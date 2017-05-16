¡®³ë¸ð¾î·£¼¶ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯¡¦·£¼¶¿þ¾î ÀâÀ¸·Á Àü¼¼°è ¹ýÁýÇà±â°üÀÌ ¸ð¿©

|
|
|
|¡ã
Áö³ ÁÖ¸» Àü¼¼°è¸¦ °Å¸ÇÑ ·£¼¶¿þ¾î '¿ö³ÊÅ©¶óÀÌ'·Î ÀÎÇØ ±¹³»¿¡µµ CGV¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸î ¸î ±â¾÷ÀÌ ÇÇÇØ¸¦ ÀÔ¾ú´Ù. ·£¼¶¿þ¾î¿¡ ´ëÇÑ °øÆ÷°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ °æÂûÃ» »çÀÌ¹ö¾ÈÀü±¹Àº À¯·´¿¬ÇÕ(EU) °æÂû±â±¸ À¯·ÎÆúÀÌ ¿î¿µÇÏ´Â ·£¼¶¿þ¾î ´ëÀÀ »çÀÌÆ® ¡®³ë¸ð¾î·£¼¶¡¯À» ¼Ò°³Çß´Ù. ³ë¸ð¾î·£¼¶ Ä¸Ã³.
´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ ÄÄÇ»ÅÍ, ½º¸¶Æ®Æù µîÀÇ µ¥ÀÌÅÍ¸¦ ¾ÏÈ£ÈÇÏ°Å³ª ¿Áö ¸øÇÏ°Ô ¸¸µç µÚ ÀÌ¸¦ ‘ÀÎÁú’ »ï¾Æ µ·À» ¿ä±¸ÇÏ´Â µ¥ »ç¿ëµÇ´Â ¾Ç¼º ÇÁ·Î±×·¥ ‘·£¼¶¿þ¾î’°¡ Àü¼¼°è¸¦ °Å¸Çß´Ù.
‘¿ö³ÊÅ©¶óÀÌ(WannaCry)’¶ó ºÒ¸®´Â ÀÌ ·£¼¶¿þ¾î´Â ÄÄÇ»ÅÍ°¡ °¨¿°µÇ¸é ¸ðµç ÆÄÀÏÀ» ¾ÏÈ£ÈÇÑ ½ÃÅ²´Ù.
±×¸®°í 3ÀÏ ³»¿¡ ¸ö°ªÀ» ³»Áö ¾ÊÀ¸¸é ¹è·Î ¿Ã¸®°í, 7ÀÏÀÌ Áö³ª¸é ÆÄÀÏÀ» ¸ðµÎ »èÁ¦ÇÏ°Ú´Ù°í Çù¹Ú ¸Þ¼¼Áö¿Í ÇÔ²² »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô ÀÏÁ¤ ±Ý¾×ÀÇ ºñÆ®ÄÚÀÎÀ¸·Î ÁöºÒÇÏ¶ó°í ¿ä±¸ÇÑ´Ù.
±¹³»¿¡µµ CGV¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸î ¸î ±â¾÷ÀÌ ·£¼¶¿þ¾î¿¡ °¨¿°µÇ¾î ÇÇÇØ¸¦ ÀÔÀº °¡¿îµ¥ °æÂûÃ» »çÀÌ¹ö¾ÈÀü±¹Àº À¯·´¿¬ÇÕ(EU) °æÂû±â±¸ À¯·ÎÆúÀÌ ¿î¿µÇÏ´Â ·£¼¶¿þ¾î ´ëÀÀ »çÀÌÆ® ‘³ë¸ð¾î·£¼¶’À» ¼Ò°³Çß´Ù.
³×´ú¶õµå °æÂû°ú À¯·ÎÆú, ¹Î°£ º¸¾È¾÷Ã¼ ÀÎÅÚ ½ÃÅ¥¸®Æ¼¿Í ¾Æ¹Ù½ºÆ® µîÀÌ Âü¿©ÇÑ ³ë¸ð¾î·£¼¶Àº ÇöÀç ¿µ¾î¿Í Áß±¹¾î, ÇÑ±¹¾î µî14°³ ¾ð¾î·Î 39°³ÀÇ ¹«·á º¹È£È µµ±¸¸¦ Á¦°ø ÁßÀÌ´Ù.
°æÂûÃ» »çÀÌ¹ö¾ÈÀü±¹µµ ÀÌ ±â±¸¿¡ °¡ÀÔÇØ ±¹³» ÀÌ¿ëÀÚµé¿¡°Ô ÇÑ±¹¾î ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ ±â±¸´Â Áö³ÇØ 7¿ù À¯·ÎÆú°ú º¸¾È¾÷Ã¼µéÀÌ °øµ¿À¸·Î Ã¢¼³Çß´Ù.
35°³±¹ »ç¹ý±â°üÀÌ °¡ÀÔµÅ ÀÖÀ¸¸ç Àü¼¼°è¿¡¼ ·£¼¶¿þ¾î ÇÇÇØ°¡ Áõ°¡ÇÔ¿¡ µû¶ó °¡ÀÔÇÏ´Â »ç¹ý±â°üÀº °è¼Ó ´Ã¾î³ª´Â Ãß¼¼´Ù.
³ë¸ð¾î·£¼¶ »çÀÌÆ®¿¡¼´Â 40¿©Á¾ÀÇ ·£¼¶¿þ¾î º¹±¸ ÇÁ·Î±×·¥À» ¹«·á·Î ³»·Á¹Þ¾Æ ¾ÏÈ£ÈµÈ ÆÄÀÏÀ» ¿ø»ó º¹±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. °³¼³ ÀÌÈÄ 2500¸íÀÌ ³Ñ´Â °¨¿° ÇÇÇØÀÚÀÇ ÆÄÀÏÀ» º¹±¸ÇØ 16¾ï¿ø »ó´çÀÇ ÇÇÇØ Â÷´Ü È¿°ú¸¦ ¾ò¾ú´Ù.
°æÂûÃ»Àº Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ³×ÀÌ¹ö¿Íµµ ÇùÀÇÇØ ³×Æ¼ÁðÀÌ ‘·£¼¶¿þ¾î’·Î ³×ÀÌ¹ö¿¡¼ °Ë»öÀ» ÇÒ °æ¿ì ÀÌ »çÀÌÆ®°¡ °¡Àå ¸ÕÀú ³ëÃâµÇµµ·Ï ¼³Á¤ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >