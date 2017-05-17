2ÇÐ±â ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ 1Â÷ ½ÅÃ» ½ÃÀÛ¡¦¡°¼Òµæ ½É»ç À§ÇØ °¡±¸¿ø Á¤º¸ Á¦°ø ÇÊ¼ö¡±

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|¡ã ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü°ú ±³À°ºÎ°¡ 17ÀÏ ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ 6¿ù 14ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö 2017ÇÐ³âµµ 2ÇÐ±â ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý 1Â÷ ½ÅÃ»À» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü°ú ±³À°ºÎ°¡ 17ÀÏ ¿ÀÀü 9½ÃºÎÅÍ 6¿ù 14ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö 2017ÇÐ³âµµ 2ÇÐ±â ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý 1Â÷ ½ÅÃ»À» ¹Þ´Â´Ù.
±¹°¡ÀåÇÐ±ÝÀº ÇÐ»ý°ú ÇÐºÎ¸ðÀÇ µî·Ï±Ý ºÎ´ã ¿ÏÈ¸¦ À§ÇØ ÀåÇÐ±ÝÀ» °æÁ¦Àû ÇüÆí¿¡ µû¶ó Â÷µî Áö¿øÇÏ´Â Á¦µµÀÌ´Ù. ±¹°¡ÀåÇÐ±ÝÀº ¼ÒµæÀÌ 8ºÐÀ§ ÀÌÇÏÀÌ°í ÀÌ¼öÇÐÁ¡(12ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó)°ú ¼ºÀû(B0/80Á¡ ÀÌ»ó) ±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇØ¾ß¸¸ ÀåÇÐ±ÝÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
½ÅÃ»Àº ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ 24½Ã°£ °¡´ÉÇÏ¸ç ÀçÇÐ»ýÀº ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý 1Â÷ ½ÅÃ»±â°£¿¡¸¸ ½ÅÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ°í 2Â÷ ½ÅÃ»Àº Á¦ÇÑµÈ´Ù. ±¸Á¦ ½ÅÃ»Àº ÀçÇÐ±â°£ ³» 1È¸¿¡ ÇÑÇØ ÀÎÁ¤µÈ´Ù.
1Â÷ ½ÅÃ»À» ÇÏ¸é °íÁö¼»ó µî·Ï±Ý¿¡¼ ±¹°¡ÀåÇÐ±ÝÀ¸·Î ¿ì¼± °¨¸éµÅ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×¸¸ ³³ºÎÇÏ¸é µÇ±â ¶§¹®¿¡ µî·Ï±Ý ¸¶·Ã ºÎ´ãÀ» Å©°Ô ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù.
½ÅÃ» ÀçÇÐ»ý °¡±¸ÀÇ ¼Òµæ ¹× Àç»ê ±Ô¸ð¿¡ µû¶ó Áö¿ø¾×ÀÌ Â÷µî °áÁ¤µÇ¹Ç·Î ¼Òµæ ½É»ç¸¦ À§ÇØ ¼·ù Á¦Ãâ°ú °¡±¸¿ø Á¤º¸ Á¦°ø µ¿ÀÇ¸¦ ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü ´©¸®Áý°ú ÀüÈ»ó´ã½Ç(1599-2000)À» ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Àü±¹ ÇöÀåÁö¿ø¼¾ÅÍ¿¡¼´Â ÀÏ´ëÀÏ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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