'¸ÂÁö ¾ð´Ï¾²' ÇÑÃ¤¿µ, ¹ÂÁ÷¹ðÅ© µ¥ºß ¹«´ë ÈÄ¡¦¡°³ª ¿À´Ã ÁøÂ¥ ¹° ¸¸³­°Å ¸ÂÁö?¡±

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ÇÑÃ¤¿µÀº 12ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “³ª¿À´Ã ÁøÂ¥ ¹°¸¸³°Å ¸ÂÁö? À½¾Ç¹æ¼Û ³Ñ½Å±âÇÏ°í ÀëÀÖ´Ù °¡½¿¼Ó¿¡ Ãß¾ïÀ¸·Î³²°ÔµÉ ¿À´Ã¢½ Today‘s going to be so memorable~thank you!!¢½¢½”¶ó´Â ¸Þ½ÃÁö¿Í ÇÔ²² ÂªÀº ¿µ»óÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ ¿µ»óÀº °¡¼ö·Î ¹«´ë¿¡ ¼± ÇÑÃ¤¿µÀÇ ¸ð½ÀÀ¸·Î ÀÌ³¯ ‘¾ð´ÏµéÀÇ ½½·¥µ¢Å©2’ ¸â¹öµé°ú ¸¸µç °É±×·ì ‘¾ð´Ï¾²’ÀÇ ½Å°î ‘¸ÂÁö’·Î KBS ‘¹ÂÁ÷¹ðÅ©’¿¡¼ Á¤½Ä µ¥ºß ¹«´ë¸¦ °¡Á³´Ù.
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