¡®¿­¾Ö¼³¡¯ AOAÃÊ¾Æ, ÀáÀû¼³°ú ¿¬°ü? ¡®ÇØ¸í±Û º¸´Ï¡¯¡¦¡°È¸»çÃø¿¡ ÈÞ½Ä ¿øÇÑ´Ù°í ¸»Çß´Ù¡±

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ÃÊ¾Æ´Â 16ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “µ¥ºßÇÑ ÀÌÈÄ Ã³À½À¸·Î ±æ°Ô °®°Ô µÈ ÈÞ½ÄÀÌ¿©¼ ±×·±Áö ¸¹ÀººÐµéÀÌ °ü½É °¡Á®ÁÖ¼Å¼ Á» ³î¶ó±ä ÇßÁö¸¸ º¸ÀÌÁö ¾Ê´Âµ¥µµ ¶°¿Ã·Á ÁÖ½Ã´Â°Í¿¡ Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “ÀáÀû¼³¿¡ ÈÖ¸»¸° ÀúÀÇ ÈÞ½ÄÀº 2016³â 12¿ù´Þ excuse me ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ ÀüºÎÅÍ È¸»ç ´ëÇ¥´Ô°úÀÇ ÇÕÀÇ ÇÏ¿¡ ¿¹Á¤µÇ¾îÀÖ¾ú´ø°ÍÀÌ¿´½À´Ï´Ù”¸ç “ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÏ±âÀü ±â´Ù·ÁÁÖ½Ã´Â ºÐµé²² ÀÌ¾ß±â¸¦ µå¸®°í ½Í¾î »óÀÇÇßÁö¸¸ °³ÀÎÀûÀÎ ÈÞ½Ä±â°£À» °®´Â´Ù´Â ÀÔÀå¹ßÇ¥¸¦ ÇÏ±â¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸¼Ì°í ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® ÆÀ¿¡¼´Â ÈÞ½Ä±â°£ ¶§ SNS¸¦ ÀÚÁ¦ÇÏ¶ó´Â ÀÇ°ßÀÌ¿´±â ¶§¹®¿¡ ¸¾Àº ºÒÆíÇßÁö¸¸ ±×¿¡ µû¶ú½À´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “Àú¸¦ ±â´Ù·ÁÁÖ½Ã´Â ºÐµéÀ» »ý°¢ÇØ¼ ´õ ¼³µæÇß¾ú¾î¾ß Çß´Âµ¥ Á¦°¡ ³Ê¹« ¾ÈÀÏÇß´ø°Í °°½À´Ï´Ù”¸ç “Àú¸¦ ÀÀ¿øÇØÁÖ½Ã°í ±â´Ù·ÁÁÖ¼Ì´ø ºÐµé²² Áø½ÉÀ¸·Î ÁË¼ÛÇÏ´Ù´Â ¸»¾¸ µå¸®°í ½Í½À´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “µÚ´ÊÀº ÀÔÀå ¹ßÇ¥¶§¹®ÀÎÁö °¢Á¾ ¾ÈÁÁÀº ÃßÃø±ÛµéÀÌ ¿Ã¶ó¿À°í ·ç¸Ó¿¡ ÈÛ½ÎÀÌ°í ÀÖ´Â°Í °°½À´Ï´Ù”¸ç “Àú´Â ´ÜÁö ¿¹Á¤µÇ¾îÀÖ´ø ÈÞ½ÄÀ» °®´Â°Í»ÓÀÌ´Ï ´õÀÌ»ó ÁÁÁö¾ÊÀº ÀÌ¾ß±â°¡ ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸é ÇÏ´Â ¹Ù¶÷ÀÔ´Ï´Ù. ÀçÃæÀüÇÏ¿© ÁÁÀº ¸ð½À º¸¿©µå¸±¼öÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ÃÊ¾Æ´Â ÀáÀû¼³¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¸í ´ÙÀ½³¯ 17ÀÏ ³ªÁø»ê¾÷ ÀÌ¼®Áø ´ëÇ¥¿Í ¿¾Ö¼³ÀÌ ÀÕµû¶ó ºÒ°ÅÁ® ÈÁ¦¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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