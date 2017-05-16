°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.16 È­ 20:29
¿¬¿¹/½Ã»ç
ÀÌ¼ö, ¼Ö·Î ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥¡¦ÀçÁÖ¸ñ ¹Þ´Â ¡®¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸Å¡¯ »ç°ÇÀº?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.16  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 16ÀÏ ÀÌ¼ö°¡ 9³â ¸¸¿¡ ¼Ö·Î ¾Ù¹üÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ °¡¿îµ¥ ´©¸®²Ûµé »çÀÌ¿¡¼­ ±×ÀÇ ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥¿Í ¹«´ë º¹±Í°¡ Å¸´çÇÑ Áö¸¦ µÎ°í °©·ÐÀ»¹ÚÀÌ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø. SNSÄ¸Ã³.

ÀÌ¼ö°¡ 9³â ¸¸¿¡ ¼Ö·Î ¾Ù¹üÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ °¡¿îµ¥ ´©¸®²Ûµé »çÀÌ¿¡¼­ ±×ÀÇ ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥¿Í ¹«´ë º¹±Í°¡ Å¸´çÇÑ Áö¸¦ µÎ°í °©·ÐÀ»¹ÚÀÌ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¼ö´Â 16ÀÏ ¼­¿ï ½ÅÇÑÄ«µåFAN ½ºÄù¾î ¶óÀÌºêÈ¦¿¡¼­ µÎ¹øÂ° ¼Ö·Î ¾Ù¹ü ‘ÀÎÇìÀÏ(inhale)’ ¹ß¸Å ±â³ä À½°¨È¸¸¦ °¡Á³´Ù.

ÀÌ¼ö´Â ÀÌ³¯ ¾Ù¹ü Å¸ÀÌÆ²°îÀÎ ‘±×·¯³ª, ¹ã’À¸·Î Ã¹ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. Æí¾ÈÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ³ë·¡¸¦ ³¡¸¶Ä£ ÀÌ¼ö´Â “‘±×·¯³ª, ¹ã’Àº ¿¥¾¾´õ¸Æ½º¿Í Á¦°¡ Çß´ø À½¾Ç°ú´Â ´Ù¸£´Ù”¸ç “°í¹Îµµ ¸¹¾ÒÁö¸¸, »õ·Ó°Ô º¯È­ÇÏÁö¸¸ ¸¹ÀÌ »ç¶ûÇØÁÖ¼ÌÀ¸¸é ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¼ö´Â °ú°Å ¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸Å ÇøÀÇ·Î ÀÎÇØ ¼ö Â÷·Ê ¹æ¼ÛÃâ¿¬ÀÌ ÁÂÀýµÈ °Í°ú °ü·ÃÇØ “Á¤µµÀÇ Â÷ÀÌ´Â ÀÖ°ÚÁö¸¸, Ç×»ó ¾ÆÇÁ´Ù. °ÅÀý ´çÇÏ¸é ¾ÆÇÁÁö¸¸ °è¼Ó ¹º°¡ ÇÏ·Á°í ³ë·ÂÇÏ´Â ¸ð½ÀÀº º¸¿©µå¸®°í ½Í¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “¾ðÁ¨°¡´Â Àú¸¦ ½È¾îÇÏ¼Ì´ø ºÐµéµµ Àú¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ½Ç ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸¸µå´Â °Íµµ Á¦ ¸òÀÌ°í ±×·¯±â À§ÇØ¼­´Â ²÷ÀÓ ¾øÀÌ ³ë·ÂÇÏ°í ³ëÅ©ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¼ö´Â ±×µ¿¾È ¿©·¯ ¹æ¼Û ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ·¯ºêÄÝÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸³ª ¿©·ÐÀÇ ¹Ý´ë¿¡ ºÎµúÇô ¹ø¹øÈ÷ ¹æ¼Û Ãâ¿¬ÀÌ ¹«»êµÆ´Ù.

2015³â¿¡´Â ‘³ª°¡¼ö ½ÃÁð3’¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ·Á´Ù°¡ °Å¼¾ ¹Ý´ë¿¡ ºÎµúÇô ³ìÈ­±îÁö ¸¶ÃÄ³õ°í ÇÏÂ÷ÇßÀ¸¸ç Áö³­ÇØ 6¿ù¿¡´Â ¹ÂÁöÄÃ ‘¸ðÂ÷¸£Æ®!’ÀÇ ÁÖ¿¬À¸·Î ¹ßÅ¹µÆÀ¸³ª ¸¶Âù°¡Áö·Î ¹ÂÁöÄÃ ÆÒµéÀÇ ¹Ý´ë·Î °á±¹ °ø¿¬ Á÷Àü ÇÏÂ÷Çß´Ù.

´ç½Ã ¹ÂÁöÄÃ ÆÒµéÀº ‘¸ðÂ÷¸£Æ®!’ º¸ÀÌÄàÀ» ¹úÀÌ¸ç ÁöÇÏÃ¶ µî¿¡ °Ô½ÃÇÒ º¸ÀÌÄà ±¤°í ºñ¿ë ¸ð±ÝÀ» Çß°í, ÀÌ¿¡ ÇÑ ¹ÂÁöÄÃ ÆÒÀÌ 1Ãµ¸¸¿øÀÌ¶õ °Å±ÝÀ» ±âºÎÇØ È­Á¦°¡ µÇ±âµµ Çß´Ù.

ÀÌ¼ö°¡ ¹«´ë·Î º¹±ÍÇÏ·Á ÇÒ ¶§¸¶´Ù °Å¼¾ ¹Ý´ë ¿©·Ð¿¡ ºÎµúÈ÷´Â °ÍÀº ±×°¡ 2009³â¿¡ ¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸Å·Î ±â¼ÒÀ¯¿¹ Ã³ºÐÀ» ¹ÞÀº Àü·Â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

2009³â ´ç½Ã °¡ÃâÇÑ 10´ë ¼Ò³à¸¦ °­Á¦·Î ¼º¸Å¸Å ½ÃÅ°°í µ·À» »©¾ÑÀº ÀÏ´çÀÌ °æÂû¿¡ ºÙÀâÇû´Âµ¥ 10´ë ¼Ò³à¿Í ¼º¸Å¸Å¸¦ ÇÑ ¼º¸Å¼öÀÚ Áß ÀÌ¼ö°¡ ÀÖ¾ú´ø °Í.

ÀÌ¼ö´Â ¼º¸Å¸Å »ç½ÇÀº ÀÎÁ¤ÇßÀ¸³ª »ó´ë°¡ ¹Ì¼º³âÀÚÀÎÁö ¸ô¶ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ¹Ý¸é ÇÇÇØÀÚ´Â MBC¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ ÀÌ¼ö°¡ ÀÚ½ÅÀÌ ¹Ì¼º³âÀÚ¶ó´Â »ç½ÇÀ» ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù°í ¸»ÇÏ¸é¼­ ÀÌ¸¦ µÎ°í Áø½Ç°ø¹æÀÌ ¹ú¾îÁö±âµµ Çß´Ù.

°á±¹ ÀÌ¼ö´Â ÃÊ¹üÀÌ¶õ ÀÌÀ¯ µîÀ¸·Î ¼º¸Å¼öÀÚ Àç¹ü¹æÁö ±³À° ‘Á¸ ½ºÄð’ ÀÌ¼ö¸¦ Á¶°ÇÀ¸·Î ±â¼ÒÀ¯¿¹ Ã³ºÐÀ» ¹Þ¾Æ ½ÇÇüÀ» ¸éÇß´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ »ç°ÇÀº ÀÌ¼ö¿¡°Õ ¶¿ ¼ö ¾ø´Â ²¿¸®Ç¥°¡ µÇ¾ú´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ¼öÀÇ ÆÒµé°ú ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº ´Ù¸¥ ¿¬¿¹ÀÎµéµµ ÀÚ¼÷ÀÇ ½Ã±â¸¦ °ÅÃÄ µ¹¾Æ¿À´Â ¸¸Å­ ÀÌÁ¦ ±×¸¸ ÀÌ¼öµµ ¿ë¼­ÇØÁà¾ß ÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌµéÀº “´Ù¸¥ ¿¬¿¹ÀÎÀº Àß¸¸ µ¹¾Æ¿À´øµ¥ ¿Ö ÀÌ¼öÇÑÅ×¸¸ ±×·¯³ª”, “ÀÌÁ¦ 9³âÀÌ³ª µÆÀ¸´Ï µ¹¾Æ¿Íµµ µÇÁö ¾Ê³ª”, “±â¼ÒÀ¯¿¹·Î Á¸½ºÄðµµ ÀÌ¼öÇß°í ÇÒ ÀÏÀº ´ÙÇß´Ù”, “½º½º·Îµµ ¹Ý¼º ¸¹ÀÌ ÇßÀ¸´Ï µÆ´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

¹Ý¸é ÀÌ¼öÀÇ ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥¿Í º¹±Í¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ´©¸®²ÛµéÀº ¼º¸Å¸Å·Î ±â¼ÒÀ¯¿¹¸¦ ¹ÞÀº °¡¼ö´Â ¹«´ë¿¡ ¼¼¿ö¼­´Â ¾È µÈ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº “ÀÌ¼ö´Â ¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸Å´Ù. ÁËÁú ÀÚÃ¼°¡ ´Ù¸£´Ù”, “9³âÀÌµç 10³âÀÌµç ¾È µÈ´Ù”, “´ç½Ã ÇÇÇØ ¼Ò³à°¡ ÀÌ¼ö°¡ ¹Ì¼º³âÀÚÀÎ °Å ¾Ë¸é¼­µµ ¼º¸Å¸Å Çß´Ù°í Áõ¾ðÇß´Âµ¥”, “¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸ÅÇÑ °¡¼ö¸¦ ´Ù½Ã ¿¬¿¹°è·Î µéÀÌ¸é ³ª»Û ¼±·Ê°¡ ³²À» °Í”µîÀÇ ÀÇ°ßÀ» ³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

[°ü·Ã±â»ç]


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®º¸È£³ª¶ó¡¯, ·£¼¶¿þ¾î ÀÎÁú·Î ÀâÈ÷Áö ¾Ê±â À§ÇØ¼±?¡¦¡°PC ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Àû±ØÀû ´ëÃ³ ÇÊ¿äÇØ¡±
  • ¡®Á¶±¹¡¯ ¿õµ¿ÇÐ¿ø °í¾× »ó½ÀÃ¼³³ ³í¶õ¡¦¡°¾Ë°íº¸´Ï °¡³­ÇÑ »çÇÐ, ¿­¾ÇÇÑ ÀçÁ¤Å¿?¡±
  • ¡®Á¶±¹ Ù½¡¯ ¿õµ¿ÇÐ¿ø, 2Ãµ¸¸¿ø Ã¼³³ ³í¶õ 'ÁõÆø'...±èÈ«°É "ÈìÁý³»±â?"
  • ¡®Á¶±¹ ¹ÎÁ¤¼ö¼®, °ø¼öÃ³ ¾ð±Þ¡¯ ½Åµ¿¿í, ¡°°ËÂû Àâ´Â ²Ã, °ËÂû Àú½Â»çÀÚ ¹Ú¿µ¼± ÃßÃµ¡±
  • ·£¼¶¿þ¾î °øÆ÷¿¡ ´Ù¾çÇÑ ¹Î°£¿ä¹ý µîÀå¡¦¡°Å©·Ò »ç¿ëÇÏ°í AdBlock ¼³Ä¡ÇØ¶ó?¡±
    • ¡®º¸È£³ª¶ó¡¯, ·£¼¶¿þ¾î ÀÎÁú·Î ÀâÈ÷Áö ¾Ê±â À§ÇØ¼±?¡¦¡°PC ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Àû±ØÀû ´ëÃ³ ÇÊ¿äÇØ¡± ¡®º¸È£³ª¶ó¡¯, ·£¼¶¿þ¾î ÀÎÁú·Î ÀâÈ÷Áö ¾Ê±â À§ÇØ¼±?¡¦¡°PC ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Àû±ØÀû ´ëÃ³ ÇÊ¿äÇØ¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®º¸È£³ª¶ó¡¯, ·£¼¶¿þ¾î ÀÎÁú·Î ÀâÈ÷Áö ¾Ê±â À§ÇØ¼±?¡¦¡°PC ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Àû±ØÀû ´ëÃ³ ÇÊ¿äÇØ¡±
    2
    ¹Ú±ÙÇý, ¡®°Å¿ï¹æ¡¯ ³í¶õ¡¦¡°¼ö°¨µÈ ¼­¿ï±¸Ä¡¼Ò¿¡µµ °Å¿ï ÀÖÀ»±î?¡±
    3
    ÇÑ¼±È­, ¡°Âü ·Î¸ÇÆ½ÇÑ ³¯¡±¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¼³¸¶ Á¶½Â¿ì? ¿µ¿øÇÑ ÀÌ»óÇüÀÌ¶ó´õ´Ï?¡±
    4
    CGV ·£¼¶¿þ¾î¿¡ °É¸®´Ù?¡¦¡®Æ¼ÄÏÆÃ ½ºÅ©¸°¿¡ ¶á ·£¼¶¿þ¾î È­¸é¡¯
    5
    [¿ùÈ­µå¶ó¸¶] ¡®±Ó¼Ó¸»¡¯ 14È¸, ÀÌ»óÀ± ¡°¾î¶§¿ä? ÀÌÈ¥ÇÑ ³²ÀÚÇÏ°í ¿¬¾ÖÇÏ´Â ±âºÐ?¡±
    6
    ÀÌÆ² °£ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¼öÄ¡°¡ ³·Àº ÀÌÀ¯?¡¦¡°Áß±¹ÀÇ ÀÏ´ëÀÏ·Î ¶§¹®?¡±
    7
    ¾È¼ºÇö°ú ¼ºÀ¯¸® Ãàº¹ÇÑ ÁÖ»ó¿í¡¦¡°³ªµµ ·´½ºÅ¸±×·¥ Ãß°¡¿ä¡±
    8
    º¯ÈñÀç ¡°µÚ¿¡¼­ Ä® ²È¾Æ¡± vs Á¤±¤¿ë ¡°°ÅÁþ°ú À½ÇØ´Â °ð ¸ðµÎ ¹àÇôÁú °Í¡±¡¦¡®»õ´©¸®´ç¡¯ÀÇ ºÐ¿­?
    9
    'µð½ºÆÐÄ¡ Æ÷Âø' ¹ÚÀ¯Ãµ, ¿¬ÀÎ ²¸¾È°í Èí¿¬ ³í¶õ¡¦¡°»ç¶ûÇÏ´Â ¿©ÀÚ ¿· ´ã¹è°¡ À¢¸»?¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û
    10
    ÃÖÁ¾Çõ ¡°ÆÑÆ®°¡ Æ²·È´Ù¡±¡¦±èÁ¤¼÷ ¿©»ç°¡ ´ëÁ¢ÇÑ °Ç ¶ó¸é ¾Æ´Ï¶ó ¡®Á·¹ß¡¯
    ¿Â°¡Á·ÀÌ ÇÔ²² ÀçÁî ¼±À² ¼ÓÀ¸·Î
    µµÀÚ, Ã¶À» ¸¸³ª´Ù
    ÅÂÈ­°­±¹Á¦ÀçÁîÆä½ºÆ¼¹ú, 13~14ÀÏ ÅÂÈ­°­´ë°ø¿ø ÀÏ¿ø
    ½º¸ðÅ° º¸ÄÃ Å©¸®½º ³ë¸Õ ¿ï»ê ¿Â´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 5¿ù 12ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr