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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.16 È­ 20:29
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¡®¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸Å ³í¶õ¡¯ ÀÌ¼ö, 9³â ¸¸¿¡ ¼Ö·Î º¹±Í¡¦¡°°è¼Ó ³ëÅ©ÇÏ°í µµÀüÇÏ°Ú´Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.16  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °¡¼ö ÀÌ¼ö°¡ µÎ¹øÂ° ¼Ö·Î ¾Ù¹ü ‘ÀÎÇìÀÏ(inhale)’·Î 9³â ¸¸¿¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù. ÀÌ¼ö´Â 6ÀÏ ¼­¿ï ½ÅÇÑÄ«µåFAN ½ºÄù¾î ¶óÀÌºêÈ¦¿¡¼­ µÎ¹øÂ° ¼Ö·Î ¾Ù¹ü ‘ÀÎÇìÀÏ(inhale)’ ¹ß¸Å ±â³ä À½°¨È¸¸¦ °¡Á³´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

°¡¼ö ÀÌ¼ö°¡ µÎ¹øÂ° ¼Ö·Î ¾Ù¹ü ‘ÀÎÇìÀÏ(inhale)’·Î 9³â ¸¸¿¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù.

ÀÌ¼ö´Â 16ÀÏ ¼­¿ï ½ÅÇÑÄ«µåFAN ½ºÄù¾î ¶óÀÌºêÈ¦¿¡¼­ µÎ¹øÂ° ¼Ö·Î ¾Ù¹ü ‘ÀÎÇìÀÏ(inhale)’ ¹ß¸Å ±â³ä À½°¨È¸¸¦ °¡Á³´Ù.

‘ÀÎÇìÀÏ’Àº ÀÌ¼öÀÇ À½¾Ç¿¡ ´ëÇÑ ¿­Á¤À» ´ã¾Æ³½ ¾îÄí½ºÆ½ ¾Ù¹üÀ¸·Î, ÀÌ¼ö´Â ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡ È­·ÁÇÑ ±â±³º¸´Ù´Â À½¾ÇÀûÀÎ ±íÀÌ¸¦ ´ã¾Æ³»·Á ³ë·ÂÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¼ö´Â ÀÛ»ç ÀÛ°î Æí°î ¿Ü¿¡µµ »çÁø ¿µ»ó µî ¸ðµç ÆÄÆ®¿¡ Á÷Á¢ Âü¿©Çß´Ù.

ÀÌ¼ö´Â ÀÌ³¯ ¾Ù¹ü Å¸ÀÌÆ²°îÀÎ ‘±×·¯³ª, ¹ã’À¸·Î Ã¹ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. Æí¾ÈÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ³ë·¡¸¦ ³¡¸¶Ä£ ÀÌ¼ö´Â “¼Ö·Î ¾Ù¹üÀº 9³â ¸¸ÀÌ´Ù”°í ¿îÀ» ¶Ã´Ù.

ÀÌ¼ö´Â “‘±×·¯³ª, ¹ã’Àº ¿¥¾¾´õ¸Æ½º¿Í Á¦°¡ Çß´ø À½¾Ç°ú´Â ´Ù¸£´Ù. °í¹Îµµ ¸¹¾ÒÁö¸¸, »õ·Ó°Ô º¯È­ÇÏÁö¸¸ ¸¹ÀÌ »ç¶ûÇØÁÖ¼ÌÀ¸¸é ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¼ö´Â °ú°Å ¼º¸Å¸Å ÇøÀÇ·Î ÀÎÇØ ¼ö Â÷·Ê ¹æ¼ÛÃâ¿¬ÀÌ ÁÂÀýµÈ °Í°ú °ü·Ã “¹°·Ð, ´©±¸³ª °ÅÀý ´çÇÏ¸é ¾ÆÇÁÁö¸¸ °è¼ÓÇØ¼­ ¹º°¡¸¦ ÇÏ·Á°í ÇÑ´Ù´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸®°í ½Í¾ú´Ù”¸ç “¾ðÁ¨°¡´Â Àú¸¦ ½È¾îÇÏ¼Ì´ø ºÐµéµµ Àú¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ½Ç ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸¸µå´Â °Íµµ Á¦ ¸òÀÌ°í ±×·¯±â À§ÇØ¼­´Â ²÷ÀÓ ¾øÀÌ ³ë·ÂÇÏ°í ³ëÅ©ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. 

ÀÌ¼öÀÇ ¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸Å »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁø °ÍÀº 2009³â °¡ÃâÇÑ 10´ë ¼Ò³à¸¦ °­Á¦·Î ¼º¸Å¸Å ½ÃÅ°°í µ·À» »©¾ÑÀº ÀÏ´çÀÌ °æÂû¿¡ ºÙÀâÈ÷¸é¼­ ¿´´Ù. 

´ç½Ã 10´ë ¼Ò³à¿Í ¼º¸Å¸Å¸¦ ÇÑ ¼º¸Å¼öÀÚ Áß ÀÌ¼ö°¡ ÀÖ¾ú´ø °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ¼ö´Â ¼º¸Å¸Å »ç½ÇÀº ÀÎÁ¤ÇßÀ¸³ª »ó´ë°¡ ¹Ì¼º³âÀÚÀÎÁö ¸ô¶ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

°á±¹ ÀÌ¼ö´Â ÃÊ¹üÀÌ¶õ ÀÌÀ¯ µîÀ¸·Î ¼º¸Å¼öÀÚ Àç¹ü¹æÁö ±³À° ‘Á¸ ½ºÄð’ ÀÌ¼ö¸¦ Á¶°ÇÀ¸·Î ±â¼ÒÀ¯¿¹ Ã³ºÐÀ» ¹Þ¾Æ ½ÇÇüÀ» ¸éÇß´Ù.

ÀÌÈÄ ±×´Â ¿©·¯¹ø ¹æ¼Û ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ¹®À» µÎµå·ÈÀ¸³ª ¸Å¹ø °Å¼¾ ¹Ý´ë ¿©·Ð¿¡ ºÎµúÇû´Ù.

°¡Àå ÃÖ±ÙÀÎ Áö³­ÇØ 6¿ù¿¡´Â ¹ÂÁöÄÃ ‘¸ðÂ÷¸£Æ®!’ÀÇ ÁÖ¿¬À¸·Î ¹ßÅ¹µÆÀ¸³ª ¹ÂÁöÄÃ ÆÒµéÀÇ °Å¼¾ ¹Ý¹ß¿¡ °ø¿¬À» ¾ÕµÎ°í ÇÏÂ÷ÇÏ´Â ÀÏµµ ¹ú¾îÁ³´Ù.

´ç½Ã ¹ÂÁöÄÃ ÆÒµéÀº ‘¸ðÂ÷¸£Æ®!’ º¸ÀÌÄàÀ» ¹úÀÌ¸ç ÁöÇÏÃ¶ µî¿¡ °Ô½ÃÇÒ º¸ÀÌÄà ±¤°í ºñ¿ë ¸ð±ÝÀ» Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ÇÑ ¹ÂÁöÄÃ ÆÒÀº ÀÌ¼ö º¸ÀÌÄà ±¤°í ¸ð±Ý¿¡ 1Ãµ¸¸¿øÀÌ¶õ °Å±ÝÀ» ±âºÎÇØ È­Á¦°¡ µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÀÌ¼ö´Â “ÆÒµéÀÌ³ª ÁÖÀ§ ºÐµéÀÌ º¸±â¿¡ ¾ÆÇÁ°í Èûµé ¼ö ÀÖ°ÚÁö¸¸, Á¦ ³ª¸§´ë·Î °è¼Ó ³ëÅ©ÇÏ°í µµÀüÇÏ·Á ÇÑ´Ù. ¿ÃÇØ¿¡´Â Æä½ºÆ¼¹ú ¹«´ë¿¡ ¿À¸¦ °ÍÀÌ´Ù. ÇâÈÄ ¸¹Àº ¹«´ë¿¡ ¼­±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ½Í´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ±×´Â ¾Æ³»ÀÌÀÚ °¡¼ö ¸°À» ÇâÇÑ °¨»çÀÎ»çµµ ÀØÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÌ¼ö´Â ¾Æ³»ÀÎ ¸°°ú °ü·ÃÇØ “È¥ÀÚ¼­ ¸¹Àº ½Ã°£ µ¿¾È ÀÛ¾÷½Ç¿¡ ÀÖ´À³Ä°í ½Ã°£À» °°ÀÌ º¸³»Áö ¸øÇØ ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù. ¶§·Î´Â ³¯Ä«·Î¿î ÁöÀûÀ» ÇÏ°Å³ª ¶§·Î´Â º¹¿¡ °Ü¿î ÄªÂùÀ» ÇØÁØ´Ù. Á¦°¡ ¹ÞÀº º¹ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù. ¸¹Àº µµ¿òÀ» ¹ÞÀ¸¸é¼­ ¾Ù¹üÀ» Á¦ÀÛÇß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

16ÀÏ ‘ÀÎÇìÀÏ’À» ¹ß¸ÅÇÑ ÀÌ¼ö´Â ¿À´Â 18ÀÏºÎÅÍ 6¿ù4ÀÏ±îÁö ‘2017 ÀÌ¼ö ¾Ù¹ü ¹ß¸Å±â³ä ¼Ò±ØÀå ÄÜ¼­Æ® inhale’¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ÅÂÈ­°­±¹Á¦ÀçÁîÆä½ºÆ¼¹ú, 13~14ÀÏ ÅÂÈ­°­´ë°ø¿ø ÀÏ¿ø
    ½º¸ðÅ° º¸ÄÃ Å©¸®½º ³ë¸Õ ¿ï»ê ¿Â´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 5¿ù 12ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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