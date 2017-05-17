¹Ù¸¥Á¤´ç ¡°´ç ÅëÇÕ? No! ¶¸¶¸ÇÑ º¸¼öÀÇ ±æ °È°Ú´Ù¡±¡¦°ð »õ ÁöµµºÎ ¼±Ãâ ¿¹Á¤

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.17 ¼ö 01:06
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½ÂÀÎ 2017.05.17  
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¡ã ±¹¹ÎÀÇ´ç°ú ÅëÇÕ·Ð¿¡ ÈÛ½Î¿´´ø ¹Ù¸¥Á¤´çÀº 15ÀÏºÎÅÍ 1¹Ú 2ÀÏ°£ °­¿øµµ °í¼º¿¬¼ö¿ø¿¡¼­ ¿¬¼®È¸ÀÇ¸¦ ¿­°í ±¹¹ÎÀÇ´ç°úÀÇ ´ç ´ë ´ç ÅëÇÕÀº ¾øÀ» °ÍÀÌ¶ó°í ¸øÀ» ¹Ú¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

±¹¹ÎÀÇ´ç°ú ÅëÇÕ·Ð¿¡ ÈÛ½Î¿´´ø ¹Ù¸¥Á¤´çÀº 16ÀÏ ´ç ´ë ´ç ÅëÇÕÀº ¾øÀ» °ÍÀÌ¶ó°í ¸øÀ» ¹Ú¾Ò´Ù.

¹Ù¸¥Á¤´çÀº 15ÀÏºÎÅÍ 1¹Ú 2ÀÏ°£ °­¿øµµ ±¹È¸ °í¼º¿¬¼ö¿ø¿¡¼­ ±¹È¸ÀÇ¿ø 20¸í°ú ´çÇùÀ§¿øÀå ÀüÃ¼°¡ ¸ðÀÌ´Â ¿¬ÂùÈ¸¸¦ ¿­°í ‘¼³¾Ç °áÀÇ¹®’À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.

¹Ù¸¥Á¤´çÀº °áÀÇ¹®¿¡¼­ “6¿ù Áß¼ø±îÁö ´çÇå´ç±Ô¿Í ¹ÎÁÖÀû ÀýÂ÷¿¡ µû¶ó »õ·Î¿î ÁöµµºÎ¸¦ ¼±ÃâÇÏ°Ú´Ù”¸ç ±¹¹ÎÀÇ´ç°úÀÇ ÅëÇÕ·Ð¿¡ ¼±À» ±×¾ú´Ù.

ÀÌ¾î “±¹È¸ÀÇ¿ø 20ÀÎ°ú ´çÇùÀ§¿øÀå Àü¿øÀº ¾î¶°ÇÑ ¾î·Á¿ò¿¡µµ Èçµé¸² ¾øÀÌ ±¹¹Îµé¸¸ ¹Ù¶óº¸¸ç ¶¸¶¸ÇÏ°í ÀÚ¶û½º·¯¿î °³Çõº¸¼öÀÇ ±æ·Î ³ª¾Æ°¡°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±è¼¼¿¬ »ç¹«ÃÑÀåÀº ÀÌ³¯ ºê¸®ÇÎÀ» ¿­°í “´ç³» ±¸¼º¿øµé Áß¿¡¼­ ÇÕ´çÀÌ³ª ÅëÇÕÀÌ¶õ ¿ë¾î ÀÚÃ¼¸¦ ¾²½Å ºÐÀÌ ¾ø´Ù. ´Ù¼ö Åä·ÐÀÚ°¡ Èçµé¸² ¾øÀÌ ³ª¾Æ°¡¾ß µÈ´Ù´Â ÀÇ°ßÀ» °³ÁøÇß±â ¶§¹®¿¡ ³íÀÇ°¡ Á¤¸®µÆ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¹Ù¸¥Á¤´çÀº ÀÌÆ²°£ Â÷±â ÁöµµºÎ ¼±Ãâ ¹æ½Ä¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ³íÀÇÇßÀ¸³ª Àü´ç´ëÈ¸ Çü½ÄÀ» Ã¤ÅÃÇÒÁö ºñ»ó´ëÃ¥À§¿øÈ¸ Ã¼Á¦·Î ¿î¿µÇÒÁö´Â ¾ÆÁ÷ Á¤ÇÏÁö ¸øÇß´Ù.

ÀÌ±âÀç ´ëº¯ÀÎÀº “Àý´ë´Ù¼ö ÀÇ°ßÀÌ ´ç´ëÇ¥¸¦ ¼±ÃâÇÏ´Â Àü´ç´ëÈ¸·Î °¡¾ß ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ¾ú°í, ºñ´ëÀ§ Ã¼Á¦·Î °¡¸é¼­ Á¶±Ý ´õ ºñ»óÇÏ°Ô °¡¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÇ°ßÀº ¼Ò¼ö¿´´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

¶Ç ´ç ´ëÇ¥ ÀÚ¸®¸¦ µÎ°í ´ë¼± ÈÄº¸¿´´ø À¯½Â¹Î ±¹È¸ÀÇ¿ø°ú ±è¹«¼º ±¹È¸ÀÇ¿øÀÌ ÀûÇÕÇÏÁö ¾Ê°Ú³Ä´Â ¿©·ÐÀÌ ¸¹¾ÒÀ¸³ª µÎ »ç¶÷ ¸ðµÎ ¹éÀÇÁ¾±ºÇÏ°Ú´Ù¸ç ´ç ´ëÇ¥ ºÒÃâ¸¶ ÀÇ»ç¸¦ ¹àÇû´Ù.

±×·¯³ª ´ç ³»¿¡¼­´Â ‘¿ªÇÒ·Ð’ÀÌ °Å·ÐµÇ¸ç µÎ »ç¶÷ Áß ÇÑ ¸íÀÌ ´ç ´ëÇ¥¸¦ ¸Ã¾Æ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÇ°ß°ú Àþ°í »õ·Î¿î ÀÎ¹°ÀÌ ´ç ´ëÇ¥¸¦ ¸Ã¾Æ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÇ°ßÀ¸·Î ³ª´¶ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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