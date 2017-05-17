2ÇÐ±â ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±Ý¡¯ 1Â÷ ½ÅÃ» ½ÃÀÛ¡¦¡°¼Òµæ ½É»ç À§ÇØ °¡±¸¿ø Á¤º¸ Á¦°ø ÇÊ¼ö¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.17 ¼ö 01:06
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½ÂÀÎ 2017.05.17  
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º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü ´©¸®Áý°ú ÀüÈ­»ó´ã½Ç(1599-2000)À» ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Àü±¹ ÇöÀåÁö¿ø¼¾ÅÍ¿¡¼­´Â ÀÏ´ëÀÏ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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