¡®Æ«¸³¾Æ°¡¾¾¡¯ Á¤Ã¼´Â ±èÈ¿Áø¡¦¡®¹«´ç¹ú·¹¡¯¿Í È¯»óÀÇ ÇÏ¸ð´Ï ¼±º¸¿©

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|¡ã 14ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘ÀÏ¹ã-º¹¸é°¡¿Õ’(ÀÌÇÏ º¹¸é°¡¿Õ)¿¡¼´Â Ã¹¹«´ë·Î ¹«´ç¹ú·¹¿Í Æ«¸³¾Æ°¡¾¾ÀÇ µà¿§ ´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù. MBCÄ¸Ã³.
¹«´ç¹ú·¹¿Í Æ«¸³¾Æ°¡¾¾°¡ È¯»óÀûÀÎ ¹«´ë¸¦ ²Ù¸ì´Ù.
14ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘ÀÏ¹ã-º¹¸é°¡¿Õ’(ÀÌÇÏ º¹¸é°¡¿Õ)¿¡¼´Â Ã¹¹«´ë·Î ¹«´ç¹ú·¹¿Í Æ«¸³¾Æ°¡¾¾ÀÇ µà¿§ ´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ ¹«´ç¹ú·¹¿Í Æ«¸³¾Æ°¡¾¾´Â ÇýÀºÀÌÀÇ ‘¿Á¤’À» ¼±°îÇØ ´Ù¸¥ º¸ÀÌ½º ÄÃ·¯ÀÓ¿¡µµ È¯»óÀÇ ÇÏ¸ð´Ï¸¦ ¿¬ÃâÇß´Ù.
Æ¯È÷ ³²³à³ë¼ÒÇÒ °Í ¾øÀÌ ¸ðµÎ°¡ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ¼±°î¿¡ ¿¬¿¹ÀÎ ÆÇÁ¤´ÜÀº ¹°·Ð °´¼®±îÁö µé½âÀÌ¸ç ½Å³ª´Â ¹«´ë¸¦ ¸¸µé¾ú´Ù.
¿¬¿¹ÀÎ ÆÇÁ¤´ÜÀº “³Ê¹« ÁÁ´Ù”, “Ã¹ ¹«´ëºÎÅÍ ´ë´ÜÇÏ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¿¬¿¹ÀÎ ÆÇÁ¤´ÜÀº ‘Æ«¸³¾Æ°¡¾¾’°¡ ³ë·¡¸¦ ÇÏ´Â µ¿¾È º¸ÀÎ ¼Õµ¿ÀÛÀ» °¡¸®Å°¸ç “¾Æ¸¶ Æ®·ÎÆ® ÂÊ¿¡¼ ³ë·¡ÇÏ½Ã´Â ºÐÀÏ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù”°í Á¤Ã¼¸¦ ÃßÃøÇÏ±âµµ Çß´Ù.
´ë°á °á°ú ‘¹«´ç¹ú·¹’°¡ ½Â¸®ÇØ 2R¿¡ ÁøÃâÇÏ¸ç Æ«¸³¾Æ°¡¾¾°¡ ¼Ö·Î°îÀ» ¿Ã¢Çß´Ù.
ÇÑÆí °¡¸éÀ» ¹þÀº Æ«¸³¾Æ°¡¾¾ÀÇ Á¤Ã¼´Â °³±×¿ì¸Õ ±èÈ¿ÁøÀÌ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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