'¸ÂÁö ¾ð´Ï¾²' ÇÑÃ¤¿µ, ¹ÂÁ÷¹ðÅ© µ¥ºß ¹«´ë ÈÄ¡¦¡°³ª ¿À´Ã ÁøÂ¥ ¹° ¸¸³­°Å ¸ÂÁö?¡±

▲ 뮤직뱅크에 출연한 ‘언니쓰’ 한채영이 걸그룹 데뷔 무대 후 소감을 전했다.

한채영은 12일 자신의 SNS 인스타그램을 통해 “나오늘 진짜 물만난거 맞지? 음악방송 넘신기하고 잼있다 가슴속에 추억으로남게될 오늘♡ Today‘s going to be so memorable~thank you!!♡♡”라는 메시지와 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상은 가수로 무대에 선 한채영의 모습으로 이날 ‘언니들의 슬램덩크2’ 멤버들과 만든 걸그룹 ‘언니쓰’의 신곡 ‘맞지’로 KBS ‘뮤직뱅크’에서 정식 데뷔 무대를 가졌다.

이 모습을 본 팬들은 “잘봤어요 넘나 프로페셔널 한 무대” “언니 완전 눈빛 섹시” “진짜 완전 걸그룹 다웠어요” 등의 반응을 보였다. 디지털뉴스부

