ÀÌ¼ö, ¼Ö·Î ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥¡¦ÀçÁÖ¸ñ ¹Þ´Â ¡®¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸Å¡¯ »ç°ÇÀº?

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ÀÌ¼ö°¡ 9³â ¸¸¿¡ ¼Ö·Î ¾Ù¹üÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ °¡¿îµ¥ ´©¸®²Ûµé »çÀÌ¿¡¼ ±×ÀÇ ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥¿Í ¹«´ë º¹±Í°¡ Å¸´çÇÑ Áö¸¦ µÎ°í °©·ÐÀ»¹ÚÀÌ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¼ö´Â 16ÀÏ ¼¿ï ½ÅÇÑÄ«µåFAN ½ºÄù¾î ¶óÀÌºêÈ¦¿¡¼ µÎ¹øÂ° ¼Ö·Î ¾Ù¹ü ‘ÀÎÇìÀÏ(inhale)’ ¹ß¸Å ±â³ä À½°¨È¸¸¦ °¡Á³´Ù.
ÀÌ¼ö´Â ÀÌ³¯ ¾Ù¹ü Å¸ÀÌÆ²°îÀÎ ‘±×·¯³ª, ¹ã’À¸·Î Ã¹ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. Æí¾ÈÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ³ë·¡¸¦ ³¡¸¶Ä£ ÀÌ¼ö´Â “‘±×·¯³ª, ¹ã’Àº ¿¥¾¾´õ¸Æ½º¿Í Á¦°¡ Çß´ø À½¾Ç°ú´Â ´Ù¸£´Ù”¸ç “°í¹Îµµ ¸¹¾ÒÁö¸¸, »õ·Ó°Ô º¯ÈÇÏÁö¸¸ ¸¹ÀÌ »ç¶ûÇØÁÖ¼ÌÀ¸¸é ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¼ö´Â °ú°Å ¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸Å ÇøÀÇ·Î ÀÎÇØ ¼ö Â÷·Ê ¹æ¼ÛÃâ¿¬ÀÌ ÁÂÀýµÈ °Í°ú °ü·ÃÇØ “Á¤µµÀÇ Â÷ÀÌ´Â ÀÖ°ÚÁö¸¸, Ç×»ó ¾ÆÇÁ´Ù. °ÅÀý ´çÇÏ¸é ¾ÆÇÁÁö¸¸ °è¼Ó ¹º°¡ ÇÏ·Á°í ³ë·ÂÇÏ´Â ¸ð½ÀÀº º¸¿©µå¸®°í ½Í¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “¾ðÁ¨°¡´Â Àú¸¦ ½È¾îÇÏ¼Ì´ø ºÐµéµµ Àú¸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ½Ç ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸¸µå´Â °Íµµ Á¦ ¸òÀÌ°í ±×·¯±â À§ÇØ¼´Â ²÷ÀÓ ¾øÀÌ ³ë·ÂÇÏ°í ³ëÅ©ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¼ö´Â ±×µ¿¾È ¿©·¯ ¹æ¼Û ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ·¯ºêÄÝÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸³ª ¿©·ÐÀÇ ¹Ý´ë¿¡ ºÎµúÇô ¹ø¹øÈ÷ ¹æ¼Û Ãâ¿¬ÀÌ ¹«»êµÆ´Ù.
2015³â¿¡´Â ‘³ª°¡¼ö ½ÃÁð3’¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ·Á´Ù°¡ °Å¼¾ ¹Ý´ë¿¡ ºÎµúÇô ³ìÈ±îÁö ¸¶ÃÄ³õ°í ÇÏÂ÷ÇßÀ¸¸ç Áö³ÇØ 6¿ù¿¡´Â ¹ÂÁöÄÃ ‘¸ðÂ÷¸£Æ®!’ÀÇ ÁÖ¿¬À¸·Î ¹ßÅ¹µÆÀ¸³ª ¸¶Âù°¡Áö·Î ¹ÂÁöÄÃ ÆÒµéÀÇ ¹Ý´ë·Î °á±¹ °ø¿¬ Á÷Àü ÇÏÂ÷Çß´Ù.
´ç½Ã ¹ÂÁöÄÃ ÆÒµéÀº ‘¸ðÂ÷¸£Æ®!’ º¸ÀÌÄàÀ» ¹úÀÌ¸ç ÁöÇÏÃ¶ µî¿¡ °Ô½ÃÇÒ º¸ÀÌÄà ±¤°í ºñ¿ë ¸ð±ÝÀ» Çß°í, ÀÌ¿¡ ÇÑ ¹ÂÁöÄÃ ÆÒÀÌ 1Ãµ¸¸¿øÀÌ¶õ °Å±ÝÀ» ±âºÎÇØ ÈÁ¦°¡ µÇ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ¼ö°¡ ¹«´ë·Î º¹±ÍÇÏ·Á ÇÒ ¶§¸¶´Ù °Å¼¾ ¹Ý´ë ¿©·Ð¿¡ ºÎµúÈ÷´Â °ÍÀº ±×°¡ 2009³â¿¡ ¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸Å·Î ±â¼ÒÀ¯¿¹ Ã³ºÐÀ» ¹ÞÀº Àü·Â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
2009³â ´ç½Ã °¡ÃâÇÑ 10´ë ¼Ò³à¸¦ °Á¦·Î ¼º¸Å¸Å ½ÃÅ°°í µ·À» »©¾ÑÀº ÀÏ´çÀÌ °æÂû¿¡ ºÙÀâÇû´Âµ¥ 10´ë ¼Ò³à¿Í ¼º¸Å¸Å¸¦ ÇÑ ¼º¸Å¼öÀÚ Áß ÀÌ¼ö°¡ ÀÖ¾ú´ø °Í.
ÀÌ¼ö´Â ¼º¸Å¸Å »ç½ÇÀº ÀÎÁ¤ÇßÀ¸³ª »ó´ë°¡ ¹Ì¼º³âÀÚÀÎÁö ¸ô¶ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ¹Ý¸é ÇÇÇØÀÚ´Â MBC¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ÀÌ¼ö°¡ ÀÚ½ÅÀÌ ¹Ì¼º³âÀÚ¶ó´Â »ç½ÇÀ» ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù°í ¸»ÇÏ¸é¼ ÀÌ¸¦ µÎ°í Áø½Ç°ø¹æÀÌ ¹ú¾îÁö±âµµ Çß´Ù.
°á±¹ ÀÌ¼ö´Â ÃÊ¹üÀÌ¶õ ÀÌÀ¯ µîÀ¸·Î ¼º¸Å¼öÀÚ Àç¹ü¹æÁö ±³À° ‘Á¸ ½ºÄð’ ÀÌ¼ö¸¦ Á¶°ÇÀ¸·Î ±â¼ÒÀ¯¿¹ Ã³ºÐÀ» ¹Þ¾Æ ½ÇÇüÀ» ¸éÇß´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ »ç°ÇÀº ÀÌ¼ö¿¡°Õ ¶¿ ¼ö ¾ø´Â ²¿¸®Ç¥°¡ µÇ¾ú´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¼öÀÇ ÆÒµé°ú ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº ´Ù¸¥ ¿¬¿¹ÀÎµéµµ ÀÚ¼÷ÀÇ ½Ã±â¸¦ °ÅÃÄ µ¹¾Æ¿À´Â ¸¸Å ÀÌÁ¦ ±×¸¸ ÀÌ¼öµµ ¿ë¼ÇØÁà¾ß ÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌµéÀº “´Ù¸¥ ¿¬¿¹ÀÎÀº Àß¸¸ µ¹¾Æ¿À´øµ¥ ¿Ö ÀÌ¼öÇÑÅ×¸¸ ±×·¯³ª”, “ÀÌÁ¦ 9³âÀÌ³ª µÆÀ¸´Ï µ¹¾Æ¿Íµµ µÇÁö ¾Ê³ª”, “±â¼ÒÀ¯¿¹·Î Á¸½ºÄðµµ ÀÌ¼öÇß°í ÇÒ ÀÏÀº ´ÙÇß´Ù”, “½º½º·Îµµ ¹Ý¼º ¸¹ÀÌ ÇßÀ¸´Ï µÆ´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
¹Ý¸é ÀÌ¼öÀÇ ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥¿Í º¹±Í¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ´©¸®²ÛµéÀº ¼º¸Å¸Å·Î ±â¼ÒÀ¯¿¹¸¦ ¹ÞÀº °¡¼ö´Â ¹«´ë¿¡ ¼¼¿ö¼´Â ¾È µÈ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “ÀÌ¼ö´Â ¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸Å´Ù. ÁËÁú ÀÚÃ¼°¡ ´Ù¸£´Ù”, “9³âÀÌµç 10³âÀÌµç ¾È µÈ´Ù”, “´ç½Ã ÇÇÇØ ¼Ò³à°¡ ÀÌ¼ö°¡ ¹Ì¼º³âÀÚÀÎ °Å ¾Ë¸é¼µµ ¼º¸Å¸Å Çß´Ù°í Áõ¾ðÇß´Âµ¥”, “¹Ì¼º³âÀÚ ¼º¸Å¸ÅÇÑ °¡¼ö¸¦ ´Ù½Ã ¿¬¿¹°è·Î µéÀÌ¸é ³ª»Û ¼±·Ê°¡ ³²À» °Í”µîÀÇ ÀÇ°ßÀ» ³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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