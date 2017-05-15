¡®º¸¾È°ü¡¯ ¹èÁ¤³², °©ÀÚ±â ¹Ù´Ú ±¸¸¥ »ç¿¬Àº?¡¦¡°¶Ç ´çÇß³×¡±

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‘º¸¾È°ü’ÀÌ À¯ÄèÇÏ°Ô °ø¾àÀ» ÀÌÇàÇß´Ù.
15ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ÆÄ¿öFM ‘µÎ½Ã Å»Ãâ ÄÃÅõ¼î’¿¡´Â ¿µÈ ‘º¸¾È°ü’ÀÇ 200¸¸ °ü°´ µ¹ÆÄ ±â³äÀ¸·Î ¹è¿ì Á¶Áø¿õ°ú ÀÌ¼º¹Î, ±è¼º±Õ, ¹èÁ¤³²ÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÀÌ¼º¹Î°ú ±è¼º±ÕÀº ¾Õ¼ ‘ÄÃÅõ¼î’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ °ü°´ 200¸¸À» µ¹ÆÄÇÏ¸é ÀçÃâ¿¬ÇÏ°Ú´Ù°í °ø¾àÀ» ³»°É¾ú´Ù. ±×¸®°í °ü°´ÀÌ 200¸¸À» ³Ñ±âÀÚ °ø¾à ÀÌÇàÀ» À§ÇØ Á¶Áø¿õ°ú ¹èÁ¤³²µµ ÇÔ²² µ¥¸®°í ½ºÆ©µð¿À¸¦ Ã£¾Ò´Ù.
°¡Àå ¾Õ¼ µé¾î¿Â Á¶Áø¿õÀº Çã¸®¶ì¸¦ Çª¸£°í¼ Ã¤ÂïÁúÀ» ÇÏ¸ç µîÀåÇß°í ÀÌ¾î ¹èÁ¤³²Àº ¹Ù´ÚÀ» µ¥±¼µ¥±¼ ±¸¸£¸ç ÀÔÀåÇß´Ù. ³ª¸ÓÁö´Â Çã¸®¶ì¸¦ Ç®°í ¹Ú¼ö¸¦ Ä¡¸ç µé¾î¿Ô´Ù.
ÀÌ¼º¹ÎÀÌ “¹èÁ¤³² È¥ÀÚ ±¸¸¥ °Í ¾Æ³Ä”°í ÇÏÀÚ ¹èÁ¤³²Àº ¸ÚÂ½°Ô ¿ôÀ¸¸ç “¶Ç ´çÇß³×”¶ó°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
¹èÁ¤³²Àº “°ø¾àÇÑ ÁÙµµ ¸ô¶ú´Ù. ±×Àú ³ª°£´Ù°í ÇÏ´Ï±î µû¶ó¿Ô´Ù”¸ç “°°ÀÌ ±¸¸£±â·Î Çß´Âµ¥ ¶Ç ¼Ó¾Ò´Ù”°í ¸»ÇØ ÁÖº¯¿¡¼ ¿ôÀ½ÀÌ ÅÍÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ¹èÁ¤³²Àº ¿µÈ ÂÐÆÄÆ¼ ´ç½Ã ´«¹°À» º¸ÀÎ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇÏ¸ç “Áý¿¡ °¡´Ï±î ³Ê¹« °øÇãÇÏ´õ¶ó. ¸Ç³¯ °°ÀÌ Áö³»´Ù°¡ È¥ÀÚ ´ëÃæ ¹äÀ» ¸ÔÀ¸·Á´Ï ³Ê¹« °øÇãÇß´Ù”¸ç “¾îÁ¦´Â Çüµé¿¡°Ô Áý ÇÏ³ª ±¸ÇØ¼ ÃâÅð±Ùµµ °°ÀÌÇÏÀÚ°í Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ Á¶Áø¿õÀº “±×·¸°Ô±îÁö´Â”ÀÌ¶ó°í °í°³¸¦ ³»ÀúÀ¸¸ç ¹èÁ¤³²ÀÌ Á¤ÀÌ ¸¹´Ù°í ´äÇß´Ù.
ÇÑÆí ¿µÈ ‘º¸¾È°ü’Àº Áö³ 3ÀÏ °³ºÀÇØ ÇöÀç ´©Àû°ü°´¼ö 220¸¸À» ³Ñ¾î¼¹´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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