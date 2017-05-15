ÇÑ¼±È­, ¡°Âü ·Î¸ÇÆ½ÇÑ ³¯¡±¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¼³¸¶ Á¶½Â¿ì? ¿µ¿øÇÑ ÀÌ»óÇüÀÌ¶ó´õ´Ï?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.15 ¿ù 10:01
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½ÂÀÎ 2017.05.15  
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ÀÌ·± Á¤È²µé ¶§¹®¿¡ Á¶½Â¿ìÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¾ð±ÞµÇ°í ÀÖ´Â °Í.

´©¸®²ÛµéÀº “´©±ºÁö ¸ô¶óµµ Çàº¹ÇÑ ÇÏ·ç º¸³»¼¼¿ä!” “Á¶½Â¿ì¿´À¸¸é ÁÁ°Ú´Ù! µÑÀÌ Àß ¾î¿ï·Á¿ä!” “¿À´Ã »çÁø¿¡¼­µµ ºÐÀ§±â ÁÁ´øµ¥ ¼³¸¶” “´©±ºÁö ¸ð¸£´Ï ÇÔºÎ·Î °Å·ÐÀº ¾ÈÇÏ°ÚÁö¸¸ ²É±æ¸¸ °ÉÀ¸¼¼¿ä!”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    UFC211 À¯·áÁß°è, ½ÃÃ»ÀÚµé ¡°¹æ¼Û»ç ±Ç¸® vs ÇØ¿Ü¿¡¼± °øÂ¥¶ó´øµ¥¡±
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    ÇÑ¼±È­ ¡®¹ÎÆó ÇÏ°´¡¯ ³í¶õ¡¦¾È¼¼ÇÏ, ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ±Û ¡°ÀÇ¸®´Â ÀÇ¸®ÀÇ¸®ÇÏ´Ù!¡±
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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