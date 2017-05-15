ÃÖÁ¾Çõ ¡°ÆÑÆ®°¡ Æ²·È´Ù¡±¡¦±èÁ¤¼÷ ¿©»ç°¡ ´ëÁ¢ÇÑ °Ç ¶ó¸é ¾Æ´Ï¶ó ¡®Á·¹ß¡¯

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.15 ¿ù 18:32
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½ÂÀÎ 2017.05.15  
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¡ã JTBC ÇÁ·Î±×·¥ ¡®Á¤Ä¡ºÎ È¸ÀÇ¡¯¿¡¼­ ÃÖÁ¾Çõ ±âÀÚ´Â 13ÀÏ È«Àºµ¿ »çÀú¿¡ Ã£¾Æ¿Â ¹Î¿øÀÎ¿¡°Ô ±èÁ¤¼÷ ¿µºÎÀÎÀÌ ´ëÁ¢ÇÑ °ÍÀº ¶ó¸éÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Á·¹ßÀÌ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú ¿µºÎÀÎ ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç°¡ Áö³­ 13ÀÏ È«Àºµ¿ ÀÚÅÃ¿¡¼­ Ã»¿Í´ë °üÀú·Î ÀÌ»çÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÌ»ç ´çÀÏ ÀÖ¾ú´ø ÀÛÀº ÇìÇÁ´×ÀÌ ´Ù½Ã±Ý È­Á¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.

13ÀÏ ÀÌ»ç ÀÛ¾÷À» ÇÏ´ø ±èÁ¤¼÷ ¿©»çÀÇ »çÀú ¾Õ¿¡ ÇÑ ¹Î¿øÀÎÀÌ ³ªÅ¸³µ´Ù. ÀÌ ¹Î¿øÀÎÀÌ “³» ¾ï¿ïÇÔÀ» µé¾î´Þ¶ó”¸ç “±¹ÅäºÎÀÇ Á¤°æÀ¯ÂøÀ» ÇØ°áÇØ ´Þ¶ó. ¾ÆÄ§ºÎÅÍ ÇÑ ³¢µµ ¸ø ¸Ô¾ú´Ù”°í ¼Ò¸®ÃÆ´Ù.

±èÁ¤¼÷ ¿©»ç´Â ¹Î¿øÀÎÀÇ ¼ÕÀ» ÀâÀ¸¸ç “³ªµµ Áö±Ý ¹ä ¸ÔÀ¸·Á°í Çß´Âµ¥ µé¾î°¡¼­ ¶ó¸é ÇÏ³ª ²ú¿© µå¼¼¿ä”¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ¿©¼ºÀÇ ¼ÕÀ» ºÙÀâ°í ÀÚÅÃÀ¸·Î µ¥·Á°¬´Ù.

±×·¯³ª ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ºÎÀÎ ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç°¡ ¹Î¿øÀÎ¿¡°Ô ´ëÁ¢ÇÑ °Ç ¶ó¸éÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Á·¹ß, ºñºö±¹¼ö, ¹æ¿ïÅä¸¶Åä¿´´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

JTBC ÇÁ·Î±×·¥ ‘Á¤Ä¡ºÎ È¸ÀÇ’ÀÇ ÃÖÁ¾Çõ ±âÀÚ´Â 14ÀÏ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ “¹æ¼ÛÀÌ ¾ø´Â ÁÖ¸», ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ È«Àºµ¿ »çÀú¿¡¼­ Ãâ±ÙÇÏ´Â ¸¶Áö¸·³¯. ±×¸®°í ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç È¥ÀÚ ÀÌ»ç¸¦ ÁØºñÇÏ´Â ³¯. Àú¹÷Àú¹÷ ÀÚÅÃÀ» Ã£¾Æ°¨. ±×¸®°í ÀÌ³¯ ¿©»çÀÇ ÆÄ°Ý Çàº¸¸¦ Á÷Á¢ ´«¾Õ¿¡ ¸ñ°Ý. ±×·±µ¥ ÆÑÆ®°¡ Æ²·È´Ù. ¿©»ç²²¼± ‘¶ó¸é ¸Ô°í °¡½Ã¶ó’¶ó°í ÇßÁö¸¸ ½ÇÁ¦·Î ÀÚÅÃ¿¡¼­ ÀÌµéÀ» À§ÇØ ³» ÁØ °Ç ¶ó¸éÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Á·¹ß°ú ºñºö±¹¼ö ±×¸®°í ¹æ¿ïÅä¸¶Åä ÇÑ°¡µæÀÌ¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

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ÇÑÆí ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ´©¸®²ÛµéÀº “¶ó¸é ÀÌ¾ß±â¸¸À¸·Îµµ °¨µ¿ÀÌ¾ú´Âµ¥ Á·¹ßÀÌ¾ú³×”, “Á¤¸» Çö¸íÇÏ°Ô ´ëÃ³Çß´Ù”, “»ó´ë¸¦ ´ëÇÏ´Â ÅÂµµ¿¡¼­ ÈÇ¸¢ÇÑ ÀÎ¼ºÀÌ º¸ÀÎ´Ù”, “ÈÆÈÆÇÏ°í °¨µ¿ÀûÀÎ ÀÌ¾ß±â”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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