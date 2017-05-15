¡°¶æÇÏÁö ¾ÊÀº ¼ø±â´ÉÀÌ³×¡±¡¦CGV ±¤°í »ó¿µ¾øÀÌ ¿µÈ­ »ó¿µ

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±¹³» À¯¸í ¿µÈ°ü CGVÀÇ ÀÏºÎ »ó¿µ°ü ±¤°í ¼¹ö°¡ ·£¼¶¿þ¾î¿¡ °¨¿°µÈ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
15ÀÏ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ µî¿¡ ‘ÇöÀç CGV ¿µÈ°ü Çö»óÈ²’ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² »ó¿µ°ü ½ºÅ©¸°°ú ¿ÜºÎ ½ºÅ©¸°¿¡ ‘·£¼¶¿þ¾î¿¡ °¨¿°µÆÀ¸´Ï ºñÆ®ÄÚÀÎÀ» ³»¶ó’´Â Çù¹Ú ¸Þ½ÃÁö°¡ ¶° ÀÖ´Â »çÁøµéÀÌ °Ô½ÃµÆ´Ù.
CJ CGV ÃøÀº 15ÀÏ »õº® ÀÏºÎ »ó¿µ°üÀÇ ±¤°í¼¹ö°¡ ·£¼¶¿þ¾î¿¡ °¨¿°µÈ °ÍÀ» È®ÀÎÇß´Ù.
CJ CGV ÃøÀº ·£¼¶¿þ¾î ÇÇÇØ¸¦ ÀÔÀº ÀÏºÎ »ó¿µ°üÀÇ ¿µÈ ½ÃÀÛ Àü ±¤°í¸¦ ¼ÛÃâ Áß´ÜÇÑ »óÅÂÀÌ¸ç Ãß°¡ °¨¿° ¿ì·Á·Î ·Îºñ ±¤°íÆÇ µîÀÇ Àü¿ø ¿ª½Ã ²¨³õÀº »óÅÂÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø °¨¿°Àº ±¤°í ¼¹ö°¡ ·£¼¶¿þ¾î¿¡ °¨¿°µÈ °Í°í±â ¶§¹®¿¡ ±¤°í »ó¿µ¸¸ ÁßÁöµÇ°í ¿µÈ´Â Á¤»óÀûÀ¸·Î »ó¿µµÈ´Ù.
CGV ÃøÀÌ ¿µÈ ½ÃÀÛ Àü ±¤°í ¼ÛÃâÀ» Áß´ÜÇß´Ü ¼Ò½Ä¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº ¶æÇÏÁö ¾ÊÀº ·£¼¶¿þ¾îÀÇ ¼ø±â´ÉÀÌ¶ó°í ÀÔÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “·£¼¶¿þ¾î°¡ ¸¸µå´Â ¾ÆÆ® ÇÏ¿ì½º »ýÅÂ°è. ±¤°í ¾ø´Â ¸ÖÆ¼ ÇÃ·º½º·Î ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù”, “·£¼¶¿¡¾îÀÇ ¶æÇÏÁö ¾ÊÀº ¼ø±â´ÉÀÌ³×”, “±¤°í ¾ø´Â ¿µÈ¶ó´Ï ÁÁ´Ù”, “·£¼¶¿þ¾î ÇØ°áÇØµµ ¾ÕÀ¸·Îµµ ±¤°í Á» ¾ø¾úÀ¸¸é”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí ·£¼¶¿þ¾î´Â Áß¿äÆÄÀÏÀ» ¾ÏÈ£ÈÇÑ ÈÄ ÀÌ¸¦ Çª´Â ´ë°¡·Î ±ÝÀüÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ¾Ç¼º ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.
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±¹³»¿¡¼µµ ·£¼¶¿þ¾î ÇÇÇØ°¡ Á¢¼öµÇ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹ÀÎÅÍ³ÝÁøÈï¿ø(KISA)¿¡ µû¸£¸é Áö³ 13ÀÏºÎÅÍ 15ÀÏ ¿ÀÀü ÇöÀç±îÁö ±¹³» ±â¾÷ 8°÷ÀÌ °ü·Ã ¹®ÀÇ¸¦ ÇØ¿Ô°í, ÀÌ Áß 5°÷Àº ÀÎÅÍ³ÝÁøÈï¿øÀÌ ÇöÀå Á¶»ç¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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