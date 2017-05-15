ÇÑ¼±È­, ¡°Âü ·Î¸ÇÆ½ÇÑ ³¯¡±¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¼³¸¶ Á¶½Â¿ì? ¿µ¿øÇÑ ÀÌ»óÇüÀÌ¶ó´õ´Ï?¡±

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¹è¿ì ÇÑ¼±È°¡ Àå¹Ì²É »çÁø°ú ÇÔ²² ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
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5¿ù 14ÀÏÀº ¿¬ÀÎ³¢¸® Àå¹Ì²ÉÀ» ÁÖ°í¹ÞÀ¸¸ç ¼·Î¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÁ¤À» È®ÀÎÇÏ´Â ÀÏ¸í ‘·ÎÁîµ¥ÀÌ’ÀÌ´Ù.
‘·ÎÁîµ¥ÀÌ’¸¦ ¸Â¾Æ ÇÑ¼±È°¡ ´©±º°¡·ÎºÎÅÍ Àå¹Ì¸¦ ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ÃßÃøÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ “Ã¹·ÎÁî”¶ó´Â ÇØ½ÃÅÂ±×¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº ÇÑ¼±È°¡ ¿¬ÀÎ°ú Ã³À½ ‘·ÎÁîµ¥ÀÌ’¸¦ ¸ÂÀº °ÍÀÌ ¾Æ´Ï³Ä°í ÃßÃøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ¼±ÈÀÇ SNS¿¡´Â ´©¸®²ÛµéÀÌ ¸ô·Áµé¾î ÇÑ¼±È¿¡°Ô Àå¹Ì¸¦ ÁØ »ç¶÷ÀÌ ´©±ºÁö¸¦ µÎ°í ´Ù¾çÇÑ ÃßÃøÀ» ³»³õ°í ÀÖ´Ù.
´©¸®²ÛµéÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¾ð±ÞÇÑ ÀÌ¸§Àº ‘Á¶½Â¿ì’ÀÌ´Ù.
¾Õ¼ ÇÑ¼±È°¡ ÀÌ³¯ µ¿·á ¹è¿ì ¾È¼¼ÇÏÀÇ °áÈ¥½Ä¿¡ Âü¼®ÇØ Á¶½Â¿ì¿Í ´ÙÁ¤ÇÏ°Ô ÆÈÂ¯À» ³¢°í ¿ô´Â ¸ð½ÀÀÌ Ä«¸Þ¶ó¿¡ Æ÷ÂøµÆ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó 2016³â ÇÑ¼±È°¡ Á¶½Â¿ì¿Í ´Ü µÑÀÌ ÂïÀº »çÁøÀ» ¿Ã¸®¸ç “#³»ºÎÀÚµé #Ãµ¸¸±â¿ø #Á¶½Â¿ì #½Â¿ì¿Àºü #½ÅÀÇ¼±¹° #Á¦´Ï #µ¿Âù #¿µ¿øÇÑ³»ÀÌ»óÇü”ÀÌ¶ó´Â ±ÛÀ» ÀûÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ·± Á¤È²µé ¶§¹®¿¡ Á¶½Â¿ìÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¾ð±ÞµÇ°í ÀÖ´Â °Í.
´©¸®²ÛµéÀº “´©±ºÁö ¸ô¶óµµ Çàº¹ÇÑ ÇÏ·ç º¸³»¼¼¿ä!” “Á¶½Â¿ì¿´À¸¸é ÁÁ°Ú´Ù! µÑÀÌ Àß ¾î¿ï·Á¿ä!” “¿À´Ã »çÁø¿¡¼µµ ºÐÀ§±â ÁÁ´øµ¥ ¼³¸¶” “´©±ºÁö ¸ð¸£´Ï ÇÔºÎ·Î °Å·ÐÀº ¾ÈÇÏ°ÚÁö¸¸ ²É±æ¸¸ °ÉÀ¸¼¼¿ä!”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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