¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯, ¡®ÅÊ°í°É¡¯ÀÇ Á¤Ã¼´Â ÇÇ¿¡½ºÅ¸ÀÇ ¿¹Áö¡¦¡°·¡ÆÛ ¸Â¾Æ? º¸ÄÃ »´Ä¡³×¡±

|
|
|
|¡ã 14ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¡®ÀÏ¹ã-º¹¸é°¡¿Õ¡¯(ÀÌÇÏ º¹¸é°¡¿Õ)¿¡¼´Â ¡®¿¡¾î·Îºò¼Ò³à¡¯¿Í ¡®ÅÊ°í°É¡¯ÀÇ µà¿§ ´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù. ¡®ÅÊ°í°É¡¯ÀÇ Á¤Ã¼´Â ±×·ì ÇÇ¿¡½ºÅ¸ÀÇ ·¦ÆÛ ¡®¿¹Áö¡¯ ¿´´Ù. MBCÄ¸Ã³.
‘¿¡¾î·Îºò¼Ò³à’¿Í ‘ÅÊ°í°É’ÀÌ È¯»óÀûÀÎ ·¦À» ¼±º¸ÀÌ¸ç ¹«´ë¸¦ ²Ù¸ì´Ù.
14ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘ÀÏ¹ã-º¹¸é°¡¿Õ’(ÀÌÇÏ º¹¸é°¡¿Õ)¿¡¼´Â ‘¿¡¾î·Îºò¼Ò³à’¿Í ‘ÅÊ°í°É’ÀÇ µà¿§ ´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ ¿¡¾î·Îºò¼Ò³à¿Í ÅÊ°í°ÉÀº ºò¹ðÀÇ ‘¹ð¹ð¹ð’À» ¼±°îÇØ ½¯ Æ´ ¾øÀÌ ³»´Þ¸®´Â ÆÄ¿öÇ®ÇÑ °ø¿¬À» ¼±º¸¿´´Ù.
Æ¯È÷ ½Å³ª°í °·ÄÇÑ ºò¹ðÀÇ ‘¹ð¹ð¹ð’À» ¼±°îÇØ ³ë·¡¸é ³ë·¡ ·¦ÀÌ¸é ·¦, ¾î´À °Í ÇÏ³ª ºüÁöÁö ¾Ê´Â ¿Ïº®ÇÑ ³ë·¡¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.
¿¬¿¹ÀÎ ÆÇÁ¤´ÜÀº “µÑ ´Ù °¡¼ö´Ù”, “Àú Á¤µµ ·¦ÀÌ¸é °¡¼ö°¡ È®½ÇÇÏ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
±èÇöÃ¶Àº “ÀÌ¹ø ¹«´ë´Â °æ¿¬ÀÌ¶ó±âº¸´Ü Á¤¸» ÇÑ ÆÀ °°¾Ò´Ù. µÎ ºÐÀÌ °°Àº ±×·ì, Áï °°Àº ½Ä±¸°¡ ¾Æ´Ñ°¡ ½Í´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Åä´Ï´Â “¿¡¾î·Îºò ¼Ò³à´Â ·¦ÆÛ °°´Ù. ½À°üÃ³·³ ¸ö¿¡ ¹ê ½ºÀ¡ÀÌ ´À²¸Áø´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
´ë°á °á°ú ‘¿¡¾î·Îºò ¼Ò³à’°¡ ½Â¸®ÇØ 2R¿¡ ÁøÃâÇÏ¸ç ‘ÅÊ°í°É’ÀÌ ´ÙºñÄ¡ÀÇ ¹Ì¿öµµ »ç¶ûÇÏ´Ï±î¸¦ ¼Ö·Î°îÀ¸·Î ¿Ã¢Çß´Ù.
°¡¸éÀ» ¹þÀº ÅÊ°í°ÉÀÇ Á¤Ã¼´Â ¹Ù·Î ±×·ì ÇÇ¿¡½ºÅ¸ÀÇ ·¦ÆÛ ‘¿¹Áö’¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >