▲ "美주도 공습에 시리아 동부 IS 근거지서 최소 30명 숨져" 시리아 동부에 있는 수니파 극단주의조직 ‘이슬람국가’(IS)의 근거지를 겨냥한 미군 주도 국제동맹군의 공습으로 어린이 11명을 포함해 최소 30명의 민간인이 숨졌다고 인권단체 시리아인권관측소(SOHR)가 밝혔다. SOHR은 15일 이른 새벽(현지시간) 시리아 동부 데이르에조르주(州)의 알부카말에서 국제동맹군의 공습에 주민 30명이 숨졌다며 이 중에는 어린이 11명과 여성 6명이 포함됐다고 전했다. 하지만 상당수 주민이 무너진 건물 잔해 속에 갇혀있어 희생자 수는 더 늘어날 것이라고 SOHR은 덧붙였다. 시리아 친정부 라디오방송 ‘샴’은 사망한 민간인이 40명이 넘는다고 보도했다. 라미 압델 라흐만 SOHR 대표는 “공습이 새벽 3시 주거지에서 벌어져 잠자던 민간인 피해가 컸다”고 설명했다. 최근 미군 주도 국제동맹군의 공습으로 인한 민간인 희생 보고가 잇따르면서 민간인과 군사적 표적을 구분하지 않고 공격하는 동맹군의 전술에 대한 비판도 고조되고 있다. ▲ [그래픽] 미군, 시리아서 또 민간인 오폭…최소 30명 사망 앞서 14일에는 IS 수도격 도시 락까 동부 공습에 여자 주민 12명이 목숨을 잃었다. 민간인 오폭은 주로 부정확한 현지 정보와 건물에 민간인을 모아놓는 IS의 ‘인간방패’ 전술이 겹친 탓에 주로 발생한다. IS는 동맹군의 공습을 피하려 민간인 아파트를 지역본부로 쓰는 사례가 많은 것으로 전해졌다. 오폭에 따른 민간인 사상자가 늘어나자 국제동맹군은 지난달 성명을 발표해 “이라크와 시리아에서 진행한 IS 퇴치과정에서 의도하지 않게 민간인 목숨을 앗은 것에 대해 유감을 표명한다”며 사과했다. 하지만 SOHR 등 인권단체들은 동맹군이 오폭 이후에도 기존전술을 바꾸지 않았다며 이들이 민간인을 보호하려고 노력하지 않는다고 비판했다. 연합뉴스 < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet