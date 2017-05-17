ÃÊ¾Æ-ÀÌ¼®Áø, ¾Ë°íº¸´Ï »ç¶ûÀÇ ¿ÀÀÛ±³ ¡®±èÈñÃ¶?¡¯¡¦¡°AOA »ïÃÌÆÒ¿¡ °ø°øÀÇÀû µÇ³ª¡±

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°É±×·ì AOA ÃÊ¾Æ°¡ ³ªÁø±â¾÷ ÀÌ¼®Áø ´ëÇ¥¿Í ¿¾Ö¼³¿¡ ÈÛ½Î¿© ÈÁ¦´Ù. ÀÌµéÀÇ ¸¸³²Àº °¡¼ö °â ¹æ¼ÛÀÎ ±èÈñÃ¶ÀÌ ÁÖ¼±ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ® ´«±æÀ» ²ö´Ù.
17ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ÃÖ±Ù ÀáÀû¼³¿¡ ÈÛ½Î¿´´ø ÃÊ¾Æ°¡ ÀÌ¼®Áø ´ëÇ¥¿Í Á¶½É½º·´°Ô »ç¶ûÀ» Å°¿ö¿À°í ÀÖ´Ù°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ¿¾Ö¼³ÀÌ º¸µµµÇ°í AOA ÃÊ¾Æ ¼Ò¼Ó»ç FNC¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº »ç½ÇÀ» È®ÀÎ ÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÀÌ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é °¡¿ä°è ÇÑ °ü°èÀÚÀÇ ¸»À» ºô·Á “°ÔÀÓÀ» ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ±èÈñÃ¶°ú ÀÌ¼®Áø ´ëÇ¥ÀÇ Ä£ºÐÀº ²Ï ¿À·¡µÆ´Ù. ÀÌ ´ëÇ¥°¡ ±èÈñÃ¶°ú ÀÚÁÖ ¸¸³ª¸ç ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¿¬¿¹°è °ü°èÀÚµé°úÀÇ Ä£ºÐµµ µÎÅÍ¿öÁ³´Ù. »çÀûÀÎ ÀÚ¸®¿¡¼ ÃÊ¾Æ¸¦ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¼Ò°³¹Þ¾Æ, ¿¬ÀÎÀ¸·Î ¹ßÀüÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾È´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ¸¦ ÀÔÁõÇÏµí ±èÈñÃ¶Àº SNS¿¡ ÀÌ¼®Áø ´ëÇ¥¿Í ÇÔ²² ·ÑÃ¨½º °á½ÂÀüÀ» °ü¶÷ÇÏ°í »ýÀÏ ÆÄÆ¼¿¡ ÇÔ²² ÂïÀº »çÁøµéÀÌ °ø°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ÇÑ ½ºÆ÷Ã÷ °ü°èÀÚ´Â “ÀÌ¼®Áø ´ëÇ¥°¡ AOAÀÇ ÆÒÀÌ¶ó´Â °ÍÀº ¾÷°è¿¡¼´Â ±²ÀåÈ÷ À¯¸íÇÑ »ç½ÇÀÌ´Ù”¸ç “Ã³À½¿¡´Â °¡¼ö¿Í ÆÒÀ¸·Î ¸¸³ª ±â³ä»çÁøµµ Âï°í, AOAÄÜ¼Æ®¿¡µµ °¡¼ ÀÀ¿øÀ» Çß´Ù. ²Ï Àß ¾î¿ï¸®´Â ¿¹»Û Ä¿ÇÃ”ÀÌ¶ó°í ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “±èÈñÃ¶ÀÌ ´ë´ÜÇÏ³× °áÈ¥Áß°³¾÷¼Ò Â÷¸®¸é ´ë¹Ú³ª°Ú´Ù” “±èÈñÃ¶ ¶Ç ÇÑ°Ç Çß³×” “±èÈñÃ¶ ¿À´ÃºÎÅÍ °ø°øÀÇÀû?” “aoa ÆÒµé¿¡ Àû µÇ°Ú³×” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ÃÊ¾Æ´Â Áö³ 3¿ù AOA ÄÜ¼Æ® ÀÌÈÄ °ø½Ä ½ºÄÉÁÙ¿¡ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌÁö ¾Ê¾Æ ÀáÀû¼³¿¡ ÈÖ¸»¸°¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ Áö³ 16ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “ÀáÀûÀÌ ¾Æ´Ñ ¼Ò¼Ó»ç¿Í ÇÕÀÇÇÏ¿¡ ÀÌ·ïÁø ÈÞ½ÄÀÌ¾ú´Ù”°í ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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