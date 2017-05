¡®¹«·á ÀÌº¥Æ®¡¯ÇÏ´Â È²´çÇÑ ·£¼¶¿þ¾î?¡¦¡°ÀÎÁú·Î Àâ¾Æ³õ°í ÀÚ¼±Çà»ç Èä³»?¡±

▲ 전세계적으로 랜섬웨어 피해 사례가 급증하며 랜섬웨어에 대한 우려가 높아지고 있는 가운데 랜섬웨어의 황당한 무료 이벤트 공지에 누리꾼들이 뿔났다. 한국랜섬웨어침해대응센터 캡처.

랜섬웨어의 황당한 무료 이벤트 공지에 누리꾼들이 뿔났다.

랜섬웨어에 감염되면 나타나는 ‘비트코인을 내라’는 협박 메시지를 살펴보면 파일 복구 방법 섹션에 “6개월 내로 너무 가난해서 돈을 내지 못하는 사람들을 위한 무료 이벤트를 가질 예정(We will have free events for users who are so poor that they couldn't pay in 6 months)”이라는 문장이 적혀있다.

마치 자선행사라도 베푸는 듯한 이 문장에 누리꾼들은 황당하다는 반응이다.

한 누리꾼은 “어이없다. 뭐 자선행사라도 하냐?”, “남의 파일 인질로 잡아놓고 마치 자기들이 자선행사하는 듯한 태도”, “범죄자 주제에 자기들이 로빈훗이라도 되는지 아나”, “황당하네. 자기들 때문에 이런 사태가 생긴건데”등의 반응을 보였다.

한편 랜섬웨어는 중요파일을 암호화한 후 이를 푸는 대가로 금전을 요구하는 악성 프로그램이다.

랜섬웨어 협박 메시지에 따르면 랜섬웨어에 감염되고 3일 이내에 지정된 곳으로 비트코인을 입금하지 않으면 4일 째부터는 금액이 2배로 오른다. 또 7일 안에 금액을 지불하지 않으면 파일은 영구적으로 복구할 수 없다고 협박한다.

랜섬웨어 피해는 국제적으로 150여개 국가에서 20만 건이 넘는 것으로 파악되고 있다. 디지털뉴스부

