ¸± Á¤µµ·Î °ËÂû ÃÖ°íÀÇ ¼ö»ç´É·ÂÀ» º¸¿´´Ù”¸ç “2012³â ±¹Á¤¿ø ´ë¼± °³ÀÔ »ç°Ç ¼ö»ç ´ç½Ã À±¼®·Ä ´ë±¸°í°Ë °Ë»ç¿Í ÇÔ²² ¿Ü¾Ð¿¡ Èçµé¸®Áö ¾Ê´Â ¿ë±â¸¦ º¸¿©Áá´Ù. Ã»¿Í´ë Á÷Á¦°³Æí¿¡ µû¶ó ½Å¼³µÈ Ã¹ ¹ÝºÎÆÐ ºñ¼°ü¿¡ °¡Àå ÀûÇÕÇÑ ÀÎ¹°”°í ÀÓ¸í ¹è°æÀ» ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >