¼ºÀ¯¸®¢¾¾È¼ºÇö, ÀÌ°Ô ¹Ù·Î ÁøÂ¥ ¡®½º¸ô ¿þµù¡¯¡¦¡°¿¹½Äºñ¿ë ¾Æ²¸ ±âºÎ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.17 ¼ö 01:06
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½ÂÀÎ 2017.05.17  
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¡ã ±×·ì ÇÎÅ¬ Ãâ½ÅÀÇ ¹è¿ì ¼ºÀ¯¸®¿Í ÇÁ·Î°ñÆÛ ¾È¼ºÇöÀÌ 15ÀÏ ºñ¹Ð¸®¿¡ ½ÄÀ» ¿Ã¸° °¡¿îµ¥ µÎ »ç¶÷ÀÌ ¿¹½Äºñ¿ëÀ» ¾î·Á¿î ÀÌµé¿¡°Ô Àü¾× ±âºÎÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ¼ºÀ¯¸® ÆÒÄ«Æä Ä¸Ã³.

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¼ºÀ¯¸®¿Í ¾È¼ºÇöÀº 4³â¿©ÀÇ ¿­¾Ö ³¡¿¡ 15ÀÏ ¼­¿ï ¸ðÃ³¿¡¼­ ±Øºñ¸®¿¡ °áÈ¥½ÄÀ» Ä¡·¶´Ù. °°Àº ±×·ìÀÇ ÇÎÅ¬ ¸â¹ö³ª µ¿·á ¿¬¿¹ÀÎÀº ¹°·Ð ¾ð·Ð¿¡ Á¶Â÷ ¾Ë·Á ÁöÁö ¾ÊÀº ºñ¹Ð °áÈ¥½ÄÀÌ¾ú´Ù.

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¾Õ¼­ ¼ºÀ¯¸®´Â 2013³â 11¿ù SBS Èú¸µÄ·ÇÁ¿¡ °íÁ¤¸â¹ö·Î Ãâ¿¬ÇÒ ´ç½Ã “È°µ¿ ¼öÀÔÀ¸·Î ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ¹°°ÇÀ» »ì±î °í¹ÎÇßÁö¸¸, Ã³À½ ¹Þ°Ô µÈ ³ª¸¸ÀÇ µ·À» ÇÔºÎ·Î ¾²±â ¾Æ±î¿ü´Ù”¸ç “°í¹Î ³¡¿¡ ¹Ì·¡ÀÇ ³²ÆíÀÌ µÉ »ç¶÷ÀÇ ÀÌ¸§°ú ³» ÀÌ¸§À¸·Î ±âºÎ¸¦ ÇÑ´Ù¸é ³²Æí¿¡°Ô ÃÖ°íÀÇ ¼±¹°ÀÌ µÇÁö ¾ÊÀ»±î »ý°¢Çß´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

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¾Õ¼­ ÀÌÈ¿¸®°¡ °¡¼ö ÀÌ»ó¼ø°ú 2013³â °áÈ¥ÇßÀ¸¸ç, ÀÌÁøÀº Áö³­ÇØ 2¿ù ¹Ì±¹ ÇÏ¿ÍÀÌ¿¡¼­ 6»ì ¿¬»óÀÇ ³²Æí°ú ¹é³â°¡¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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