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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.15 ¿ù 16:42
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[ÇØ¿ÜÅäÇÈ] ¼ºÂ÷º°Àû µðÀÚÀÎ¿¡ Ç×ÀÇÇÑ ÇÑ ¼Ò³à¡¦¡°¾ÖÃÊ¿¡ ¼Ò³â°ú ¼Ò³à ¿ÊÀ» ¿Ö ³ª´²?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.15  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 14ÀÏ Æ®À§ÅÍ¿¡´Â ¡°ÀÌ·ÐºÎÅÍ ½ÇÃµ±îÁö ¿Ïº®ÇÑ Æä¹Ì´Ï½ºÆ®¡±¶ó´Â ±ÛÀÌ °Ô½ÃµÅ Å« È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù. ÇØ´ç ±Û¿¡ Ã·ºÎµÈ ¿µ»ó¿¡¼­ ¿µ±¹ ¼Ò³à µ¥ÀÌÁö´Â ¿©¼º¿ë ¾Æµ¿º¹°ú ³²¼º¿ë ¾Æµ¿º¹¿¡ ÀûÈù ¼ºÂ÷º°Àû ¹®±¸¸¦ µÎ°í ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÏ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

14ÀÏ Æ®À§ÅÍ¿¡´Â “ÀÌ·ÐºÎÅÍ ½ÇÃµ±îÁö ¿Ïº®ÇÑ Æä¹Ì´Ï½ºÆ®”¶ó´Â ³»¿ëÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ±ÛÀÌ °Ô½ÃµÅ Å« È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù.

±Û°ú ÇÔ²² °Ô½ÃµÈ ¿µ»ó ¼Ó¿¡´Â ÇÑ ¿µ±¹ ¼Ò³à°¡ ¸¶Æ®ÀÇ ÀÇº¹ ÄÚ³Ê¿¡ ¼­ ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°ÜÀÖ´Ù.

¿µ»óÀ» ÃÔ¿µÇÑ ¼Ò³àÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â ±×ÀÇ µþ¿¡°Ô “µ¥ÀÌÁö, ¿À´Ã ¿ì¸®°¡ ¸¶Æ®¿¡ ¿Ô´Âµ¥ ¿©±â ÀÖ´Â ¿Êµé¿¡ ´ëÇØ¼­ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇÏ´ÂÁö ¸»ÇØÁÙ·¡?” ¹¯´Â´Ù.

¿©¼º¿ë ¾Æµ¿º¹°ú ³²¼º¿ë ¾Æµ¿º¹À» ¹ø°¥¾Æ º¸´ø µ¥ÀÌÁö´Â ÀÌÀ¹°í “¿©¼º¿ë ¿Ê¿¡´Â ‘ÀÌºÁ¿ä!’, ‘¿¹»ÛÀÌ’, ‘³ª´Â ±âºÐÀÌ ¸Å¿ì ÁÁ¾Æ’¿Í °°Àº ¸»ÀÌ ÀÖ°í ³²¼º¿ë ¿Ê¿¡´Â ‘»ç¸· ¸ðÇè: ±ú¾î³ª¶ó!’, ‘´Ù¸£°Ô »ý°¢ÇÏ¶ó’, ‘¿µ¿õ!’°ú °°Àº ¸»ÀÌ ÀÖ´Ù”°í ´ë´äÇÑ´Ù.

ÀÌ¾î µ¥ÀÌÁö´Â “ÀÌ°Ç ºÒ°øÆòÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇØ. ¿Ö³ÄÇÏ¸é »ç¶÷µéÀÌ ¸ðµç ¿©ÀÚ¾Ö´Â ¿¹»µ¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÏ°í ¸ðµç ³²ÀÚ¾Ö´Â ¸ðÇèÀûÀÌ¿©¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÏ°Ô ¸¸µéÀÝ¾Æ”¶ó¸ç “ÀÌ°Ç Àß¸øµÈ °Å¾ß. ¾ÖÃÊ¿¡ ¿Ö ¼Ò³â°ú ¼Ò³à¸¦ ±¸ºÐÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö, ³²¼º¿ë ¿Ê°ú ¿©¼º¿ë ¿ÊÀ» ±¸ºÐÇÏ´ÂÁö ÀÌÇØ ¸øÇÏ°Ú¾î”¶ó°í ¸»ÇÑ´Ù.

¶Ç µ¥ÀÌÁö´Â “³²¼º¿ë ¾Æµ¿º¹¿¡´Â ‘´Ù¸£°Ô »ý°¢ÇÏ¶ó’¿Í °°Àº Á¶¾ð°ú °Ý·Á°¡ ÀÖÁö¸¸, ¹Ý¸é ¿©¼º¿ë ¾Æµ¿º¹¿¡´Â ‘Àú±â¿ä!’ °°Àº ÀÇ¹Ì¾ø´Â ¸»ÀÌ ÀÖ´Ù. ‘Àú±â¿ä!’¿¡¼­ ´ëÃ¼ ¾î¶² ¿µ°¨°ú °Ý·Á¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ°Ú³ª?”¶ó°í ³¯Ä«·Ó°Ô ¹Ý¹®Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ µ¥ÀÌÁö´Â “³ª´Â ¿©ÀÚµµ ¿µ¿õÀÌ µÅ¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇØ”¶ó¸ç ‘Å½ÇèÀ» ¶°³ªÀÚ’ µîÀÇ ¹®±¸°¡ ÀûÈù Æ¼¼ÅÃ÷¸¦ ¿©¼º¿ë ¾Æµ¿º¹ ¿Ê°ÉÀÌ¿¡ °É¾îµÐ´Ù.

ÇØ´ç ¿µ»óÀº Æ®À§ÅÍ¿¡¼­ 2¸¸°Ç ÀÌ»ó RT(°øÀ¯)µÇ°í ÀÖÀ¸¸ç ¾Õ¼­ ÀÚ¸·À» ¸¸µé¾î ¿µ»óÀ» °øÀ¯ÇÑ ÇÑ±¹´Ù¾ç¼º¿¬±¸¼Ò ÆäÀÌ½ººÏ¿¡¼­´Â Á¶È¸¼ö°¡ 7¸¸¿© °Ç ÀÌ»ó¿¡ ´ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¿µ»óÀº ¼Ò³àÀÇ ¾î¸Ó´ÏÀÎ º£Å°¿¡ ÀÇÇØ ¿µ±¹ ÀªÆ®¼Å ÁÖ ½ºÀ©´ø¿¡ À§Ä¡ÇÑ Å×½ºÄÚ ¸¶Æ®¿¡¼­ 2016³â¿¡ ÃÔ¿µµÆ´Ù. ¿µ»óÀ» ÃÔ¿µÇÒ ´ç½Ã º£Å°´Â 8»ìÀÌ¾ú´Ù.

¸¶Æ®¿¡¼­ ÆÇ¸Å ÁßÀÎ ¿©¼º¿ë ¾Æµ¿º¹°ú ³²¼º¿ë ¾Æµ¿º¹¿¡ ÀûÈù ¼ºÂ÷º°Àû ¹®±¸¸¦ ÁöÀûÇÏ´Â µþÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ±âÆ¯ÇØ ¿µ»óÀ» ÃÔ¿µÇÑ ¾î¸Ó´Ï´Â ÀÌ ¿µ»óÀ» ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ °øÀ¯Çß´Ù. ±×¸®°í ¿µ»óÀº ÇöÁö ¾ð·Ð°ú SNSµîÀ» ÅëÇØ º¸µµµÇ¸ç Àü¼¼°è·Î ºü¸£°Ô ÆÛÁ® Å« È­Á¦¸¦ ºÒ·¯¸ð¾Ò´Ù.

¿µ±¹¿¡ º»»ç¸¦ µÐ ¼¼°èÀûÀÎ À¯Åë±â¾÷ Å×½ºÄÚÀÇ ´ëº¯ÀÎÀº “¿ì¸®´Â ¼Ò³à¿Í ¼Ò³âµéÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¿ÊÀ» ±¸ºñÇØ ³õÀ¸¸ç, Ç×»ó °í°´µéÀÇ ÀÇ°ßÀ» °æÃ»ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “µ¥ÀÌÁöÀÇ ÀÇ°ß¿¡ °¨»çÇÏ°Ô »ý°¢ÇÏ¸ç, Á¶¸¸°£ »õ·Î¿î ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ¿ÊµéÀÌ ºñÄ¡µÇµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù”°í ¾à¼ÓÇß´Ù.

ÇÑÆí ¿µ»óÀ» Á¢ÇÑ ´©¸®²ÛµéÀº “8»ì ¼Ò³à°¡ ³ªº¸´Ùµµ ¸»À» ÀßÇÑ´Ù”, “¿µ»óÀ» º¸¸ç »ý°¢Áöµµ ¸øÇÑ ºÎºÐÀ» ±ú´Ý°Ô µÆ´Ù”, “ÀÌ·ÐºÎÅÍ ½ÇÃµ±îÁö ¿Ïº®ÇÑ Æä¹Ì´Ï½ºÆ®”, “±¸±¸ÀýÀý ¸Â´Â ¸»ÀÎ µí”, “±×·¯°íº¸´Ï ¿ì¸®³ª¶óµµ »óÈ²ÀÌ ºñ½ÁÇÑ °Å °°´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 5¿ù 12ÀÏ~)
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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