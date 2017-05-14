¡®·±´×¸Ç¡¯, °øÆ÷¿Í °æ¾ÇÀÇ ¡®¾Ñ½Î °ü±¤¡¯ ¶°³¯ ¸â¹ö´Â?¡¦¾ç¼¼Âù ¡°³ª °¡¶ó´Â °ÅÀÝ¾Æ!¡±

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¿À´Ã(14ÀÏ) ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÇ´Â SBS ‘·±´×¸Ç’¿¡¼´Â ‘¼¼°è¿¡¼ °¡Àå À§ÇèÇÑ °ü±¤Áö’¿¡ °¡°Ô µÉ ¸â¹ö¿Í Àå¼Ò°¡ ÃÖÁ¾ °áÁ¤µÈ´Ù.
‘·±´×¸Ç’ÀÌ »õ·Ó°Ô ¼±º¸ÀÎ ‘±Û·Î¹ú ÇÁ·ÎÁ§Æ®’´Â ¸ÅÁÖ ´Ù¾çÇÑ ·¹ÀÌ½º¸¦ ÅëÇØ ²ÃÂî ¸â¹ö¿¡°Ô ‘¾Ñ½Î °ü±¤±Ç’ ½ºÆ¼Ä¿ 1°³¾¿À» ºÎ¿©ÇÏ°í ½ºÆ¼Ä¿°¡ ÃÑ 3°³°¡ Àû¸³µÉ °æ¿ì ºí·Î°ÅµéÀÌ ¼±Á¤ÇÑ ‘¼¼°è¿¡¼ °¡Àå À§ÇèÇÑ °ü±¤Áö’ Áß ÇÑ °÷À» ¹æ¹®ÇØ ¹úÄ¢À» ¼öÇàÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
Áö³ 5ÁÖ°£ ´Ù¾çÇÑ ±Û·Î¹ú ·¹ÀÌ½º¸¦ ÆîÄ£ °¡¿îµ¥, ¿À´Â ¹æ¼Û¿¡¼´Â ‘¾Ñ½Î °ü±¤’ ½ºÆ¼Ä¿¸¦ ´ë¹æÃâ, µåµð¾î ÃÖÁ¾ ¹úÄ¢ÀÚ°¡ °áÁ¤µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Áö³ 7ÀÏ ¹æ¼Û¿¡¼ µ¹°í·¡ º¸±â ¹Ì¼ÇÀ» ¼º°øÇÑ ÀÌ±¤¼ö¿Í Áö¼®ÁøÀº “ÀÚ Áö±ÝºÎÅÍ ¾ËÁö? ¿ì¸®³¢¸®¸¸”ÀÌ¶ó°í ÀÌ±¤¼ö¿¡°Ô ¼Ó»èÀÌ¸ç ¶Ç ´Ù½Ã µÑ¸¸ »ì¾Æ³²À» À½¸ð¸¦ ²Ù¹Î´Ù. ÀÌ¿¡ ¹è½ÅÀÇ ¾ÆÀÌÄÜ ÀÌ±¤¼ö ¿ª½Ã ±âºÐ ÁÁ°Ô ¿ôÀ¸¸ç °í°³¸¦ ²ô´öÀÎ´Ù.
±×·¯³ª ¼ÛÁöÈ¿´Â ¿ª½Ã ¿¡ÀÌ½º´ä°Ô “Àú µÑÀº °ÅÁþ¸»À» ÇÏ´Â °Í °°´Ù”¶ó°í ¿¹»óÇÏ¸ç µÎ »ç¶÷À» °æ°èÇÑ´Ù.
ÀÌ³¯ ·±´×¸Ç ¸â¹öµé¿¡°Ô´Â ¾Ñ½Î°ü±¤°ú ÇÔ²² ¹Ý»ç±ÇÀÌ ÁÖ¾îÁø´Ù.
°ø°³µÈ ¿¹°íÆí¿¡¼ ¾ç¼¼ÂùÀº “³ª °¡¶ó´Â °ÅÀÝ¾Æ”¶ó¸ç ¹Ý¹ßÇÏ°í ÇÏÇÏ´Â “³Ê¹« ¾ï¿ïÇÏ´Ù”°í ÇÏ¼Ò¿¬ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ Æ÷ÂøµÅ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ±Ã±ÝÁõÀ» À¯¹ßÇß´Ù.
¼ÛÁöÈ¿ ¿ª½Ã ³î¶õ ¾ó±¼·Î “¹ÝÀüÀÇ ¹ÝÀüÀÇ ¹ÝÀüÀÌ¾ß”¶ó°í ¼Ò¸®Ä¡¸ç ¹úÄ¢À» ´©°¡ ¹Þ°Ô µÉ Áö ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÈ´Ù.
ÃÖÁ¾ ¹úÄ¢ÀÚ°¡ ¶°³ª°Ô µÉ ‘¼¼°è¿¡¼ °¡Àå À§ÇèÇÑ 8´ë °ü±¤Áö’ Áß ÇÑ °÷µµ ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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