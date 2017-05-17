¼ºÀ¯¸®¢¾¾È¼ºÇö, ÀÌ°Ô ¹Ù·Î ÁøÂ¥ ¡®½º¸ô ¿þµù¡¯¡¦¡°¿¹½Äºñ¿ë ¾Æ²¸ ±âºÎ¡±

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¼ºÀ¯¸®¿Í ¾È¼ºÇöÀº 4³â¿©ÀÇ ¿¾Ö ³¡¿¡ 15ÀÏ ¼¿ï ¸ðÃ³¿¡¼ ±Øºñ¸®¿¡ °áÈ¥½ÄÀ» Ä¡·¶´Ù. °°Àº ±×·ìÀÇ ÇÎÅ¬ ¸â¹ö³ª µ¿·á ¿¬¿¹ÀÎÀº ¹°·Ð ¾ð·Ð¿¡ Á¶Â÷ ¾Ë·Á ÁöÁö ¾ÊÀº ºñ¹Ð °áÈ¥½ÄÀÌ¾ú´Ù.
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ÆíÁö¿¡¼ ¼ºÀ¯¸®´Â “¿À´Ã ÀúÀÇ °©ÀÛ½º·± °áÈ¥ ¼Ò½Ä¿¡ ¸¹ÀÌ ³î¶ó¼ÌÁÒ? ÇÑ °¡Á¤À» ÀÌ·ç´Â Ãàº¹µÈ ¼Ò½ÄÀ» ÆÒ ¿©·¯ºÐ²² Á¦ÀÏ ¸ÕÀú ÀüÇØµå·È¾î¾ß ÇÏ´Âµ¥ Á¶¿ëÇÏ°Ô °æ°ÇÇÏ°Ô º¸³»°í ½ÍÀº ¸¶À½¿¡ ¹Ì¸® ÀüÇÏÁö ¸øÇØ¼ ¹Ì¾ÈÇÏ°í ¶Ç ¹Ì¾ÈÇØ¿ä”¶ó°í Á¶¿ëÈ÷ °áÈ¥½ÄÀ» ÁøÇàÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇß´Ù.
¼ºÀ¯¸®¿Í ¾È¼ºÇöÀº ‘½º¸ô ¿þµù’À¸·Î ÃÖ´ëÇÑ ¼Ò¹ÚÇÏ°Ô Á÷°è °¡Á·¸¸ ÃÊ´ëÇÏ¿© ½ÄÀ» ¿Ã·ÈÀ¸¸ç, ¿¹½Äºñ¿ëÀº ¾î·Á¿î ÀÌµé¿¡°Ô Àü¾× ±âºÎÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
¾Õ¼ ¼ºÀ¯¸®´Â 2013³â 11¿ù SBS Èú¸µÄ·ÇÁ¿¡ °íÁ¤¸â¹ö·Î Ãâ¿¬ÇÒ ´ç½Ã “È°µ¿ ¼öÀÔÀ¸·Î ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ¹°°ÇÀ» »ì±î °í¹ÎÇßÁö¸¸, Ã³À½ ¹Þ°Ô µÈ ³ª¸¸ÀÇ µ·À» ÇÔºÎ·Î ¾²±â ¾Æ±î¿ü´Ù”¸ç “°í¹Î ³¡¿¡ ¹Ì·¡ÀÇ ³²ÆíÀÌ µÉ »ç¶÷ÀÇ ÀÌ¸§°ú ³» ÀÌ¸§À¸·Î ±âºÎ¸¦ ÇÑ´Ù¸é ³²Æí¿¡°Ô ÃÖ°íÀÇ ¼±¹°ÀÌ µÇÁö ¾ÊÀ»±î »ý°¢Çß´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌÃ³·³ Æò¼Ò ±âºÎ¿¡ ´ëÇØ ±àÁ¤ÀûÀÌ´ø ¼ºÀ¯¸®ÀÌ±â¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº ÀÌ¹ø ¿¹½Ä ºñ¿ë ±âºÎ ¿ª½Ã ±×ÀÇ ¾ÆÀÌµð¾îÀÏ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù°í ÃßÃøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ¼ºÀ¯¸®´Â ÇÎÅ¬ ¸â¹ö Áß ¼¼ ¹øÂ°·Î ½ÄÀ» ¿Ã¸®°Ô µÆ´Ù.
¾Õ¼ ÀÌÈ¿¸®°¡ °¡¼ö ÀÌ»ó¼ø°ú 2013³â °áÈ¥ÇßÀ¸¸ç, ÀÌÁøÀº Áö³ÇØ 2¿ù ¹Ì±¹ ÇÏ¿ÍÀÌ¿¡¼ 6»ì ¿¬»óÀÇ ³²Æí°ú ¹é³â°¡¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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