ôì°üÀú ÀÔÁÖÇÑ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ °ÆÁ¤Àº?¡¦¡°ÂôÂôÀÌ°¡ »õ ÀâÀ» °Í °°¾Æ¡±

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|¡ã ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú ¿µºÎÀÎ ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç°¡ 13ÀÏ È«Àºµ¿ »çÀú(ÞçîÐ)¸¦ ³ª¿Í Ã»¿Í´ë °üÀú¿¡ ÀÔÁÖÇß´Ù. ÇÑÆí °üÀú¿¡ ÀÔÁÖÇÑ Á÷ÈÄÀÎ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹® ´ëÅë·ÉÀº SNS¸¦ ÅëÇØ ¡°ÂôÂôÀÌ°¡ ÀÔÁÖÇß´Âµ¥, °ÆÁ¤ÀÌ »ý°å½À´Ï´Ù¡±¶ó´Â ±ÛÀ» ³²°å´Ù. SNSÄ¸Ã³.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú ¿µºÎÀÎ ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç°¡ 13ÀÏ È«Àºµ¿ »çÀú(ÞçîÐ)¸¦ ³ª¿Í Ã»¿Í´ë °üÀú¿¡ ÀÔÁÖÇß´Ù.
Áö³ 10ÀÏ °ø½Ä ÃëÀÓÇÑ ÀÌÈÄ »çÈê¸¸À¸·Î ±×µ¿¾È ¹® ´ëÅë·ÉÀº Ã»¿Í´ë °üÀú ½Ã¼³ Á¤ºñ ¹®Á¦·Î ÀÎÇØ È«Àºµ¿ »çÀú¿¡¼ Ã»¿Í´ë Áý¹«½Ç·Î ÃâÅð±ÙÀ» ÇØ¿Ô´Ù.
°üÀú¿¡ ÀÔÁÖÇÑ Á÷ÈÄÀÎ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹® ´ëÅë·ÉÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “ÂôÂôÀÌ°¡ ÀÔÁÖÇß´Âµ¥, °ÆÁ¤ÀÌ »ý°å½À´Ï´Ù”¶ó´Â ±ÛÀ» ³²°å´Ù.
¹® ´ëÅë·ÉÀº “°üÀú ±¸¼®ÀÇ À¯¸®Ã¢¹®°ú ¹Ì´ÝÀÌ ÇÑÁö Ã¢¹® »çÀÌÀÇ Á¼Àº Æ´¿¡ µü»õ°¡ »õ³¢ 5¸¶¸®¸¦ Å°¿ì°í ÀÖ´Âµ¥, Á¦°¡ ´ç¼±µÈ ³¯ ºÎÈÇß´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù”¶ó¸ç “ÂôÂôÀÌ´Â ¾ç»êÁý¿¡¼ ¶§¶§·Î »õ¸¦ Àâ¾Æ¿Í¼ ±â°ÌÇÏ°Ô Çß¾ú°Åµç¿ä”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±Û¿¡¼ ¾ð±ÞµÈ ‘ÂôÂôÀÌ’´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ Å°¿ì´Â °í¾çÀÌ·Î, ¾Õ¼ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº 2012³â Á¦18´ë ´ë¼± ´ç½Ã “Ã»¿Í´ë¿¡ ÀÔ¼ºÇÏ¸é ÂôÂôÀÌ¿Í ¸¶·ç¸¦ µ¥¸®°í °¡°Ú´Ù”¶ó°í ¾à¼ÓÇß´Ù.
±×¸®°í 5³âÀÌ Áö³ 2017³â, Á¦19´ë ´ëÅë·ÉÀ¸·Î ´ç¼±µÇ¸é¼ ¹® ´ëÅë·ÉÀº 5³âÀüÀÇ ¾à¼ÓÀ» ÁöÄ×´Ù.
‘ÂôÂôÀÌ’´Â À¯È«ÁØ Àü ¹®ÈÀçÃ»ÀåÀÌ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸½ÃÀý TV ÂùÁ¶¿¬¼³ Áß ‘ÂôÂôÀÌ’¿Í ¹® ´ëÅë·É »çÀÌÀÇ ÀÏÈ¸¦ ÀüÇÏ¸ç À¯¸í¼¼¸¦ Å¸±âµµ Çß´Ù.
À¯ Àü ¹®ÈÀçÃ»ÀåÀº ÂùÁ¶¿¬¼³¿¡¼ “(¹® ´ëÅë·ÉÀÇ)Áý ¸¶·ç¿¡ Á×Àº Áã°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ºÎÀÎ ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç°¡ ³ª¿À´õ´Ï È²±ÞÈ÷ Áã¸¦ Ä¡¿ü´Ù”¸ç “±è¿©»ç ¸»¾¸ÀÌ ±× Áý °í¾çÀÌ°¡ ¹® ÈÄº¸ º¸¿©ÁÖ·Á°í ¸ÅÀÏ Áã¸¦ Àâ¾Æ¿Í¼ ¸¶·ç¿¡ ³õ¾ÆµÐ´Ù´õ¶ó”°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÂôÂôÀÌ´Â À¯±â¹¦¿´´Âµ¥ ¹® ÈÄº¸°¡ µ¥·Á¿Í¼ Å°¿ì°í ÀÖ´Ù. ¾ó¸¶³ª ³à¼®À» »ç¶ûÇØÁáÀ¸¸é ÁÖÀÎ´Ô¿¡°Ô ÄªÂù¹ÞÀ¸·Á°í ¿½ÉÈ÷ Áã³ª »õ¸¦ Àâ¾Æ¿À´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌÃ³·³ ÀÌ¹Ì ÂôÂôÀÌ¿¡°Õ ¹üÇà °æ·ÂÀÌ ÀÖ´Â ¸¸Å ¹® ´ëÅë·ÉÀº È¤¿© ÂôÂôÀÌ°¡ ÀÌ»Ý ¹Þ°íÀÚ µü»õ »õ³¢¸¦ Àâ¾Æ¿Ã±îºÁ °ÆÁ¤À» ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.
¹® ´ëÅë·ÉÀÇ ±ÛÀÌ °Ô½ÃµÈ Á÷ÈÄ ´©¸®²ÛµéÀº “´ç¼± ³¯ ºÎÈµÈ µü»õµéÀÌ¶ó´Ï ±æÁ¶°¡ ºÐ¸íÇÏ´Ù”, “µü»õ »õ³¢µéÀÌ ´Ù Ä¿¼ ³¯¾Æ°¡±â Àü±îÁø ÂôÂôÀÌ°¡ Á¶±Ý ºÒÆíÇØµµ ´Ù¸¥ °÷¿¡ ÀÖ°Ô ÇÏ´Â°Ô ÁÁ°Ú´Ù”, “ÂôÂô¾Æ µü»õ ÀâÀ¸¸é ¾È µÅ”, “ÂôÂôÀÌ¶û µü»õµéÀÌ °øÁ¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ýÀ» Ã£¾ÆÁÖ¼¼¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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