Àüº´Çå Á¤¹«¼ö¼®ÀÇ È­·ÁÇß´ø ÄÚ½ºÇÁ·¹ ½Ç·Â¡¦¡°Ã»¿Í´ë¿¡¼± ¸ø º¸³ª?¡±

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¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ ÃÊ´ë Á¤¹«¼ö¼®À¸·Î Àüº´Çå(59) Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¿ø³»´ëÇ¥°¡ 14ÀÏ ÀÓ¸íµÆ´Ù.
Àü Á¤¹«¼ö¼®Àº 3¼± ÀÇ¿øÀ» Áö³»¸é¼ ±¹È¸¿Í ´ç³» ¿äÁ÷À» µÎ·ç °ÅÃÄ Á¤Ä¡ °æ·û°ú Á¤¹«°¨°¢À» °®Ãá ÀÎ»ç·Î Æò°¡µÈ´Ù.
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ÇÑÆí Àüº´Çå Á¤¹«¼ö¼® ÀÓ¸í ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁø Á÷ÈÄ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ±×°¡ ¿¹Àü¿¡ Âï¾ú´ø ‘ÄÚ½ºÇÁ·¹’ »çÁøÀÌ ÈÁ¦·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù.
Àü Á¤¹«¼ö¼®Àº ÇÑ±¹ e-SportÇùÈ¸ ÇùÈ¸ÀåÀ¸·Î ÇùÈ¸ÀåÀ¸·Î¼ È°µ¿À» ÇÏ¸ç Çß´ø ÄÚ½ºÇÁ·¹·Î À¯¸íÇÏ´Ù.
Àü Á¤¹«¼ö¼®ÀÇ ÀÓ¸í ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁø Á÷ÈÄ ´©¸®²ÛµéÀº “°ÔÀÓ ¾ÆÀú¾¾°¡ ³ôÀº ºÐÀÌ µÇ½Ã´Ù´Ï ½Å±âÇÏ´Ù” “Ç×»ó Ä£±ÙÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¿©¼ ±â¾ïÇÑ´Ù” “°ÔÀÓ ¾÷°è¶û °ÔÀÓ ÇÏ´Â »ç¶÷µé »çÀÌ¿¡¼± À¯¸íÇÏ½Å Àü Á¤¹«¼ö¼®” “Á¤¹«¼ö¼®±îÁö µÇ¼Å¼ ÀÌÁ¦ °ÔÀÓÇÒ ½Ã°£ ¾øÀ¸½Å °Å ¾Æ´Ï¾ß?” “¹® ´ëÅë·Éµµ ±×·¸°í ÀÌ Á¤ºÎ¿¡´Â ÄÚ½ºÇÁ·¹ ÀåÀÎÀÌ ¸¹´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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