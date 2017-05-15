¡®ÀÎ°£±ØÀå¡¯ À¯Áø¹Ú, °ú°Å ±¸Å¸ ´çÇß´ø ¾ÆÇÄ ¸»ÇÏ¸ç ¡®´«¹°±Û½é¡¯¡¦¡°¾ó±¼ ¸ö ¸· ¶§·È´Ù¡±

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¹ÙÀÌ¿Ã¸®´Ï½ºÆ® À¯Áø ¹ÚÀÌ °ú°Å Àü ¼Ò¼Ó»ç¿¡¼ ´çÇÑ ±¸Å¸¿Í °¨±Ý¿¡ ´ëÇÑ ¾ÆÇÄ ±â¾ïÀ» ¶°¿Ã¸®¸ç ºÏ¹ÞÄ£ °¨Á¤À» ÀüÇß´Ù.
Áö³ 15ÀÏ KBS ‘ÀÎ°£±ØÀå’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ±ÙÈ² ¼Ò½ÄÀ» ¾Ë·È´Ù.
ÀÌ³¯ À¯Áø ¹ÚÀº °ú°Å ¼Ò¼Ó»ç¿¡ ´ëÇØ ¹¯ÀÚ “(¸Å´ÏÀú°¡) Á¤¸»·Î º°·Î¿´¾î¿ä. Á¤¸»·Î”¶ó¸ç “¿©°ü¿¡¼ Á¦ ¾ó±¼À» ¸· ¶§·È¾î¿ä. ±×·¡¼ ±î¸¸ ÇÇ°¡ ÀÔ¿¡¼ ³ª¿Ô¾î¿ä. ±×¸®°í ¸öµµ ¶§¸®°í¿ä”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “(Áö±ÝÀÇ) ±è»óÃ¶ »çÀå´ÔÀº Ç×»ó Àú¿¡°Ô ±âÈ¸¸¦ ÁÖ¼¼¿ä. ‘Æ²·Áµµ ±¦Âú¾Æ’ ‘¸ø ÇØµµ ±¦Âú¾Æ’¶ó°í ÇÑ´Ù”¸ç “(Áö±Ý) Àú ¿ï°í ½Í¾î¿ä”¶ó¸ç ½½ÇÄ¿¡ Âù ´«ºûÀ¸·Î ¸»Çß´Ù.
À¯Áø ¹ÚÀº “»çÀå´ÔÀº Á¤¸» ÂøÇÑ »ç¶÷ÀÌ¿¡¿ä”¶ó¸ç ¾öÁö¸¦ µé°í´Â µÎ ÆÈÀ» »¸ÃÄ “ÃÖ°í”¶ó°í °Á¶ÇØ ¸»Çß´Ù.
±×¸®°í´Â “(ÀÎÅÍºä) ¿©±â±îÁö¸¸ ÇØ¿ä. Àú ¿ï °Í °°¾Æ¿ä. Á¶±Ý ½Ã°£À» ÁÖ¼¼¿ä”¶ó¸ç °¨Á¤ÀÌ ¹÷Â÷ ¿À¸¥µí ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ‘¿Ö ¿ï·Á°í ÇÏ¼¼¿ä’¶ó°í Á¦ÀÛÁøÀÌ ¹¯ÀÚ ¿·¿¡ ÀÖ´ø »çÀå´ÔÀÇ ¼ÕÀ» Àâ°í ÀÚ¸®¸¦ ¶°³ª´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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