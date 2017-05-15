ÇÑ±¹ÀÎÅÍ³ÝÁøÈï¿ø º¸È£³ª¶ó È¨ÆäÀÌÁö ¡®¸¶ºñ¡¯¡¦¡°Á¢¼Óµµ ¾ÈµÇ°í ¾îÂ¼¶ó´Â °Å¾ß?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.15 ¿ù 10:01
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.15  
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15ÀÏ ¿ÀÀü KISA º¸È£³ª¶ó È¨ÆäÀÌÁö´Â ·£¼¶¿þ¾î ÇÇÇØ È®»ê ¹æÁö¹ýÀ» È®ÀÎÇÏ·Á´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ¸ô·Á ´Ù¿îµÆ´Ù. ÀÌ³¯ ´ëºÎºÐÀÇ ±â¾÷°ú °ø°ø±â°ü ±Ù¹«¸¦ ½ÃÀÛÇÏ´Â ¿ù¿äÀÏÀÎÀÎ Å¿¿¡ ¸¹Àº ÀÌ¿ëÀÚ°¡ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ Á¢¼ÓÇß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

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À©µµ7°ú À©µµ10 µîÀº Á¦¾îÆÇ ¸Þ´º¿¡¼­ À©µµ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ÇÏ°í, À©µµXP¿Í À©µµ8 µî MS°¡ º¸¾È Áö¿øÀ» Áß´ÜÇÑ OS´Â ¾÷µ¥ÀÌÆ® »çÀÌÆ®¿¡¼­ ÀÚ½ÅÀÇ ¿î¿µÃ¼Á¦¿¡ ¸Â´Â ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÆÄÀÏÀ» ¼öµ¿À¸·Î ¼³Ä¡ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

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¿ö³ÊÅ©¶óÀÌ´Â ½ÇÇà ÆÄÀÏÀ» ¿­Áö ¾Ê´õ¶óµµ ÀÎÅÍ³Ý¿¡ ¿¬°á¸¸ µÅ ÀÖ´Ù¸é °¨¿°µÉ ¼ö ÀÖ¾î °¢º°ÇÑ ÁÖÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

ÇÑÆí, ÀÌ³¯ È¨ÆäÀÌÁö ¸¶ºñ·Î Á¤º¸ ÀÌ¿ë¿¡ ºÒÆíÀ» °Þ°í ÀÖ´Â ³×Æ¼ÁðµéÀº ºÒ¸¸À» Åä·ÎÇß´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº “º¸È£³ª¶ó ºÎÅÍ º¸È£ÇÏ¶ó” “Á¢¼Óµµ ¾ÈµÇ´Â±¸¸¸ ¾îÂ¼¶ó´Â °Å³Ä” “º¸È£³ª¶ó ºÁ¾ßµÇ´Âµ¥ ¼ö¹é¸íÀÌ Á¢¼ÓÇß±¸³ª ¾ÈµÈ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    UFC211 À¯·áÁß°è, ½ÃÃ»ÀÚµé ¡°¹æ¼Û»ç ±Ç¸® vs ÇØ¿Ü¿¡¼± °øÂ¥¶ó´øµ¥¡±
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    µµÀÚ, Ã¶À» ¸¸³ª´Ù
    ÅÂÈ­°­±¹Á¦ÀçÁîÆä½ºÆ¼¹ú, 13~14ÀÏ ÅÂÈ­°­´ë°ø¿ø ÀÏ¿ø
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