ôì°üÀú ÀÔÁÖÇÑ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ °ÆÁ¤Àº?¡¦¡°ÂôÂôÀÌ°¡ »õ ÀâÀ» °Í °°¾Æ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.14 ÀÏ 17:53
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.14  
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¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú ¿µºÎÀÎ ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç°¡ 13ÀÏ È«Àºµ¿ »çÀú(ÞçîÐ)¸¦ ³ª¿Í Ã»¿Í´ë °üÀú¿¡ ÀÔÁÖÇß´Ù.

Áö³­ 10ÀÏ °ø½Ä ÃëÀÓÇÑ ÀÌÈÄ »çÈê¸¸À¸·Î ±×µ¿¾È ¹® ´ëÅë·ÉÀº Ã»¿Í´ë °üÀú ½Ã¼³ Á¤ºñ ¹®Á¦·Î ÀÎÇØ È«Àºµ¿ »çÀú¿¡¼­ Ã»¿Í´ë Áý¹«½Ç·Î ÃâÅð±ÙÀ» ÇØ¿Ô´Ù.

°üÀú¿¡ ÀÔÁÖÇÑ Á÷ÈÄÀÎ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹® ´ëÅë·ÉÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “ÂôÂôÀÌ°¡ ÀÔÁÖÇß´Âµ¥, °ÆÁ¤ÀÌ »ý°å½À´Ï´Ù”¶ó´Â ±ÛÀ» ³²°å´Ù.

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±Û¿¡¼­ ¾ð±ÞµÈ ‘ÂôÂôÀÌ’´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ Å°¿ì´Â °í¾çÀÌ·Î, ¾Õ¼­ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº 2012³â Á¦18´ë ´ë¼± ´ç½Ã “Ã»¿Í´ë¿¡ ÀÔ¼ºÇÏ¸é ÂôÂôÀÌ¿Í ¸¶·ç¸¦ µ¥¸®°í °¡°Ú´Ù”¶ó°í ¾à¼ÓÇß´Ù.

±×¸®°í 5³âÀÌ Áö³­ 2017³â, Á¦19´ë ´ëÅë·ÉÀ¸·Î ´ç¼±µÇ¸é¼­ ¹® ´ëÅë·ÉÀº 5³âÀüÀÇ ¾à¼ÓÀ» ÁöÄ×´Ù.

‘ÂôÂôÀÌ’´Â À¯È«ÁØ Àü ¹®È­ÀçÃ»ÀåÀÌ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸½ÃÀý TV ÂùÁ¶¿¬¼³ Áß ‘ÂôÂôÀÌ’¿Í ¹® ´ëÅë·É »çÀÌÀÇ ÀÏÈ­¸¦ ÀüÇÏ¸ç À¯¸í¼¼¸¦ Å¸±âµµ Çß´Ù.

À¯ Àü ¹®È­ÀçÃ»ÀåÀº ÂùÁ¶¿¬¼³¿¡¼­ “(¹® ´ëÅë·ÉÀÇ)Áý ¸¶·ç¿¡ Á×Àº Áã°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ºÎÀÎ ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç°¡ ³ª¿À´õ´Ï È²±ÞÈ÷ Áã¸¦ Ä¡¿ü´Ù”¸ç “±è¿©»ç ¸»¾¸ÀÌ ±× Áý °í¾çÀÌ°¡ ¹® ÈÄº¸ º¸¿©ÁÖ·Á°í ¸ÅÀÏ Áã¸¦ Àâ¾Æ¿Í¼­ ¸¶·ç¿¡ ³õ¾ÆµÐ´Ù´õ¶ó”°í ÀüÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “ÂôÂôÀÌ´Â À¯±â¹¦¿´´Âµ¥ ¹® ÈÄº¸°¡ µ¥·Á¿Í¼­ Å°¿ì°í ÀÖ´Ù. ¾ó¸¶³ª ³à¼®À» »ç¶ûÇØÁáÀ¸¸é ÁÖÀÎ´Ô¿¡°Ô ÄªÂù¹ÞÀ¸·Á°í ¿­½ÉÈ÷ Áã³ª »õ¸¦ Àâ¾Æ¿À´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌÃ³·³ ÀÌ¹Ì ÂôÂôÀÌ¿¡°Õ ¹üÇà °æ·ÂÀÌ ÀÖ´Â ¸¸Å­ ¹® ´ëÅë·ÉÀº È¤¿© ÂôÂôÀÌ°¡ ÀÌ»Ý ¹Þ°íÀÚ µü»õ »õ³¢¸¦ Àâ¾Æ¿Ã±îºÁ °ÆÁ¤À» ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.

¹® ´ëÅë·ÉÀÇ ±ÛÀÌ °Ô½ÃµÈ Á÷ÈÄ ´©¸®²ÛµéÀº “´ç¼± ³¯ ºÎÈ­µÈ µü»õµéÀÌ¶ó´Ï ±æÁ¶°¡ ºÐ¸íÇÏ´Ù”, “µü»õ »õ³¢µéÀÌ ´Ù Ä¿¼­ ³¯¾Æ°¡±â Àü±îÁø ÂôÂôÀÌ°¡ Á¶±Ý ºÒÆíÇØµµ ´Ù¸¥ °÷¿¡ ÀÖ°Ô ÇÏ´Â°Ô ÁÁ°Ú´Ù”, “ÂôÂô¾Æ µü»õ ÀâÀ¸¸é ¾È µÅ”, “ÂôÂôÀÌ¶û µü»õµéÀÌ °øÁ¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ýÀ» Ã£¾ÆÁÖ¼¼¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    UFC211, 2ºÐ 36ÃÊ¸¸¿¡ ³¡³­ ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡vs»êÅä½º¡¦¡°2ºÐ º¸·Á°í 2¸¸¿øÀ» ³Â³ª¡±
    2
    ¾È¼¼ÇÏ °áÈ¥½Ä ÇÏ°´ ÇÑ¼±È­, ¶æÇÏÁö ¾ÊÀº ¡®Èò»ö ¿Ê¡¯ ³í¶õ¡¦¡°°áÈ¥½Ä¿¡ Èò»ö ¿Ê?¡±
    3
    UFC211 À¯·áÁß°è, ½ÃÃ»ÀÚµé ¡°¹æ¼Û»ç ±Ç¸® vs ÇØ¿Ü¿¡¼± °øÂ¥¶ó´øµ¥¡±
    4
    UFC211, ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡vs»êÅä½º¡¦¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ ¡®ÇÙÆÝÄ¡¡¯·Î 1¶ó¿îµå TKO½Â
    5
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯, ´ö¼º63°ú »çÁø ¼Ó ºñ¹Ð¡¦¡°»çÁøÀº ³²¾ÆÀÖ´Âµ¥ ±â¾ïÀº ³ªÁö ¾Ê´Â´Ù?¡±
    6
    ¼Ò³à½Ã´ë ¼ö¿µ, Ä³µô¶ô XT5 È«º¸´ë»ç ¼±Á¤
    7
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    8
    ¼­¿ï´ë, ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ´ç¼±¿¡ ¡°³ª ¶³°í ÀÖ´Ï¡±
    9
    Àüº´Çå Á¤¹«¼ö¼®ÀÇ È­·ÁÇß´ø ÄÚ½ºÇÁ·¹ ½Ç·Â¡¦¡°Ã»¿Í´ë¿¡¼± ¸ø º¸³ª?¡±
    10
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    µµÀÚ, Ã¶À» ¸¸³ª´Ù
    ÅÂÈ­°­±¹Á¦ÀçÁîÆä½ºÆ¼¹ú, 13~14ÀÏ ÅÂÈ­°­´ë°ø¿ø ÀÏ¿ø
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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