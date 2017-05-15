ÇÑ±¹ÀÎÅÍ³ÝÁøÈï¿ø º¸È£³ª¶ó È¨ÆäÀÌÁö ¡®¸¶ºñ¡¯¡¦¡°Á¢¼Óµµ ¾ÈµÇ°í ¾îÂ¼¶ó´Â °Å¾ß?¡±

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ÇÑ±¹ÀÎÅÍ³ÝÁøÈï¿ø(KISA) º¸È£³ª¶ó°¡ ‘·£¼¶¿þÀÌ ¿¹¹æ¹ý’À» È¨ÆäÀÌÁö¿¡ °ø°³ÇÑ °¡¿îµ¥, ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ÇÑ²¨¹ø¿¡ ¸ô·Á È¨ÆäÀÌÁö ¼¹ö°¡ ÀÏ½Ã Áß´ÜµÆ´Ù. ÀÌ¿¡ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ºÒ¸¸ÀÌ ÆøÁÖÇÏ°í ÀÖ´Ù.
15ÀÏ ¿ÀÀü KISA º¸È£³ª¶ó È¨ÆäÀÌÁö´Â ·£¼¶¿þ¾î ÇÇÇØ È®»ê ¹æÁö¹ýÀ» È®ÀÎÇÏ·Á´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ¸ô·Á ´Ù¿îµÆ´Ù. ÀÌ³¯ ´ëºÎºÐÀÇ ±â¾÷°ú °ø°ø±â°ü ±Ù¹«¸¦ ½ÃÀÛÇÏ´Â ¿ù¿äÀÏÀÎÀÎ Å¿¿¡ ¸¹Àº ÀÌ¿ëÀÚ°¡ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ Á¢¼ÓÇß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
º¸È£³ª¶ó È¨ÆäÀÌÁö´Â Áö³ 13ÀÏºÎÅÍ ‘·£¼¶¿þÀÌ ¿¹¹æ¹ý’ °øÁö¸¦ ÅëÇØ ¾Ë¸®°í ÀÖ´Ù.
º¸È£³ª¶ó¿¡ µû¸£¸é ·£¼¶¿þ¾î °¨¿°À» ÇÇÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ¿ì¼± ÀÎÅÍ³Ý ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ²÷°í ÄÄÇ»ÅÍ¸¦ ÄÒ µÚ ÆÄÀÏ °øÀ¯ ±â´ÉÀ» ÇØÁ¦ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌÈÄ ÄÄÇ»ÅÍ¸¦ Àç½ÃÀÛÇØ ÀÎÅÍ³Ý¿¡ ¿¬°áÇÏ°í ¹é½Å ÇÁ·Î±×·¥À» ÃÖ½Å ¹öÀüÀ¸·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇÑ µÚ ¾Ç¼ºÄÚµå °¨¿° ¿©ºÎ¸¦ °Ë»çÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ ¸¶ÀÌÅ©·Î¼ÒÇÁÆ®(MS)ÀÇ À©µµ ¿î¿µÃ¼Á¦(OS)º°·Î ÃÖ½Å º¸¾È ÆÐÄ¡¸¦ ¼³Ä¡ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
À©µµ7°ú À©µµ10 µîÀº Á¦¾îÆÇ ¸Þ´º¿¡¼ À©µµ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ÇÏ°í, À©µµXP¿Í À©µµ8 µî MS°¡ º¸¾È Áö¿øÀ» Áß´ÜÇÑ OS´Â ¾÷µ¥ÀÌÆ® »çÀÌÆ®¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ ¿î¿µÃ¼Á¦¿¡ ¸Â´Â ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÆÄÀÏÀ» ¼öµ¿À¸·Î ¼³Ä¡ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
·£¼¶¿þ¾î´Â Áö³ 12ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) À¯·´À» Áß½ÉÀ¸·Î À¯Æ÷µÈ ¿ö³ÊÅ©¶óÀÌ(WannaCry) ·£¼¶¿þ¾î´Â ÀÎÅÍ³Ý ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ÅëÇØ ±Þ¼Óµµ·Î À¯Æ÷µÆ´Ù. ÄÄÇ»ÅÍ°¡ °¨¿°µÉ °æ¿ì IP ½ºÄµÀ» ÅëÇÑ Ãß°¡°ø°Ý¿¡µµ µ¿¿øµÅ ºü¸£°Ô È®»êµÇ´Â Æ¯Â¡À» °®°í ÀÖ´Ù.
¿ö³ÊÅ©¶óÀÌ´Â ½ÇÇà ÆÄÀÏÀ» ¿Áö ¾Ê´õ¶óµµ ÀÎÅÍ³Ý¿¡ ¿¬°á¸¸ µÅ ÀÖ´Ù¸é °¨¿°µÉ ¼ö ÀÖ¾î °¢º°ÇÑ ÁÖÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ È¨ÆäÀÌÁö ¸¶ºñ·Î Á¤º¸ ÀÌ¿ë¿¡ ºÒÆíÀ» °Þ°í ÀÖ´Â ³×Æ¼ÁðµéÀº ºÒ¸¸À» Åä·ÎÇß´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “º¸È£³ª¶ó ºÎÅÍ º¸È£ÇÏ¶ó” “Á¢¼Óµµ ¾ÈµÇ´Â±¸¸¸ ¾îÂ¼¶ó´Â °Å³Ä” “º¸È£³ª¶ó ºÁ¾ßµÇ´Âµ¥ ¼ö¹é¸íÀÌ Á¢¼ÓÇß±¸³ª ¾ÈµÈ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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