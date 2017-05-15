ÃÖÁ¾Çõ ¡°ÆÑÆ®°¡ Æ²·È´Ù¡±¡¦±èÁ¤¼÷ ¿©»ç°¡ ´ëÁ¢ÇÑ °Ç ¶ó¸é ¾Æ´Ï¶ó ¡®Á·¹ß¡¯

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|¡ã JTBC ÇÁ·Î±×·¥ ¡®Á¤Ä¡ºÎ È¸ÀÇ¡¯¿¡¼ ÃÖÁ¾Çõ ±âÀÚ´Â 13ÀÏ È«Àºµ¿ »çÀú¿¡ Ã£¾Æ¿Â ¹Î¿øÀÎ¿¡°Ô ±èÁ¤¼÷ ¿µºÎÀÎÀÌ ´ëÁ¢ÇÑ °ÍÀº ¶ó¸éÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Á·¹ßÀÌ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú ¿µºÎÀÎ ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç°¡ Áö³ 13ÀÏ È«Àºµ¿ ÀÚÅÃ¿¡¼ Ã»¿Í´ë °üÀú·Î ÀÌ»çÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÌ»ç ´çÀÏ ÀÖ¾ú´ø ÀÛÀº ÇìÇÁ´×ÀÌ ´Ù½Ã±Ý ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
13ÀÏ ÀÌ»ç ÀÛ¾÷À» ÇÏ´ø ±èÁ¤¼÷ ¿©»çÀÇ »çÀú ¾Õ¿¡ ÇÑ ¹Î¿øÀÎÀÌ ³ªÅ¸³µ´Ù. ÀÌ ¹Î¿øÀÎÀÌ “³» ¾ï¿ïÇÔÀ» µé¾î´Þ¶ó”¸ç “±¹ÅäºÎÀÇ Á¤°æÀ¯ÂøÀ» ÇØ°áÇØ ´Þ¶ó. ¾ÆÄ§ºÎÅÍ ÇÑ ³¢µµ ¸ø ¸Ô¾ú´Ù”°í ¼Ò¸®ÃÆ´Ù.
±èÁ¤¼÷ ¿©»ç´Â ¹Î¿øÀÎÀÇ ¼ÕÀ» ÀâÀ¸¸ç “³ªµµ Áö±Ý ¹ä ¸ÔÀ¸·Á°í Çß´Âµ¥ µé¾î°¡¼ ¶ó¸é ÇÏ³ª ²ú¿© µå¼¼¿ä”¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ¿©¼ºÀÇ ¼ÕÀ» ºÙÀâ°í ÀÚÅÃÀ¸·Î µ¥·Á°¬´Ù.
±×·¯³ª ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ºÎÀÎ ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç°¡ ¹Î¿øÀÎ¿¡°Ô ´ëÁ¢ÇÑ °Ç ¶ó¸éÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Á·¹ß, ºñºö±¹¼ö, ¹æ¿ïÅä¸¶Åä¿´´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
JTBC ÇÁ·Î±×·¥ ‘Á¤Ä¡ºÎ È¸ÀÇ’ÀÇ ÃÖÁ¾Çõ ±âÀÚ´Â 14ÀÏ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ “¹æ¼ÛÀÌ ¾ø´Â ÁÖ¸», ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ È«Àºµ¿ »çÀú¿¡¼ Ãâ±ÙÇÏ´Â ¸¶Áö¸·³¯. ±×¸®°í ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç È¥ÀÚ ÀÌ»ç¸¦ ÁØºñÇÏ´Â ³¯. Àú¹÷Àú¹÷ ÀÚÅÃÀ» Ã£¾Æ°¨. ±×¸®°í ÀÌ³¯ ¿©»çÀÇ ÆÄ°Ý Çàº¸¸¦ Á÷Á¢ ´«¾Õ¿¡ ¸ñ°Ý. ±×·±µ¥ ÆÑÆ®°¡ Æ²·È´Ù. ¿©»ç²²¼± ‘¶ó¸é ¸Ô°í °¡½Ã¶ó’¶ó°í ÇßÁö¸¸ ½ÇÁ¦·Î ÀÚÅÃ¿¡¼ ÀÌµéÀ» À§ÇØ ³» ÁØ °Ç ¶ó¸éÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Á·¹ß°ú ºñºö±¹¼ö ±×¸®°í ¹æ¿ïÅä¸¶Åä ÇÑ°¡µæÀÌ¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¿Â Á¾ÀÏ ÀÌ»ç ÀÛ¾÷À» Ã¬±ä ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 5½ÃÂë »çÀú¿¡¼ ³ª¿Í È¯¼ÛÇÏ·¯ ³ª¿Â ÁÖ¹Îµé¿¡°Ô “±×µ¿¾È °¨»çÇß´Ù”°í ÀÎ»çÇÏ°í Ã»¿Í´ë °üÀú·Î ÇâÇß´Ù.
ÇÑÆí ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ´©¸®²ÛµéÀº “¶ó¸é ÀÌ¾ß±â¸¸À¸·Îµµ °¨µ¿ÀÌ¾ú´Âµ¥ Á·¹ßÀÌ¾ú³×”, “Á¤¸» Çö¸íÇÏ°Ô ´ëÃ³Çß´Ù”, “»ó´ë¸¦ ´ëÇÏ´Â ÅÂµµ¿¡¼ ÈÇ¸¢ÇÑ ÀÎ¼ºÀÌ º¸ÀÎ´Ù”, “ÈÆÈÆÇÏ°í °¨µ¿ÀûÀÎ ÀÌ¾ß±â”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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