¡®»ý¹æ¼Û Åõµ¥ÀÌ¡¯, ÃÖ°í±Þ ¹æÂ¥À¯±â¿¡ ´ã¾Æ³»´Â ¡®³Ã¸Þ¹Ð±¹¼ö¡¯¡¦¡°±×¸© °ª¸¸ 5Ãµ¸¸¿ø¡±

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16ÀÏ ¹æ¼ÛµÇ´Â SBS ‘»ý¹æ¼Û Åõµ¥ÀÌ’ÀÇ ‘½ÅÀÇ ÇÑ ¼ö’ ÄÚ³Ê¿¡¼ ³Ã¸Þ¹Ð±¹¼öÀÇ ¸ÀÁýÀ» ¼Ò°³Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò°³µÇ´Â ¸ÀÁýÀº °æ±âµµ ¿ëÀÎ½Ã ¼öÁö±¸¿¡ À§Ä¡ÇÑ ³Ã¸Þ¹Ð±¹¼ö Àü¹®Á¡ÀÌ´Ù.
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ÀÌ ½Ä´çÀÇ ¸Þ¹Ð±¹¼ö´Â ÀüºÐÀ» ÀüÇô »ç¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ½¿¡µµ Åº·ÂÀÖ´Â ¸éÀ¸·Î À¯¸íÇÏ´Ù.
ÀÌ ¸ÀÁý¿¡¼ ¹àÈù Åº·ÂÀÖ´Â ¸éÀÇ ºñ¹ÐÀº ¹Ù·Î ¼ÛÈ¿´´Ù. ¼ÛÈ´Â Á¶¸® °úÁ¤ÀÌ ¾î·Æ°í ¼ÕÀÌ ¸¹ÀÌ °¡´Â ½ÄÀç·áÀÌÁö¸¸ ÀüºÐ ¾øÀÌ Åº·ÂÀÖ°í ¸ÀÀÖ´Â ¸éÀ» ¸¸µé±â À§ÇØ ¼ÛÈ¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â °Í.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÌ°÷ÀÇ ³Ã¸Þ¹Ð±¹¼ö´Â Á÷Á¢ Ãµ¿¬¾Ï¹Ý¼ö¿Í ±¹³»»ê ¾ç³äÀ¸·Î Á÷Á¢ ´ãÀº µ¿Ä¡¹Ì¸¦ »ç¿ëÇØ ´õ¿í ½Ã¿øÇÏ°Ô Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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