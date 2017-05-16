¡®¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸Å ³í¶õ¡¯ ÀÌ¼ö, 9³â ¸¸¿¡ ¼Ö·Î º¹±Í¡¦¡°°è¼Ó ³ëÅ©ÇÏ°í µµÀüÇÏ°Ú´Ù¡±

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ÀÌ¼ö´Â 16ÀÏ ¼¿ï ½ÅÇÑÄ«µåFAN ½ºÄù¾î ¶óÀÌºêÈ¦¿¡¼ µÎ¹øÂ° ¼Ö·Î ¾Ù¹ü ‘ÀÎÇìÀÏ(inhale)’ ¹ß¸Å ±â³ä À½°¨È¸¸¦ °¡Á³´Ù.
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ÀÌ¼ö´Â “‘±×·¯³ª, ¹ã’Àº ¿¥¾¾´õ¸Æ½º¿Í Á¦°¡ Çß´ø À½¾Ç°ú´Â ´Ù¸£´Ù. °í¹Îµµ ¸¹¾ÒÁö¸¸, »õ·Ó°Ô º¯ÈÇÏÁö¸¸ ¸¹ÀÌ »ç¶ûÇØÁÖ¼ÌÀ¸¸é ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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ÀÌ¼öÀÇ ¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸Å »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁø °ÍÀº 2009³â °¡ÃâÇÑ 10´ë ¼Ò³à¸¦ °Á¦·Î ¼º¸Å¸Å ½ÃÅ°°í µ·À» »©¾ÑÀº ÀÏ´çÀÌ °æÂû¿¡ ºÙÀâÈ÷¸é¼ ¿´´Ù.
´ç½Ã 10´ë ¼Ò³à¿Í ¼º¸Å¸Å¸¦ ÇÑ ¼º¸Å¼öÀÚ Áß ÀÌ¼ö°¡ ÀÖ¾ú´ø °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ¼ö´Â ¼º¸Å¸Å »ç½ÇÀº ÀÎÁ¤ÇßÀ¸³ª »ó´ë°¡ ¹Ì¼º³âÀÚÀÎÁö ¸ô¶ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
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16ÀÏ ‘ÀÎÇìÀÏ’À» ¹ß¸ÅÇÑ ÀÌ¼ö´Â ¿À´Â 18ÀÏºÎÅÍ 6¿ù4ÀÏ±îÁö ‘2017 ÀÌ¼ö ¾Ù¹ü ¹ß¸Å±â³ä ¼Ò±ØÀå ÄÜ¼Æ® inhale’¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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